» Șofer în arest pentru comiterea a cinci infracțiuni

Magistrații de la Judecătoria Craiova au hotărât joi să mențină măsura arestului preventiv dispusă la începutul lunii iunie față de un tânăr de 19 ani, din localitatea Tâm­burești, acuzat de oamenii legii de comiterea a cinci infracțiuni prevăzute de Codul Rutier.

Tânărul de 19 ani este acuzat că s-a urcat la volan chiar dacă era băut și avea permisul suspendat, a provocat un accident în urma căruia un băiat de 18 ani a murit, după care a fugit de la locul faptei. Accidentul s-a produs în dimineața zilei de 5 iunie, în jurul orei 3.45, la intrare în satul Tâmbureşti, comuna Rojiște.

Polițiștii doljeni au stabilit că șoferul unui autoturism Opel Corsa, pe fondul vitezei excesive, a pierdut controlul direcției de mers, a ieșit de pe șosea, a lovit un gard din beton, după care s-a răsturnat. Un băiat de 18 ani, din Tâmburești, pasager în autoturism, a murit pe loc în urma accidentului, iar alt pasager, un tânăr de 19 ani, a fost rănit ușor. Șoferul mașinii nu a fost găsit la locul accidentului, așa că polițiștii de la Rutieră au început cercetările pentru identificarea acestuia. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Dolj au precizat că, după câteva ore de la producerea accidentului, Ovidiu Cristian Rotaru, de 19 ani, din Tâmburești, s-a prezentat la sediul postului de poliție din comună și a mărturisit că el a condus Opelul ce s-a răsturnat pe DN 55. Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o alcoolemie de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Pe numele șoferului de 19 ani a fost întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducere cu permisul suspendat, conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice și părăsirea locului accidentului. Pe 6 iunie, Ovidiu Cristian Rotaru a fost arestat preventiv printr-o hotărâre a Judecătoriei Craiova, iar la sfârșitul lunii iunie a și fost trimis în judecată.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Craiova, instanță care a dispus, pe 3 august, menținerea arestului preventiv față de inculpat.

Joi, instanța de judecată a luat aceeași hotărâre, inculpatul urmând să fie judecat în continuare în stare de arest preventiv. „Menţine ca fiind temeinică și legală măsura arestării preventive dispuse faţă de inculpatul Rotaru Cristian Ovidiu prin încheierea cu nr. 58/06.06.2017 a Judecătoriei Craiova. Respinge cererea formulată de inculpat prin apărător de înlocuire a măsurii arestării preventive cu altă măsură“, se arată în hotărârea Judecătoriei Craiova. Inculpatul poate contesta hotărârea Judecătoriei la Tribunalul Dolj.

Prima condamnare

Același Ovidiu Cristian Rotaru a mai comis două infracțiuni prevăzute de Codul Rutier în 2015, pe când era minor. A fost trimis în judecată în aprilie 2016, iar câteva luni mai târziu, în octombrie, Ovidiu Cristian Rotaru a fost condamnat definitiv la măsura educativă a asistării zilnice pe o durată de patru luni, sub coordonarea Serviciului de Probaţiune Dolj. În acest dosar, inculpatul a fost acuzat de comiterea infracţiunilor de conducere fără permis şi conducere sub influenţa băuturilor alcoolice. În plus, instanța a dispus ca inculpatul să urmeze cursurile de pregătire şcolară şi să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dolj la datele fixate de acesta.