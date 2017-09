» Primarul din Scoarța, salariu de top

Un edil din Gorj are printre cele mai mari salarii ale primarilor de comune din ţară. Potrivit unui clasament realizat la nivel central, Ion Stamatoiu, edilul comunei Scoarţa, localitate cu nici 5.000 de locuitori, are un venit brut de 6.525 de lei şi se află pe locul al doilea într-un top realizat de revista Capital, după primarul unei comune din judeţul Neamţ, care încasează lunar 7.500 de lei brut. Aceasta, în condiţiile în care primăria comunei Scoarţa are de recuperat datorii uriaşe de la cetăţeni, care se ridică la peste trei milioane de lei. Chiar primarul susţinea, la preluarea mandatului, că Scoarţa este o comună săracă. De altfel, mulţi angajaţi din Primăria Scoarţa au lefuri majorate, după aplicarea legii salarizării unitare. Însă, nu în toate localităţile judeţului Gorj lefurile bugetarilor din primării au crescut. Este cazul Primăriei Motru, al doilea municipiu din Gorj. Acolo, 70 din cei peste 180 de angajaţi s-au ales cu salarii mai mici în urma aplicării legii salarizării unitare. Alţi 50 de funcţionari din Primăria Motru au de o lună lefuri mai mari, iar ceilalţi şi-au păstrat salariile pe care le aveau anterior aplicării legii. La Motru, chiar se înregistrau salarii uriaşe înainte de aprobarea legii salarizării unitare. Se ajunsese ca anumiţi funcţionari să primească lunar o leafă de peste 9.000 de lei.