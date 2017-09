» Sute de turişti la Festivalul răciturilor de la Tismana

Sute de turiști au fost prezenţi, la sfârşitul săptămânii trecute, la Tismana, la Festivalul Răciturilor, organizat de ANTREC Gorj. Manifestarea tradiţională a ajuns la cea de-a noua ediţie şi au participat aproape 20 de pensiuni şi familii din Tismana şi din alte localităţi ale judeţului Gorj. Alături de ANTREC şi-au adus contribuţia la buna realizare a evenimentului Consiliul Judeţean Gorj, Primăria şi Consiliul Local Tismana, Asociația „Acasă la Brâncuşi” şi Serviciul Public Judeţean Salvamont Gorj. „Sute de persoane au putut degusta din produsele tradiţionale. Au fost răcituri din peşte, vânat, curcan, porc. Am avut porc în ţăst şi alte delicatese realizate de gospodinele din localităţile gorjului. Este o manifestare de tradiţie care atrage turişti an de an. Vrem să devină una de amploare, la care să vină cât mai multă lume, atât pensiuni şi gospodine, cât şi participanţi“, a declarat Cosmin Popescu, preşedintele Consiliului Judeţean Gorj. Tot sâmbătă, au avut loc, la Tismana, lucrările congresului naţional de speologie, ajuns la a 45-a ediţie.