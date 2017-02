» Mandatele aleşilor incompatibili, prelungite de procesele greoaie

Primarii și parlamentarii realeși, dar declarați incompatibili sau în conflict de interese de către Agenția Națională de Integritate (ANI), și-ar putea efectua mare parte din noile mandate, din cauza procedurilor judiciare greoaie și a aglomerării instanțelor de judecată.

O analiză GdS arată că poate dura chiar și un an până când un dosar înregistrat la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) primește termen de judecată. În Dolj, aproape un sfert (26) dintre cei 111 primari s-au ales cu probleme penale sau de integritate în mandatul 2012-2016.

Cu toate acestea, mai bine de jumătate dintre ei (15) au fost repuși pe liste la alegerile locale din 5 iunie 2016. Cei mai mulți au fost de la PSD (12), urmați de PNL (2) și UNPR (1). După ce ANI i-a declarat incompatibili sau în conflict de interese, primarii au atacat rapoartele de evaluare în justiție la Curtea de Apel (CA) Craiova, iar apoi cu recurs, la ÎCCJ.

Majoritatea proceselor cu ANI, pierdute pe fond

Cu mici excepții, majoritatea aleșilor au pierdut pe fond procesele cu ANI. Procedurile lente din justiție le-au permis însă primarilor să-și continue mandatele. Pot trece ani de zile până când hotărârile judecătorești rămân definitive. Iată câteva exemple în acest sens.

Marin Marcu (PSD, Breasta) a fost declarat incompatibil înainte cu trei luni de alegerile locale. Marcu a fost declarat incompatibil pentru că în perioada 15 ianuarie 2013 – 26 iunie 2014 a deținut simultan funcțiile de primar și membru în Consiliul de Administrație (CA) al Școlii Gimnaziale Breasta. După ce a câștigat noul mandat, Marcu a pierdut procesul cu ANI la Curtea de Apel (CA) Craiova și a făcut recurs. Dosarul său (format 19 octombrie 2016) se află în procedura de filtru, la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ).

Dumitru Dincă (PSD, Drăgotești) a fost declarat incompatibil pentru că în perioada 24 septembrie 2012 – 20 septembrie 2013 a deținut simultan funcția de primar și pe cea de membru în CA la Școala Gimnazială Drăgotești. A pierdut procesul la CA Craiova, iar acum dosarul său (înregistrat 11 iulie 2016) se află în faza de recurs la ÎCCJ. Marius Minea (PSD, Piscu Vechi) a fost găsit incompatibil de către ANI în noiembrie 2015, când era viceprimar. Inspectorii de integritate spun că Minea a fost incompatibil în perioada 27 iunie 2012 – 11 iulie 2013, pentru că a deținut simultan funcția de primar și pe cea de administrator al Edras Impex SRL. În iunie 2016, a candidat și a câștigat un nou mandat de primar. A contestat și raportul ANI la CA Craiova și a câștigat, dosarul (format 25 aprilie 2016) aflându-se acum în faza de recurs la ÎCCJ, procedura de filtru. Costel Pistrițu (PNL, Băilești) a fost declarat incompatibil pentru că în perioada 2 august 2012 – 28 martie 2013 a deținut simultan funcția de primar și pe cea de membru în CA la Liceul „Mihai Viteazul“ Băilești. A pierdut pe fond procesul la CA Craiova, iar acum se află în faza de recurs la ÎCCJ, procedura de filtru. Ionel Nedelcu (PNL, Rojiște) a fost declarat incompatibil pentru că în perioada 7 septembrie 2012 – 30 septembrie 2013 a deținut simultan funcția de primar și pe cea de membru în CA al Școlii Gimnaziale Rojiște. A atacat fără succes raportul ANI la CA Craiova, iar acum se află în faza de recurs la ÎCCJ (dosar format la 14 aprilie 2015). Dan-Viorel Dică (UNPR, Pielești) a fost declarat incompatibil pentru că în perioada 5 septembrie 2008 – 31 martie 2013 a deținut simultan cu funcția de primar și pe cea de membru în CA la Școala Gimnazială nr. 2 Pielești. A pierdut procesul cu ANI la CA Craiova și acum se află în stadiul de recurs la ÎCCJ, faza de filtru (dosar format în 7 septembrie 2016). Marin Vintilă (PSD, Poiana Mare) a fost declarat în conflict de interese administrativ pentru că și-a angajat soția (Constanța-Liliana) în funcția de referent la primărie în perioada 2009-2014. Vintilă a atacat raportul ANI la CA Craiova, iar sentința pe fond ar trebui să fie pronunțată chiar astăzi.

La Înalta Curte, procedurile preliminare durează peste un an

O situație deosebită o are Ovidiu Flori, fost primar PSD al comunei Ișalnița. El a fost declarat incompatibil (26 mai 2015) pentru că în perioada 2 octombrie 2009 – 4 iulie 2013 a fost simultan viceprimar (2008-2012), respectiv primar (2012-2016) și administrator al SC Servicii Publice Ișalnița SRL. A atacat fără succes raportul ANI la CA Craiova și a făcut recurs la ÎCCJ , dosarul său (format 4 ianuarie 2016) aflându-se în procedura de filtru. Între timp, a obținut un nou mandat de primar. Din 12 ianuarie 2017, Flori este secretar de stat în Ministerul Transporturilor, ceea ce înseamnă că în acest an vom avea alegeri anticipate la Ișalnița. Cazul lui Flori ne-a atras atenția pentru că, deși a trecut mai bine de un an de când a fost înregistrat la ÎCCJ, dosarul nu a primit încă termen de judecată, aflându-se în faza procedurilor preliminare. La solicitarea GdS, ÎCCJ a explicat de ce procedura durează atât de mult. Potrivit noului cod de procedură penală, aceste dosare trec prin faza de pregătire și filtrare a recursului. Etapele presupun, în ordine, comunicarea recursului, întâmpinarea, răspunsul la întâmpinare, raportul asupra admisibilității recursului și eventualele contestații etc. Intervalul de timp foarte mare dintre data înregistrării dosarului și fixarea primului termen de judecată este dat de numărul foarte mare de cauze aflate pe rol (peste 16.400 în 2016). În plus, pe noul cod de procedură civilă, dosarele ajung la 9-10 momente procedurale preliminare, adică de trei ori mai multe față de vechiul cod. În acest fel, procedurile preliminare durează acum peste 300 de zile. Astfel, nu este de mirare că politicienii aflați în proces cu ANI nu-și fac deocamdată griji. „Procesul meu va dura cel puțin doi – trei ani. Abia sunt la Curtea de Apel Craiova“, ne-a spus deputatul PSD, Ion Călin. Acesta a fost găsit de ANI în conflict de interese administrativ, pentru că în perioada 5 ianuarie 2009 – 30 noiembrie 2011 și-a angajat fiica la cabinetul parlamentar. Călin a cerut suspendarea executării actului administrativ, dar a pierdut pe 9 februarie 2017, sentința judecătorilor fiind cu recurs.