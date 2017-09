» Aruncată în stradă din cauza ajutorului de încălzire?

Sevastia Topuzu locuiește într-o locuință din blocurile sociale din cartierul craiovean Craiovița Nouă. Este singură, are în întreţinere un minor şi o mamă bolnavă. Femeia a rămas cu câțiva ani în urmă și fără loc de muncă, iar de atunci a început și calvarul datoriilor la întreţinere pentru locuinţa socială primită de la primărie. Restanțele s-au acumulat pe lista de întreținere şi au ajuns aproape de 10.000 de lei. O sumă care i-a ridicat, totuşi, mari semne de întrebare Sevastiei Topuzu. Aflând că la asociaţie a avut loc o delapidare, locatara s-a uitat mai cu antenţie în listele de plată şi a decis să ceară în instanţă calcularea corectă a restanţelor. A avut o surpriză când, prin hotărârea dată de instanţă în Dosarul nr. 36465/215/2013, s-a constatat că datora 9.500 de lei şi nu 19.900 de lei, cum figura la asociaţie.

„La data de 11.11.2013 am acționat în judecată Asociația de locatari SO2 din Craiovița Nouă pentru inexistența dreptului de creanță, adică pentru datoria pe care o aveam la asociație. Ei spuneau că am 19.000 de lei. În instanță s-a stabilit, printr-o expertiză judiciară, că am de plată doar 9.550 de lei. Asta se întâmpla în anul 2014. După ce a rămas hotărârea în instanță, eu am plătit această sumă asociației“, spune Sevastia Topuzu.

Problemele chiriaşei primăriei nu s-au oprit aici. În anul 2014, Sevastia Topuzu primeşte ajutor de încălzire, numai că ulterior femeia este depistată cu o sumă de bani într-un cont bancar. Banii erau ţinuţi acolo pentru zile negre, pentru că are o mamă vârstnică şi foarte bolnavă. Pentru ajutorul de încălzire a locuinţei, 330 de lei, primăria o acţionează pe Topuzu în judecată şi o obligă să restituie suma respectivă şi, totodată, obţine rezilierea contractului de închiriere. Numai că, după cum susţine locatara, aici s-a strecurat o greşeală: în acţiune, suma de 330 de lei figurează ca şi contravaloarea chiriei pentru perioada 1.01.2014 – 31.03.2014, nu ca sumă încasată necuvenit pentru căldură. „În anul 2014, Fondul Locativ m-a acționat în instanță pentru neplata chiriei, care de fapt nu este chirie, ci un ajutor de încălzire necuvenit. Am restituit și acest ajutor de încălzire în sumă de 330 plus penalitățile aferente. Celelalte datorii către asociaţie le plătesc în baza unui acord de plată. Primăria a câștigat o hotărâre pentru chirie, dar nu este o chirie. Este un ajutor de încălzire. Drept urmare, a cerut rezilierea contractului și evacuarea mea din locuință înainte de a se încheia procesul pe care eu îl aveam în instanță cu asociația. Adică eu mă judecam cu asociația pentru întreținere, iar ei cereau evacuarea mea pentru așa zisa chirie. Am fost somată de executor că voi fi dată afară din locuință. Cred că primăria a fost deranjată de faptul că am dat în judecată asociația și am chemat-o și pe ea ca să descopăr care este datoria mea reală. În plus, am dus la primărie chitanțe prin care dovedesc că am plătit la întreținere, iar acestea nu sunt scăzute în registrul de casă. Eu stau cu chitanțele la mine și apar cu restanțe. Executorul mi-a îngăduit să mai stau zece zile în locuinţă. Am un copil minor, are 15 ani, și nu știu ce să-i spun. Mă întreabă «Mami ce ai făcut?» și nu știu ce să-i spun, dacă vom pleca sau dacă vom rămâne“, a spus Sevastia Topuzu.

Într-adevăr, prin Hotărârea judecătorească nr. 8392/2015 dată de Judecătoria Craiova, instanţa decide „încetarea contractului de închiriere nr.11054/2003“. Ulterior, chiriaşa a fost somată de executorul judecătoresc să elibereze locuinţa socială în termen de 15 zile pentru că, în cele din urmă, va fi executată silit. „În privinţa doamnei Topuzu există o hotărâre judecătorească învestită cu formulă executorie. Creditorul, în speţă Primăria Craiova, a solicitat executarea silită în temeiul unui titlu executoriu. Am fost foarte înţelegători cu respectivul chiriaş, i-am spus să încerce să-şi rezolve între timp situaţia, pentru că nu există altă cale şi este păcat să ajungă în stradă“, a precizat Gheorghe Ungureanu, executor judecătoresc.

Ori este chirie, ori este ajutor de încălzire

Proprietarul de drept al locuinţelor sociale, Primăria Craiova, spune că evacuarea acestui chiriaş se face din cauza datoriilor la întreţinere şi a chiriei şi nicidecum pentru infima sumă de 330 de lei, ajutor de încălzire. În plus, încetarea contractului de închiriere şi evacuarea din locuinţă sunt statuate în aceeaşi hotărâre judecătorească, fără să se facă vorbire de vreun debit la întreţinere. „Există două sentințe civile, una emisă în 2015 pentru evacuare și rezilierea contractului pentru neplata întreținerii și pentru o datorie la chirie în valoare de 330 de lei, dar mai există și o sentință civilă anterioară, din 2014, prin care era obligată la plata cheltuielilor de întreținere în valoare 9.557 de lei aferente perioadei ianuarie 2011 – ianuarie 2013. A pierdut la toate căile de atac. De atunci până în prezent a mai acumulat datorii la întreținere în valoare de 10.000 de lei, iar situația prezentată de aceasta nu este cea reală. Există o hotărâre învestită cu formulă executorie și de aici totul cade în sarcina executorului“, a precizat purtătorul de cuvânt al Primăriei Craiova, Marina Andronache. Totuşi, ştim că cei 330 de lei nu reprezintă chirie, că cei 9.557 de lei au fost plătiţi de Sevastia Topuzu, iar pentru restul de 10.000 de lei există un acord încheiat între aceasta şi asociaţie pentru a-i plăti în tranşe. Şi cu toate acestea, familia Topuzu va fi aruncată în stradă, chiar dacă se găseşte într-o situaţie disperată, fapt recunoscut şi de reprezentanţii asociaţiei de locatari.

„Este o locatară cu o situație disperară, are un copil în întreținere, nu are un loc de muncă și ar urma să fie evacuată. Aceasta a acumulat restanțe la întreținere în total de 27.450 de lei. Noi avem o hotărâre din aprilie 2012 – august 2014 pentru 15.079 de lei și am făcut un acord să plătească eșalonat suma de 1.005 lei/lună, pe care i-a achitat. Chiria, din câte știu, o are plătită către primărie. Primăria îi dă în judecată pe restanțieri pentru chirie, noi, asociația, îi dăm pentru întreținere. Nu știu pentru ce este evacuată. Eu nu am văzut hotărârea, locatara ne-a spus că ar urma să fie dată afară din cauza subvenției pentru căldură. Știu că a returnat şi aceşti bani. Chiria este modică pentru un apartament cu două camere, undeva la 85 de lei, iar la trei camere până în 150 de lei“, a precizat Gabriela Nedelcu, președintele Asociației de locatari SO2, Craioviţa Nouă.

În prezent, Sevastia Topuzu încearcă cu disperare, în instanţă, să obţină suspendarea titlului executor şi o amânare a evacuării. În cazul unui eşec, Sevastia Topuzu, copilul său minor şi mama acesteia vor fi aruncaţi în stradă.