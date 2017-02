» Sute de persoane îşi achită amenzile şi impozitele on-line

Sute de persoane din Târgu Jiu aleg să îşi achite impozitele şi amenzile on-line. Potrivit conducerii Direcţiei Publice de Venituri Târgu Jiu, în ultimii ani numărul cetăţenilor care au ales plata online a obligaţiilor către bugetul local a crescut. Anul trecut, în conturile Direcției Publice de Venituri Târgu Jiu au ajuns, din plățile on-line, efectuate de contribuabilii care nu au timp să stea la cozi, peste 78.000 de lei. Nici în luna ianuarie a acestui an, sumele nu sunt de neglijat și se ridică la aproximativ 20.000 de lei. „Încasările Direcţiei Publice de Venituri prin această modalitate on-line au înregistrat o creştere de la an la an. Dacă vorbim de anul 2016, avem 260 de plăţi de acest fel în valoare de 78.400 comparativ cu anul 2015 când aveam 211 plăţi în valoare de 49.000 de lei. În 2017, până la această dată avem 77 de plăţi on-line în valoare de 19.700 de lei“, a spus Mariana Budulan, şefa Direcţiei Publice de Venituri Târgu Jiu.

Mariana Budulan a mai spus că la plățile on-line recurg atât tinerii, cât și persoanele în vârstă. Cei mai mulți bani provin din amenzile de circulație. Sistemul on-line funcționează din anul 2011. Pentru plata on-line este necesar un cont de abonat la sistem şi o parolă „Este vorba de amenzi, în principal, care sunt achitate on-line, dar şi impozite şi taxe pe clădiri, teren şi mijloace de transport. Ca şi număr, predomină amenzile de circulaţie, dar ca şi valoare putem spune că pe primul loc sunt plăţile reprezentând impozite şi taxe locale pe clădiri, terenuri şi mijloace de transport. Sunt persoane pe toate palierele de vârstă, dar şi oameni care au o vârstă de peste 60 – 70 de ani şi care preferă această modalitate de plată“, a mai declarat Mariana Budulan.