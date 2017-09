» Vernisaj cu titlul “Zugravi din Craiova în zona Oltului de jos – sinteze vizuale”

Consiliul Judeţean Dolj şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj îi invită pe craioveni vineri, 8 septembrie 2017, ora 13:00, la vernisajul Expoziției „Zugravi din Craiova în zona Oltului de Jos“ – Sinteze vizuale, semnată Viorel Chirea.

„Zugravi din Craiova în zona Oltului de Jos este încercarea timidă, dar susținută, a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj de a aborda o problematică mai puțin explorată. Expoziția de la Galeriile „Cromatic“ este o sinteză a eforturilor de ani ale artistului Viorel Chirea, în care lumea laică și cea ecleziastică se îmbină și conviețuiesc armonios“, Amelia – Loredana Etegan, manager C.J.C.P.C.T. Dolj.

„Proiectul se întinde pe parcursul mai multor ani. În prima fază am analizat o serie de biserici care mai păstrează amprenta originalităţii populare. Sinteza creativă am efectuat-o în ultimele luni ale acestui an, când, în urma rezultatelor obţinute am decis să compartimentez expoziţia în trei capitole definitorii: notiţe-manuscris ale zugravului popular (caietul de modele), icoane şi compoziţii murale, extrase stilistic din programele iconografice din Târgu Horezu, Vioreşti-Slătioara, Câinenii Mici, Căzăneşti, Preajba de Câmp – Malu Mare, Scorniceşti-Tătărăi, Cioroiu, Ostrov-Osica de Sus, Măineşti-Balş, Hotărani, posibil Caracal, acolo unde s-au desfăşurat zugravii din Craiova, Oprea, Manole, Dinu Gheorghe şi nu în ultimul rând Barbu Coşoveanu“, a declarat Viorel Chirea.

Viorel Chirea s-a născut la 20 octombrie 1970 în Caracal, judeţul Olt.

Studii:

-Doctorand în cadrul Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti, Departamentul Doctorat, din anul 2015;

-Master în Artă Sacră, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“, Universitatea din Bucureşti (2015);

-Licenţiat în Istorie, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea din Craiova (2009);

-Şcoala de Artă „Cornetti“ Craiova, specializarea pictură (2003).

Activitate profesională:

-din anul 2006 până în prezent, artist plastic (fost referent artistic) în cadrul Centrului Cultural Municipal Caracal;

-profesor de pictură în cadrul Şcolii Populare de Arte şi Meserii Slatina, clasa externă Caracal, între anii 2012-2015.

Activitate artistică:

Din 1995 şi până în prezent a expus în 55 de expoziţii (30 personale şi 25 de grup) de grafică, ilustraţie, pictură (murală, murală portabilă şi şevalet), fotografie, în ţară (Bucureşti, Caracal, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Ploieşti, Sibiu, Slatina, Timişoara, Târgu Mureş, ş.a.) sau peste hotare (Bulgaria, Italia, Belgia, S.U.A.).

Lucrări în colecţii din Belgia, Grecia, Portugalia, S.U.A.

Expoziţii de artă sacră:

2002 – SPAŢIUL SPIRITUAL AL ICOANEI (grup), Cercul Militar Caracal

2006 – CALE SPRE LUMINĂ (grup), Casa de Cultură „Radu Şerban“ Caracal

2006 – ICOANA – GHID SPIRITUAL (grup), Galeriile „Cromatic“ Craiova

2013 – PRINTEMPS ROUMAIN À BRUXELLES (grup), Maison Culturelle Belgo-Roumaine, Bruxelles.

2014 – LUMINI SPIRITUALE (grup), Teatrul Naţional Caracal

2016 – SFINŢII MUCENICI MILITARI ÎN JUDEŢUL OLT. TEHNICI ŞI PROCEDEE (personală), Teatrul Naţional Caracal

Ansambluri murale:

2004 – Programul iconografic al capelei militare „Sf. Martiri Brâncoveni“ – Caracal (grup)

2007 – Programul iconografic al bisericii „Sf. Gheorghe“ – Caracal (grup)

2015 – Ansamblul mural „Tablou votiv & Căluşul românesc“ – Teatrul de vară, Caracal

2016 – Programul memorial – iconografic al Aşezământului Social „Casa Doamna Maria Brâncoveanu“ – Caracal.

2017- Programul memorial – iconografic al Cancelariei Parohiale „Sfântul Ioan Botezătorul“ – Caracal

Publicaţii personale:

– Arcaşii începutului de lume, album B.D. istoric pentru copii, Editura Sitech, Craiova, 2003;

– Influenţe ale picturii bizantine în bisericile din judeţul Olt, Editura Sitech, Craiova, 2009

– Reprezentarea vizuală a Sfinţilor Mucenici Militari Gheorghe şi Dimitrie în frizele bisericilor din judeţul Olt. Tehnica frescă, Editura Sitech, Craiova, 2016

Articole publicate în revistele Oltul Cultural (Direcţia pentru Cultură Olt) şi Episcopia Slatinei şi Romanaţilor (Episcopia Slatinei şi Romanaţilor) al căror colaborator este şi în cadrul cărora a participat la diverse simpozioane, tabere de creaţie, workshop-uri.

Începând cu anul 1995 a publicat ilustraţie în diverse reviste şi ziare locale, regionale sau naţionale, fiind menţionat şi în cadrul unor televiziuni şi posturi de radio.