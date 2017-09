» De ce tace primăria în fața proprietarilor nemulțumiți de reabilitare?

A trecut aproape o lună de când locatarii din blocurile anvelopate au aflat cât de scump îi costă reabilitarea cu fonduri europene a imobilelor în care locuiesc și s-au revoltat, iar primăria tace. Proprietarii sunt nemulțumiți în continuare și la asociații curg solicitările pentru mai multe lămuriri, timp în care primarul Craiovei susține că până și cetățenii „nemulțumiți“ au înțeles de ce plătesc atât de mult.

„Noi am avut discuții cu cetățenii, marea majoritate, chiar și cei supărați, au înțeles“, spunea primarul Craiovei, Mihail Genoiu, în ședința de consiliu de săptămâna trecută, făcând referire la costurile ridicate pe care trebuie să le suporte craiovenii cu reabilitarea blocurilor pe fonduri europene. Acesta mai spunea că toate cheltuielile neeligibile vor fi, în cele din urmă, suportate de constructorul care nu a respectat termenele. Ce se va întâmpla, însă, până atunci, nimeni nu știe!

În realitate, la o lună de la aflarea costurilor pe care le au de suportat, proprietarii din blocurile reabilitate pe fonduri europene sunt tot nemulțumiți, pentru că nu au primit nici un răspuns din partea Primăriei Craiova. Locatarii sunt la fel de nelămuriți și acum ca și în luna august, când au aflat ce scumpă este reabilitarea imobilelor în care locuiesc, unii dintre ei trebuind să plătească între 10.000 și 27.000 de lei, deși inițial a fost vorba de cel mult 2.000-3.000 de lei. Oamenii refuză să accepte aceste sume și interzic reprezentanților lor să mai inițieze alte contracte cu privire la anvelopare cu administrația locală.

În ciuda tăcerii reprezentanților primăriei, la cele două asociații de proprietari (asociațiile 16 1 Mai și 15 1 Mai) curg cereri din partea proprietarilor, care solicită tot felul de lămuriri referitoare la anveloparea blocurilor în care locuiesc. „Noi am ținut Adunarea Generală, am încheiat procesul-verbal și l-am transmis la primărie. La acel moment, proprietarii au fost surprinși de costurile foarte mari și au refuzat să și le însușească. În plus, au transmis către administrația locală mai multe contestații. Trebuia să primim un răspuns până pe data de 31 august a.c., ceea ce nu s-a întâmplat. Când am întrebat, ne-au spus că nu au un răspuns concret din partea constructorului și să așteptăm. Între timp, oamenii ne tot trimit contestații, pe care le înaintăm la primărie, și ne solicită documente, cum ar fi copii după facturile materialelor, copii după situațiile ce au fost decontate până la 31.12.2017, copie după procesul-verbal de la licitație, documente pe care asociația nu le deține“, a declarat Constantin Gheorghe, președintele Asociației de proprietari 16 din 1 Mai.

Într-o situație similară este și Asociația 15 din 1 Mai. Reprezentanții proprietarilor susțin că primăria le-a spus să mai aștepte încă o săptămână după răspunsurile solicitate de proprietari.

„Am mers la primărie și mi s-a spus că peste șase-șapte zile vom avea un răspuns, pentru că și ei așteaptă un răspuns de la constructor. Între timp, oamenii vin și se interesează la asociație, ne cer tot felul de date, pe care nu le avem. Ce să-i spun eu locatarului?“, se întreabă Constantin Șeicaru, președintele Asociației 15 1 Mai.

Graffiti pe fațada reabilitată cu fonduri europene

În afară de problema costurilor, reprezentanții proprietarilor din Asociația 16 1 Mai mai au o problemă. Pe unul dintre blocurile proaspăt anvelopate din fonduri europene, cineva a scris cu graffiti. Mâhnit de această întâmplare, președintele Constantin Gheorghe se întreabă ce este de făcut într-o atare situație. „Între timp a mai apărut o problemă, pe blocul M14 cineva a scris cu graffiti. Eu nu știu ce să fac, să acoperim cu vopsea acele obscenități, să anunțăm primăria? Nu trebuie să uităm că este o lucrare pe fonduri europene, este în garanție, și cinci ani nu avem voie să ne atingem de el“, a mai spus Constantin Gheorghe.

Întârzierile constructorului au dus la creşterea costurilor

Reamintim că, în Craiova, s-au reabilitat în total 17 blocuri, toate în cartierul 1 Mai. Firmele care au efectuat lucrările sunt AB Tehnica, din Ișalnița, și Remex.

Lucrările au început în anul 2015 și s-au încheiat, după câteva amânări, la jumătatea anului 2016, din cauza întârzierilor constructorului, ceea ce a dus la pierdere fondurilor. În august 2017, proprietarii au fost anunțați de primărie că „până pe data de 25.07.2017 să ne transmiteți hotărârea Adunării Generale de aprobare a sumelor defalcate, anexate la prezenta adresă“. Și, totodată, au aflat și costurile: sume de 11.000 de lei, 12.000 de lei, 15.000 de lei, ajungând până la 27.000 de lei pentru un apartament reabilitat.