» Craiova: Vernisaj Viorel Chirea la Galeriile „Cromatic“

Consiliul Judeţean Dolj şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj vă invită vineri, 8 septembrie, ora 13.00, la vernisajul Expoziției „Zugravi din Craiova în zona Oltului de Jos“ – Sinteze vizuale, semnată Viorel Chirea.

„Zugravi din Craiova în zona Oltului de Jos este încercarea timidă, dar susținută, a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj de a aborda o problematică mai puțin explorată. Expoziția de la Galeriile „Cromatic“ este o sinteză a eforturilor de ani ale artistului Viorel Chirea, în care lumea laică și cea ecleziastică se îmbină și conviețuiesc armonios“, Amelia – Loredana Etegan, manager C.J.C.P.C.T. Dolj.

„Proiectul se întinde pe parcursul mai multor ani. În prima fază am analizat o serie de biserici care mai păstrează amprenta originalităţii populare. Sinteza creativă am efectuat-o în ultimele luni ale acestui an, când, în urma rezultatelor obţinute am decis să compartimentez expoziţia în trei capitole definitorii: notiţe-manuscris ale zugravului popular (caietul de modele), icoane şi compoziţii murale, extrase stilistic din programele iconografice din Târgu Horezu, Vioreşti-Slătioara, Câinenii Mici, Căzăneşti, Preajba de Câmp – Malu Mare, Scorniceşti-Tătărăi, Cioroiu, Ostrov-Osica de Sus, Măineşti-Balş, Hotărani, posibil Caracal, acolo unde s-au desfăşurat zugravii ot Craiova, Oprea, Manole, Dinu Gheorghe şi nu în ultimul rând Barbu Coşoveanu“, Viorel Chirea.

Viorel Chirea s-a născut la 20 octombrie 1970 în Caracal, judeţul Olt.