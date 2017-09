» Craiova: Doi tineri, prinşi de jandarmi cu etnobotanice asupra lor în cartierul Valea Roşie

Doi tineri care aveau asupra lor substanțe etnobotanice au fost depistaţi astăzi de jandarmi în cartierul craiovean Valea Roşie. Potrivit unui comunicat al Jandermeriei, în ziua de 06.09.2017, in jurul orei 13.00, efective din cadrul G.j.mb. Craiova , aflandu-se in misiune ordonată, s.au sesizat din oficiu despre faptul că pe strada Vântului, din cartierul Valea Roșie, vis a vis de scoala generala nr. 31, doua persoane, una de sex masculin și cealaltă de sex feminin, încearcă să evite contactul cu patrula de jandarmi. Având în vedere cele sesizate, patrula de jandarmi a procedat la interceptarea și legitimarea persoanelor respective stabilind că se numesc V.D. de 23 ani și B.A. de 16 ani, din Craiova. În urma unui control corporal sumar, asupra numitului V.D. au fost găsite 2 plicuri transparente din plastic prevăzute cu sistem de clipsare, cu dimensiunile 12×7 cm, ce conțin substanțe etnobotanice, având o greutate de 5,07 g și 4,68 grame, un plic din hârtie ce conținea un mugur vegetal cu miros înțepător, o țigaretă tip joint ,fumata parțial, un dispozitiv de mărunțire tip grinder, un cântar electronic de mici dimensiuni și un caiet scolar cu mai multe file rupte parțial. Fiind întrebat despre bunurile găsite asupra sa, numitul V.D. ne.a precizat că plicurile le.a cumpărat de la un băiat din cartierul Craiovița Noua, zis “Miță”, contra sumei de 300 lei fiecare, urmând să le revândă sub forma de pliculete mai mici pentru a obține profit, iar țigareta și mugurul vegetal sunt pentru consum propriu. Numitului V.D. i.au fost întocmite acte de constatare pentru infracțiunea de deținere de substanțe etnobotanice.