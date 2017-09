» Ce bani s-au întors la CJ Dolj din investiții nerealizate

Rectificările bugetului Consiliului Județean (CJ) Dolj, propuse spre aprobare în ședința ordinară din 31 august, au generat discuții aprinse între consilierii din opoziție și reprezentanții CJ. Consilierii județeni din partea PNL au dorit să afle din ce motiv nu s-au cheltuit aproape patru milioane de lei pentru anumite investiții și ce destinație vor avea banii care s-au întors în vistieria CJ Dolj. „Execuția prezintă nerealizări deoarece elaborarea documentațiilor de atribuire a contractelor, demararea procedurilor privind achiziționarea de lucrări, validarea și publicarea în SEAP a anunțurilor de participare, termenele privind deschiderea și evaluarea ofertelor, inclusiv semnarea contractelor trebuie să respecte termenele legale“, era explicația generală din raport la care consilierii PNL au cerut detalii.

Subiectul principal au fost cele 3,5 milioane de lei de la capitolul Sănătate care nu au fost cheltuiți, dintre care 3 milioane de lei pentru investițiile de la Spitalul Județean de Urgență (SJU) Craiova: 500.00 de lei la Clinica de Cardiologie Intervențională și 2.500.000 lei la Modernizarea și extinderea Unității de Primiri Urgențe. În raport se preciza că la Clinica de Cardiologie au fost „cantități de lucrări estimate în plus față de cele executate în teren“, în timp ce la extinderea UPU se menționau „multiple neconcordanțe constatate pe parcursul execuției lucrărilor între documentația de execuție și situația din teren“. „Ce s-a întâmplat de am cheltuit pentru dezvoltare de zece ori mai puțin decât am prevăzut, mai exact 169.000 de lei, în loc de 1.704.000 lei? Și nu vreau explicații teoretice, că pe acelea le cunosc deja“, a deschis subiectul Alexandru Brezniceanu, consilier județean PNL.

„Hai să începem cu investițiile mari, care au avut sume importante pentru continuarea lucrărilor și, spre surprinderea noastră, s-a ajuns până aici“, a îndemnat președintele CJ Dolj, Ion Prioteasa, dând cuvântul Aureliei Dărac, directorul Direcției Tehnice. „Clinica de Cardiologie este într-un stadiu avansat, de 98%, iar din calculele noastre, având în vedere unele cantități în plus estimate de proiectant față de stadiul fizic real din teren, am constatat că această sumă nu prea ne-ar mai fi necesară pentru finalizarea lucrărilor, adică pentru cei doi la sută care ne-au mai rămas“, a precizat aceasta.

Legat de modernizarea și extinderea UPU, Aurelia Dărac a oferit câteva exemple de neconcordanțe și probleme apărute pe timpul lucrărilor: izvoare subterane, o canalizare de care nu știa nimeni și care a trebuit mutată, dispoziții de șantier care trebuia făcute pentru fiecare astfel de situație. „Au fost multe probleme tehnice cu care nu ne-am mai întâlnit și de aceea nu s-au cheltuit toți banii și se va decala și termenul de finalizare a proiectului“, a explicat directorul Direcției Tehnice a CJ Dolj.

Prioteasa: Am ajuns să ne comportăm ca un trust de construcții

Alţi 500.000 de lei s-au întors la CJ Dolj de la Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Sadova, care îi solicitase pentru reabilitarea unui corp de clădire, pentru o expertiză tehnică la un alt corp de clădire, o demolare şi construirea unui corp nou şi a unui garaj. Investiţia nu s-a mai putut realiza din cauza lipsei cadastrului, după cum s-a motivat în raport. „Noi am alocat banii în baza unei cereri şi acum se constată că nu e timp suficient pentru a finaliza aceste lucrări. Cum aşa?“, au întrebat consilierii PNL. „Am aşteptat să se actualizeze cadastrul, pentru că au mai apărut nişte obiective care trebuia să fie în cadastru. E vorba de câteva construcţii făcute în regie proprie, care nu erau înregistrate la primărie“, a venit răspunsul celor de la UAMS Sadova.

La capitolul bani înapo­iați s-a „trecut“ și Muzeul Olteniei, care a disponibilizat suma de 385.000 de lei, dintre care 360.000 de lei erau pentru iluminatul arhitectural al Secției de Istorie-Arheologie, proiect care nu a mai putut fi realizat. Restul de bani returnați CJ Dolj reprezentau economii de pe urma derulării unor licitații, după cum a explicat directorul Muzeului Olteniei, Florin Ridiche. „Ne-ați cerut acești bani, acum îi dați înapoi și parcă văd că la anul îi cereți iar!“, au punctat consilierii județeni din partea PNL, care au criticat și raportul din spatele hotărârii, prea succint pentru a se înțelege din ce motiv nu au fost cheltuiți banii. „La proiectul privind iluminatul arhitectural nu am putut trece la faza de execuție pentru că nu este gata nici proiectul tehnic. Cu siguranță vom cere acești bani la anul pentru a demara lucrările“, a răspuns Florin Ridiche, care și-a însușit critica legată de modul în care a fost întocmit raportul. „Aviz tuturor colegilor de la instituții să fie mai atenți când întocmesc aceste rapoarte. Dacă mai scriu o pagină sau două în plus, pentru explicații, nu e o problemă, nu sărăcește consiliul județean“, a venit și replica președintelui CJ Dolj.

Ion Prioteasa a mai menţionat că banii reveniţi în buget vor merge către alte obiective, „mai ales că ne aşteaptă o rectificare de care văd că nu mai vorbeșe nimeni și nu ni se spune dacă e pozitivă sau negativă. Aşa că trebuie să avem o rezervă dacă nu ne mai vin bani din altă parte. Cu unii ştim ce facem, pentru că iarna bate la uşă“. „Ideea e că noi am ajuns să ne comportăm ca un trust de construcții. În fiecare dimineață ne întâlnim să vedem ce s-a mai făcut la cele șase, șapte investiții mari pe care le avem. Însă s-a degradat atât de mult acest sistem al proiectării și al execuției, încât firmele mari lucrează în străinătate și au rămas aici aceste firme de apartament care intră în insolvență şi încurcă lucrările. Am pățit și noi asta“, a conchis președintele CJ Dolj.

SPLDP Dolj, luată şi ea în colimator

Discuţii aprinse au fost şi pe seama Societăţii pentru Lucrări de Drumuri și Poduri (SPLDP) Dolj deținută de Consiliul Județean. „Am înțeles că directorul general a făcut o cerere de revenire pe post, a cerut și un salariu dublu, de site-ul societății se ocupă o firmă, care primește și bani, dar pot să vă spun că site-ul este incomplet. Ultimul bilanț apare din 2013, procese-verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație nu apar sau e ceva de prin 2011. Putem trage pe cineva la răspundere pentru asta? Cine e de vină că salariile au crescut? Cei de la firmă, și atunci ar trebui să li se rezilieze contractul, sau poate că informațiile trebuia puse la dispoziția firmei de unele persoane și nu s-a întâmplat asta. Se pot găsi vinovații și ce sancțiuni se pot da?“, a spus Marian Irinei, consilier județean PNL. Răspunsul a venit din partea secretarului CJ Dolj, Gheorghe Barbărasă, recent numit în Consiliul de Administrație al SPLDP SA: „O să ne informăm și o să propun să se ia măsuri împotriva celor vinovați“.

Bugetul Consiliului Județean Dolj pe anul 2017 a fost de 270.606.000 lei pentru secțiunea de funcționare și de 104.799.000 lei pentru secțiunea de dezvoltare. Pe primele șase luni ale anului au fost realizate venituri de 153.511.000 lei, față de prevederea de 184.461.000 de lei, în timp ce cheltuielile au fost de 136.253.000 lei, față de prevederea de 201.198.000 lei. La secțiunea de funcționare, cheltuielile pe primele șase luni au fost de 119.763.000 lei, față de 154.423.000 lei, cât era prevederea, în timp ce la secțiunea de dezvoltare au fost cheltuiți 16.490.000 lei, față de prevederea de 46.775.000 lei.