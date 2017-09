» Copil cu formă severă de alergie din cauza unui leucoplast

Un copilul internat săptămâna trecută cu pneumonie la Spitalul Județean de Urgență Slatina, a ajuns să fie tratat pentru alergie severă la leucoplastul cu care i-a fost fixată branula. Copilul are doi ani și două luni, locuiește cu părinții în Marea Britanie și în această perioadă se află cu mama sa, de origine britanică, în vacanță la Slatina. Internat în aceeași unitate medicală este și fratele său mai mic, de un an și două luni, care a avut și el aceleași probleme, dar nu la fel de grave. Rudele copiilor se plâng de faptul că timp de trei zile cadrele medicale nu și-au dat seama că micuțul a dezvoltat o dermatită sub bandaj, ba mai mult, au fost nevoiți să aștepte trei zile până când acesta a fost văzut de un dermatolog. Directorul medical spune că situația este regretabilă și că este vorba de o reacție alergică ce poate să apară la un copil sau la un adult care are o sensibilitate. Conducerea Direcției de Sănătate Publică (DSP) Olt nu știa de acest caz, dar în urma celor relatate de Gazeta de Sud, o echipă de la Inspecția Sanitară de Stat urmează să meargă în control.

Răni usturătoare și lacrimile unui copil care suferă acum pentru o afecțiune care ar fi putut, poate, să fie prevenită. Este situația prin care trece un copil de doi ani și două luni internat miercurea trecută la cea mai mare unitate medicală din județul Olt, Spitalul Județean Slatina. Micuțul, venit cu mama în vacanță în țară, a ajuns să fie internat împreună cu fratele său mai mic după ce s-au îmbolnăvit amândoi de pneumonie. Mama, de origine britanică, este internată cu cei doi copii în spital. Acestora le-au fost fixate branule, pentru a li se administra antibiotic intravenos, dar, după trei zile, când cadrele medicale au decis schimbarea acestora, au văzut că micuții aveau răni sub leucoplast. Mai gravă a fost situația copilului de doi ani. Rudele sunt revoltate de cele întâmplate și spun că nu este posibil ca asistentele sau un medic să nu fi observat că micuțul are o problemă. „Copiii au ajuns miercuri seară la spital cu pneumonie acută. Li s-au pus branule la amândoi. La cel mare i s-a pus branula pe antebraț, nu a suportat-o și i-au mutat-o deasupra cotului, iar după trei zile, adică vineri dimineața, când i-au dat jos branula și leucoplastul, au văzut ce are acolo. Ne-au spus că este foarte alergic și că a făcut o dermatită de la leucoplast. L-au tratat doar cu violet de gențiane. Sâmbătă dimineață i-am întrebat ce se întâmplă și asistentele mi-au spus că nu pot să îi dea altceva. Am rugat-o pe asistentă să îmi prescrie ceva, să mă duc să cumpăr de la farmacie, dar mi-a spus că e sâmbătă și că nu lucrează nici un dermatolog, că trebuie să așteptăm până luni“, a povestit Maria Bărbulescu, mătușa copiilor.

„Trei zile nu au venit cu nimic“

Suferința și lacrimile copilului, precum și faptul că au trebuit să aștepte până ieri ca să fie văzut de un medic deramatolog au revoltat rudele. „Nu mi se pare corect așa ceva! Să stea copilul trei zile cu mâna așa și să nu îi faci nimic?! După ce am făcut publică poza, au venit cu o cremă din cabinet. Trei zile nu au venit cu nimic și abia aseară (duminică – n.r.), la ora 20.00, au venit cu o cremă. Copilul plângea de durere. Mama este internată cu ei, dar nu s-a văzut nimic, pentru că a avut leucoplastul și bubițele erau sub el. Asistenta ne-a spus că ei după trei zile dau jos branula și leucoplastul, așa este procedura“, e explicat Maria Bărbulescu.

„Este o reacție alergică ce se poate întâmpla la un copil sau la un adult care are o sensibilitate“

Directorul medical al spitalului, dr. Cătălin Pătru, spune că micuțul suferă de dermatită de contact din cauza unei reacții alergice locale apărute la adezivul cu care a fost fixată branula. „Nu este normal să apară astfel de reacții, dar este o reacție alergică ce se poate întâmpla la un copil sau la un adult care are o sensibilitate. Reacția a apărut după un contact prelungit. Zona a fost dezinfectată când a fost aplicat pansamentul, atunci nu a avut reacție alergică la branulă. Este o dermatită de contact cu un anumit iritant, o inflamație locală apărută din cauza contactului prelungit cu un alergen. A avut și celălalt copil o reacție, dar mai puțin severă. Cadrele medicale au procedat corect în momentul în care s-a sesizat problema. Acum se administrează tratament oral, s-a administrat antiseptic, s-a făcut o badijonare (ungerea unui organ sau a unei părți a corpului cu un medicament – n.r.), s-a păstrat zona curată și s-a cerut consult dermatologic, care s-a efectuat astăzi de dimineață (ieri – n.r.). Nu s-a mai pus branulă și au aplicat tratament local“, susține Cătălin Pătru.

„S-a întâmplat la acest copil și este regretabil“

Medicii susțin că acum starea copilului este bună. Alte cazuri de acest fel nu mai sunt în acest moment în spital. Totodată, acesta a declarat că nu știe dacă alergia ar fi putut fi evitată, dar a spus că la toți copiii se aplică aceeași modalitate de fixare a pansamentului. „Starea copilului este acum bună, leziunile locale sunt în stadiu de remitere. Mamei i-a fost explicat în ce condiții și de ce a apărut reacția alergică. Dar, ca orice părinte într-o astfel de situație, este nemulțumită. Teste se fac pentru alergiile medicamentoase, aici nu este vorba de așa ceva. Nu aveam cum să știm că este alergic pentru că alergia apare după o perioadă. Nu aș putea să vă spun dacă putea fi evitată alergia, și la ceilalţi copii se aplică aceeași modalitate de fixare a pansamentului. S-a întâmplat la acest copil și este regretabil. Acum nu mai avem astfel de cazuri. Dar se mai întâmplă și la adulți, pentru că ține de rezistența fiecărui pacient la acest tip de adeziv“.

Manager SJU Slatina: „Mulțumesc pentru faptul că ați semnalat situația medicală“

Aflat de puțin timp la conducerea spitalului, Cătălin Rotea, managerul Spitalului Județean Slatina, a luat public cazul și a postat pe o rețea de socializare punctul său de vedere, însoțit de poza în care se văd rănile apărute pe mâna copilului. „În primul rând, mulțumesc pentru faptul că ați semnalat situația medicală. Din discuțiile purtate cu personalul medical din cadrul SJU Slatina, în urma verificărilor efectuate, vorbim despre doi copiii (1 și 2 ani), internați cu mama și mătușa lor. Copilul în vârstă de doi ani a făcut o dermatită de contact de la leucoplastul care fixa branula. S-a întrerupt tratamentul intravenos, s-a badijonat local cu antiseptic. A primit astăzi un unguent local, iar mâine (ieri – n.r.) va fi consultat de un dermatolog. Copilul în vârstă de un an are doar o formă foarte ușoară, care nu necesită tratament local. Până la schimbarea leucoplastului, copiii nu au prezentat simptomatologie. În momentul de față situația este sub control, dar așa cum am verificat de această dată, vom verifica și pe viitor orice sesizare, cu toată promptitudinea!“, a fost mesajul transmis de conducerea spitalului.

DSP Olt, trimite echipă în control

Redactorul GdS a luat legătura și cu conducerea Direcției de Sănătate Publică Olt, care nu știa nimic despre acest caz. „Noi nu am primit nici o sesizare. Nici nu am mai auzit de un astfel de caz în trecut. Nu știu ce să vă spun, dar având în vedere ceea ce îmi spuneți, o să trimitem inspectorii de la Inspecția Sanitară de Stat la spital, să vedem exact ce s-a întâmplat“, a spus dr. Talia Cincă, director executiv.

Mătușa celor doi copii a precizat că, cel mai probabil, tatăl acesora urmează să depună plângere la instituțiile abilitate în momentul în care o să ajungă în România, peste două zile.