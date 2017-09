» Câţi olteni şi-au achiziţionat locuinţe prin „Prima Casă“

Peste 10.700 de olteni şi-au achiziţionat locuinţe prin Programul „Prima Casă“, din anul 2009, când a fost lansat, şi până în prezent. Mulţi dintre ei sunt tineri care au până în 35 de ani şi provin din Dolj. Apartamentele cu două camere au fost alegerea pe care a făcut-o majoritatea celor care au beneficiat de acest program.

Programul „Prima Casă“ s-a bucurat de succes în Oltenia, dovadă stând faptul că din anul 2009, de când a fost lansat, şi până în prezent, peste 10.700 de persoane din această regiune a ţării au beneficiat de el. Potrivit specialiştilor în domeniu, menirea programului a fost să încurajeze băncile să se lanseze în creditarea ipotecară. Acesta a apărut într-o perioadă când creditarea în general era blocată şi obiectivul principal este să deblocheze activitatea de creditare şi să impulsioneze sectorul construcţiilor. An după an, s-a construit un volum de încredere al potenţialilor beneficiari, oamenii s-au apropiat de bănci, iar acest produs a ajutat la facilitarea tranzacţiilor, spun specialiştii. „Programul «Prima Casă» a debutat în luna iulie a anului 2009 şi dacă la începutul acelui an ponderea creditului ipotecar în total credit acordat populaţiei era de numai 25 la sută, azi vorbim de o pondere de 52 la sută a creditului ipotecar în total credit acordat populaţiei, cu preponderenţă datorită Programului «Prima Cas㻓, a spus Gheorghe Lăpădat, director general al Fondului Local de Garantare Craiova, filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM).

10.754 de beneficiari olteni ai Programului „Prima Casă“

Potrivit acestuia, Programul „Prima Casă“ şi-a atins şi scopul social, respectiv a deschis accesul în special al tinerilor către achiziţionarea unei locuinţe, astfel încât să poată plăti la bancă o rată mai mică decât chiria pe care ar fi fost nevoiţi să o achite pentru un apartament. „La nivelul Olteniei au fost acordate de la lansarea programului şi până în prezent 10.754 de garanţii financiare, deci, practic, sunt 10.754 de beneficiari ai Programului Prima Casă. Ponderea în cadrul celor cinci judeţe componente ale Regiunii Sud-Vest Oltenia o deţine judeţul Dolj, cu 49 la sută, atât numeric, cât şi valoric, urmat, din punct de vedere numeric, de Vâlcea, Olt, Mehedinţi şi Gorj. Din punct de vedere valoric, pe locurile unu şi doi se menţin judeţele Dolj şi Vâlcea, urmate de Olt, Gorj şi Mehedinţi. În Dolj, finanţarea medie este de 39.888 de euro, comparativ cu Mehedinţi, unde finanţarea medie este de 27.716 euro. Pe regiune, finanţarea medie este de 35.616 euro, comparativ cu media naţională, care este de 44.645 de euro. Nivelul finanţării diferă de la un judeţ la altul, în funcţie de nivelul de creştere economică a judeţului respectiv, de numărul agenţilor economici activi şi de câştigul mediu realizat la nivelul fiecărui judeţ“, a spus Gheorghe Lăpădat.

Profilul cumpărătorului oltean

Tinerii cu vârstă între 26 şi 35 de ani sunt cei care deţin ponderea în totalul beneficiarilor olteni ai Programului „Prima Casă“, respectiv 66 la sută. Ei sunt urmaţi de persoanele care au peste 35 de ani, respectiv 18 la sută, şi de cei care au mai puţin de 26 de ani, 16 la sută. Apartamentele cu două camere au fost alegerea pe care a făcut-o majoritatea celor care au beneficiat de acest program. „Din punct de vedere al suprafeţei locative, 52 la sută sunt imobile cu două camere. În continuare simţim un trend ascendent al solicitărilor de garantare prin Programul «Prima Casă» la nivelul Olteniei, şi vreau să fac menţiunea că Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii a simplificat mecanismul de accesare a acestui tip de garanţie. În continuare, vrem să venim în întâmpinarea atât a beneficiarilor, cât şi a instituţiilor finanţatoare care au semnat convenţiile de garantare cu noi – vorbim de 18 bănci finanţatoare -, astfel încât să eliminăm eventualii timpi de aşteptare“, a mai spus Gheorghe Lăpădat.

Prin Programul „Prima Casă“, statul garantează 40% sau 50% din împrumuturile acordate de bănci, cu condiţia ca acestea să acorde credite mai ieftine.