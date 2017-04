» Doljeni prinşi la volan cu alcolemie de peste 1 mg/l

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Craiova, aflați în executarea atribuțiilor de serviciu, l-au depistat, miercuri seara seara, în jurul orei 20.45, pe Ion P., de 51 de ani, din Craiova care, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Brestei din municipiu, a fost implicat într-un eveniment rutier soldat cu avarii.

Polițiștii l-au testat pe craiovean cu aparatul etilotest, rezultatul fiind o concentraţie de 1,09 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la Spitalul Judeţean de Urgenţă Craiova, unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Conducătorului auto i s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere a unui autoturism pe drumurile publice în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice.

Tot ieri, în jurul orei 14.30, o echipă de siguranță publică din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Cetate, aflată în serviciul de patrulare, l-a depistat pe Constantin M., din Craiova, în timp ce conducea, pe strada Octavian Goga din comuna Moțăței, un autoturism aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării polițiștii au stabilit că acesta avea o concentrație de 1.12 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la Spitalul Calafat în vederea recoltării de probe biologice, pe numele său polițiștii întocmind dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii conducere a unui autoturism pe drumurile publice în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice.