» Toaletă ca în Evul Mediu, la Alimpeşti

Nu toate şcolile din Gorj sunt pregătite să îi primească aşa cum se cuvine pe elevi pe 11 septembrie. Există, în special în mediul rural, unităţi de învăţământ care nu vor respecta niciodată standardele impuse de lege, dar funcţionează an de an la fel, fără ca autorităţile locale sau şefii Inspectoratului Şcolar Judeţean să ia vreo măsură. Nici nu este de mirare că an de an unităţi de învăţământ de pe raza judeţului şi, în special din mediul rural, îşi deschid porţile fără să deţină autorizaţia sanitară de funcţionare din partea Direcţiei de Sănătate Publică. Şi dacă ar fi depus documentaţia nu ar fi primit avizul sanitar respectiv. Există în continuare unităţi de învăţământ care nu au încă o toaletă în incinta clădirii unde elevii învaţă. Este cazul elevilor de la Şcoala din Alimpeşti, care, şi în acest an, vor avea parte de o toaletă în curtea şcolii.

Autorităţile din comuna Alimpeşti susţin că nu au avut niciodată fonduri suficiente pentru a amenaja o toaletă în incinta şcolii şi nici măcar să le modernizeze pe cele existente. Este vorba de o clădire în care sunt amenajate două veceuri: unul turcesc şi unul cu vas de toaletă. În prezent au fost începute, este adevărat, lucrări de igienizare, adică var şi vopsea peste „infrastructura“ existentă. Sunt speranţe că va fi achiziţionat şi un capac pentru vasul de toaletă sau o ţeavă care să lege la un bazin cu apă veceul turcesc. În toată această perioadă au loc verificări dispuse de Prefectura Gorj la toate unităţile şcolare de pe raza judeţului. Nu se ştie exact dacă vor fi dispuse sancţiuni sau dacă vor fi şcoli închise. Nu a fost în vreun an cazul. În prezent, există, potrivit datelor oficiale, 77 de unităţi şcolare din Gorj fără autorizaţie de securitate la incendiu. De asemenea, potrivit datelor Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, în prezent 474 de unități de învățământ, dintr-un total de 771, au autorizație sanitară de funcționare.