» Craiova: Doi tineri cu droguri asupra lor, prinşi în apropierea Parcului Romanescu

O patrulă din cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă Craiova a depistat astăzi, în jurul orei 13.00, în zona Parcului Nicolae Romanescu (intrarea dinspre statuia cu cai), doi tineri care aveau asupra lor 34 de pliculeţe cu fragmente vegetale de culoare galben-verzui, cu miros intepator. G. Timotei, in varsta de 23 de ani si J. Ionut, in varsta de 27 de ani, ambii din Craiova, au incercat sa evite patrula de jandarmi, motiv care a atras atentia jandarmilor. In urma controlului corporal asupra celor doi au fost gasite 34 de pliculete cu fragmente vegetale. Celor doi, jandarmii le-au intocmit actele premergatoare sub aspectul savarsirii infractiunii de detinere ori alte operatiuni privind circulatia drogurilor de risc. Actele vor fi predate BCCO Craiova, pentru continuarea cercetarilor.