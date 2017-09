» Spitalul Municipal, încă pe tușă

Pacienții mai au de așteptat până când să fie tratați în noul Spital Municipal „Filantropia“ din Craiova, construit pe fostul schelet de lângă Spitalul de Boli Infecțioase. După ce, săptămâna trecută, unitatea medicală a fost vizitată cu mare alai de președintele PSD și fostul primar al Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, toată lumea s-a așteptat ca ușile spitalului să se deschidă pentru bolnavi. Nu a fost însă așa și nici nu se știe când se va întâmpla. Piedica o constituie, după cum susține conducerea spitalului, un aviz pe care urmează să îl obțină de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dolj. Nu este însă vorba de avizul pentru construcție, pe care unitatea medicală deja îl are. În cadrul spitalului trebuie organizat Serviciul Voluntar de Pompieri, care presupune oameni instruiți, dar și achiziție de echipament pentru situații de urgență. „Organizarea Serviciului Voluntar de Pompieri înseamnă oameni de la noi care trebuie să fie instruiți și să aibă echipamentele necesare în caz de urgență. Am primit toate avizele de la Ministerul Sănătății. Am primit avizul pe construcție, dar legea s-a modificat în ultimul timp și prevede o structură nouă la nivel de spital, care înseamnă reorganizare în organigramă și achiziție de echipamente pentru cazurile de urgență, se numește Serviciul Voluntar de Pompieri, care după o modificare legislativă recentă a devenit obligatoriu la deschiderea unei clădiri“, a explicat dr. Lorena Dijmărescu, director medical al Spitalului „Filantropia“.

„Am avut întâlnire cu cei de la ISU și am discutat despre cum putem să rezolvăm“

Nu se știe încă data la care spitalul va fi deschis. Conducerea unității medicale spune că totul este o chestiune de timp, până se achiziționează echipamentele necesare. „Primăria ne-a alocat bani. Ieri (marți – n.r.) am avut întâlnire cu cei de la ISU și am discutat despre cum putem să rezolvăm mai repede această situație. Spitalul trebuie să achiziționeze aparatele, ieri ne-au dat lista cu dotările pe care trebuie să le avem și acum începem achiziția“, a adăugat dr. Lorena Dijmărescu.

Pe de altă parte, în conferința de presă organizată ieri la sediul Primăriei Craiova, edilul orașului, Mihail Genoiu, a spus că: „Nu are legătură autorizația de la ISU cu funcționarea spitalului. Aceasta depinde de modul în care se organizează medicii de acolo“.

În noua clădire a Spitalului „Filantropia“ din Craiova urmează să se mută secțiile Medicală I, II, III și Clinica de Fizioterapie. „El poate să fie deschis și acum din toate celelalte puncte de vedere, am utilat și farmacia cu tot ce trebuie. O parte din aparatură este deja acolo, altă parte urmează să o ducem de aici“, a conchis dr. Lorena Dijmărescu, director medical al Spitalului „Filantropia“.