» Revoltați pe restanțierii care i-au lăsat fără apă

Au ajuns să facă baie pe la rude sau cunoștințe din cauza vecinilor care au acumulat restanțe de ordinul zecilor de mii de lei. Sunt în această situație sute de craioveni din Asociația de proprietari Viitorul, cărora Termo le-a sistat, în urmă cu două luni, apa caldă.

Scandal la Asociația de proprietari Viitorul, din cartierul craiovean Calea București, din cauza sistării apei calde. Peste 250 de locatari sunt revoltați că au ajuns să stea fără apă caldă de peste două luni din cauza unor vecini care nu înțeleg că utilitățile se plătesc lunar. Oamenii spun că s-au săturat să încălzească apă pe aragaz sau să meargă pe la rude și cunoștințe ca să-și facă baie. Unii dintre ei spun că și-au spălat copiii pe cap la coafor ca să fie curați în prima zi la școală. „Nu mai putem să suportăm!“, strigau proprietarii adunați marți la sediul asociației. Ei spun că din cauza datoriilor acumulate de șapte dintre vecinii lor și a unor delapidări mai vechi a ajuns să sufere întreaga asociație. „Suferim toți din cauza câtorva familii care refuză să-și plătească întreținerea. Unii sunt plecați din țară, alții nici nu discută cu noi sau cu cei de la asociație. Duminică am mers cu nepoții la țară să le facem baie. La țară sunt condiții, iar în oraș ajungi să încălzești apă cu oala. Să fie debranșați cei care nu-și plătesc întreținerea!“, a spus Georgeta Badea, proprietar.

Pe bună dreptate, locatarii se întreabă: „Noi de ce plătim lună de lună?“. „Nu-mi convine să stau fără apă caldă, atâta timp cât sunt cu plata utilităților la zi. Alții au acumulat datorii de 60.000 de lei, iar eu îmi plătesc întreținerea și stau cu copil mic fără apă caldă. Întreb: de ce mi s-a oprit mie apa?!“, a spus revoltată Cătălina Belega.

În aceeași situație se găsesc Cristina Balaci, Marina Voinescu, Mitra Dumitrașcu și mulți alți vecini de-ai lor. Reprezentanții proprietarilor, respectiv Petria Doană, președinta asociației, spune că sunt în asociație proprietari care nu și-au mai plătit întreținerea de 15 ani. În zadar îi dă în judecată că sumele recuperate nu acoperă toată datoria către furnizorul de căldură și apă caldă, SC Termo Craiova SRL. În plus, la capitolul datorii atârnă greu o delapidare mai veche a fostului administrator. „Încercăm din răsputeri să mai diminuăm din datoriile pe care le avem către Termo. Am somat toți datornicii care au mai mult de 1.000 de lei datorie la întreținere, dar ce să facem când noi avem 600 de milioane datorii la furnizorul de căldură! Avem proprietar în blocul R2, apartamentul 29, care datorează 48.000 de lei. De când am rămas fără apă caldă, am recuperat 32.000 de lei. Urmează să mai vindem un apartament, prin executare silită. Toți datornicii sunt dați în judecată, dar se recuperează prea puțin de la ei. De exemplu, la blocul R1, scara 2, avem de recuperat 39.000 de lei. Avem dosar la executor și ne trimit din Anglia câte 400 de lei pe lună. Nu putem să vindem apartamentul că au credite ipotecare la două bănci. În blocul R3, scara 2, avem o datorie de 55.000 de lei, proprietara este plecată în Italia, am acționat-o în instanță. În blocul R2, scara 1, proprietara are o datorie de 40.000 de lei și ne judecăm de 15 ani”, a explicat Petria Doană, președinta Asociației de Proprietari Viitorul, Calea București.

Termo cere să acționeze restanțierii în judecată

Furnizorul de căldură al orașului susține că oricât ar spune reprezentanții respectivei asociații de proprietari că au recuperat de la datornici, nu este suficient. Asociația de proprietari Viitorul are o datorie către operatorul local de 600 de milioane de lei și a achitat, de la sistarea apei și până în acest moment, doar 66.000 de lei. „Datoria acestei asociații este foarte mare și ne-au plătit 10%, restul… Noi am spus că vom relua furnizarea apei calde acolo unde se va plăti măcar 50% din datorii. Aici nu este cazul. La asociațiile datornice, am întâlnit următoarea situație: suma datorată, din registrele acestora, nu bate cu suma înregistrată în documentele noastre. I-am chemat la discuții, lichidatorul judiciar le-a cerut să ne dea liste cu restanțierii, pentru că prin acțiunea oblică (mijloc juridic prin care creditorul exercită drepturile şi acţiunile debitorului, atunci când acesta refuză sau neglijează să le exercite în prejudiciul creditorului – n.r.) avem pârghie să-i acționăm în judecată. Totul a rămas la nivel de discuție. Noi nu putem să intrăm în locuința datornicului, dar asociația poate să obțină în instanță un astfel de ordin“, a declarat Sorin Iordache, directorul economic al SC Termo Craiova SRL.

Scandalul datoriilor la întreținere și recuperarea lor

Singura modalitate de recuperare a restanțelor de la datornici, dacă aceștia nu plătesc benevol, după ce se obține o hotărâre judecătorească definitivă, este executarea silită. Executarea silită se poate face pe bunurile imobile, respectiv apartament sau executare pe venituri și bunuri mobile. „Conform articolului 50, alin. 1, Legea 230/2007, asociația are dreptul să acționeze în instanță orice proprietar care nu-și plătește cotele de contribuție la întreținere mai mult de 90 de zile. Asociația mai are posibilitatea instituirii privilegiului imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentului datornicului, precum şi un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de cotă de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari. Asociațiile trebuie să procedeze astfel încât să nu se ajungă la acele sume colosale. Dacă se obține o hotărâre judecătorească și datornicul nu plătește de bunăvoie, asociația merge la executor. Acesta împreună cu creditorul evaluează ce valoare are de recuperat. Dacă suma este peste 10.000 de lei, asociația poate să solicite executare silită imobiliară. Debitorul este somat că i se scoate apartamentul la vânzare. Sub 10.000 de lei se face executare pe venituri, adică poprire pe o treime din acestea. Dacă avem un pensionar cu un venit de 600 de lei, i se face poprire o treime din suma respectivă. Cu cât se alege asociația și în cât timp se recuperează datoria? Acolo unde se acumulează astfel de sume este neglijența celor de la asociație“, a declarat Ion Pătrulescu, jurist.