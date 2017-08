» Afacerea „Sediu pentru PSD“ are vicii ascunse

Scandalul din 2015 legat de sediul PSD Dolj din buricul Craiovei, de pe strada Mihail Kogălniceanu nr. 12 (fosta Casă Bancov), clădire de 800 de metri pătrați pe care partidul trebuia să o plătească în rate timp de trei ani, a luat o turnură neașteptată. PSD a plătit Primăriei Craiova, proprietarul casei, avansul de 10% din prețul total de 270.000 de euro acum nouă luni, dar s-a răzgândit și a cerut anularea contractului și returnarea banilor, motivând că reabilitarea imobilului, monument istoric de categorie B, costă prea mult. Rezoluțiunea contractului a fost aprobată joi de consilierii locali PSD, aceștia vorbind de anumite vicii ascunse la structura de rezistență a clădirii de care partidul nu a știut atunci când a plătit avansul. Mai mult, unii consilieri pesediști au dat de înțeles că partidul face o favoare primăriei că nu îi cere daune. În cererea PSD Dolj nu se vorbește despre vicii ascunse, ci doar despre costuri mari de reabilitare. Primarul Craiovei, Mihail Genoiu, tot de la PSD, a precizat că întoarcerea clădirii în patrimoniul orașului este o oportunitate, deoarece ea va fi reabilitată cu fonduri europene. Întrebare: este aceasta o strategie prin care PSD vrea să cumpere ulterior clădirea modernizată cu fonduri europene și în felul acesta să scutească banii partidului?

Sala de ședințe a Consiliului Local Craiova a fost teatru de război în 2015 între consilierii opoziției și cei ai PSD. Obiectul disputei: fosta Casă Bancov din Centrul Istoric al Craiovei, de pe strada Mihail Kogălniceanu nr. 12, monument istoric de categorie B, clădire cu o suprafață desfășurată de 788 de metri pătrați și un teren de 446 de metri pătrați, din care peste 300 de metri pătrați sub casă. Clădirea fusese închiriată de PSD Dolj și folosită ca sediu de partid, dar pesediștii doreau să o cumpere, pentru că legea le permitea acest lucru. Primăria a angajat o firmă de evaluare, iar prețul stabilit de aceasta pentru clădire și teren a fost de 993.510 lei fără TVA, circa 1,2 milioane de lei (280.000 de euro). Potrivit legii care îi permitea cumpărarea casei fără licitație, PSD trebuia să achite un avans de 10%, iar diferența de preț – în rate, timp de trei ani. În ședința din 2015 în care Consiliul Local a aprobat vânzarea sediului către PSD, consilierii Opoziției „au luat foc“, spunând că suma este mult prea mică pentru un imobil aflat în buricul orașului. La fel și dobânda de 1% peste Euribor pe care PSD trebuia să o plătească. Concret, PSD trebuia să plătească un avans de 25.000 de euro, apoi câte o mie de euro timp de 24 de luni, iar în ultimele zece luni, rata să crească la 17.600 de euro. „Ceea ce m-a deranjat pe mine a fost modul în care au fost eșalonate aceste rate, iar pe de altă parte, dobânda. Nu știu de ce primăria trebuie să se transforme în instituție bancară și să vândă ceva în rate, cu o dobândă atât de convenabilă. Respectiva formațiune politică, dacă într-adevăr nu are bani să facă achiziția, poate să facă un credit bancar. Să vedem ce bancă îi dă un credit în care să plătească pentru nu știu câte luni o mie de euro, iar după trei ani, respectiva formațiune politică chiar poate vinde sediul la valoarea de piață“, spunea atunci consilierul PNL Dan Cherciu. „În primul rând, consider că prețul de achiziție este foarte mic. Trebuie ca PSD să meargă la o instituție bancară, care are mult mai multe mecanisme de verificare a clientului. Să facă rost de un credit bancar și să cumpere! Nu cred că este grija vânzătorului dacă va avea cumpărătorul bani de investit pentru reabilitarea clădirii!“, a spus și Marian Vasile, consilier PNL, răspunzând explicațiilor consilierilor PSD, care plângeau de milă partidului pentru că trebuie să investească sume importante pentru reabilitarea clădirii. De exemplu, consilierul PSD Radu Marin Traian a făcut apel la Legea privind vânzarea sediilor către partide, spunând că plata în rate nu este interzisă. „Legea nu interzice ca ratele să fie diferențiate. În al doilea rând, este o clădire monument istoric și necesită sume foarte mari pentru avize și lucrări de consolidare. În primii doi ani, aceste cheltuieli, probabil, vor fi la niște valori la care nu se gândesc. Este un beneficiu pentru oraș, pentru că această cădire va arăta cu totul altfel“, a spus el. Cel mai „emoționant“ discurs l-a avut consilierul PSD Marin Nicoli, care a spus că PSD avea o datorie să cumpere acel sediu pentru că în acea clădire s-a născut.

Calculele greșite ale PSD

PSD nu a fost singurul partid care și-a exprimat dorința de a cumpăra sediul pentru care plătea chirie. La fel au procedat și PNL și UNPR, dar ambele au renunțat din cauza prețului foarte mare pe metrul pătrat care a reieșit în urma evaluării făcute de firma angajată de primărie. Dacă în cazul PSD metrul pătrat costa 225 de euro, în cazul UNPR metrul pătrat costa 600 de euro pentru un imobil situat în Bazarul Craiovei, iar în cazul PNL – 600 de euro pentru sediul din cartierul Rovine. UNPR și PNL au renunțat, PSD a rămas singurul care a dorit să cumpere sediul.

Întrebat de GdS cum explică faptul că metrul pătrat pentru sediul PSD costă de două ori mai puțin decât în cazul celorlalte două partide, deși clădirea este în Centrul Istoric al Craiovei, reprezentantul evaluatorului, Valentina Marin de la firma Rova Partners, spunea că prețul a fost influențat de suprafața imobilelor și de vechimea lor. „Dumneavoastră ați văzut cum arată casa de pe strada Mihail Kogălniceanu? Este foarte veche, este construită în anul 1900. În plus, de exemplu, atunci când cumpărați o garsonieră, prețul pe metrul pătrat este mai mare decât la un apartament cu patru camere. Cu cât este mai mare un imobil, cu atât scade prețul pe metrul pătrat“, explica ea.

Deși știa că respectiva clădire are o vechime de peste o sută de ani și că are nevoie de reabilitare consistentă, PSD Dolj și-a asumat acest lucru și a semnat contractul de vânzare-cumpărare cu Primăria Craiova pe data de 11 ianuarie 2017. Partidul se obliga să achite 10% în primele 60 de zile de la semnarea contractului, apoi rate eșalonate pe 34 de luni. A plătit avansul, dar după câteva luni s-a sucit. PSD a descoperit că sediul în care stătea cu chirie de mai bine de doi ani necesită lucrări de reabilitare ale căror costuri ar fi depășit cu mult valoarea clădirii și a terenului. Așa că a cerut primăriei să anuleze contractul și să-i dea avansul înapoi. Cum a făcut această descoperire? Printr-o expertiză tehnică, susțin consilierii locali ai PSD, dar documentul nu a fost prezentat în ședința de consiliu de joi prin care s-a aprobat rezoluțiunea contractului. Potrivit adresei trimise primăriei în luna mai, PSD Dolj spunea următoarele: „Pentru a putea aduce imobilul la o stare funcțională sunt necesare ample lucrări de reabilitare. În acest sens s-a solicitat obținerea unor puncte de vedere tehnice de specialitate privind stabilirea unor costuri estimative ale acestor lucrări. În urma unor verificări tehnice s-a constatat că suma necesară lucrărilor de reabilitare depășește cu mult prețul de achiziție, acesta fiind de aproape două ori mai mare. În această situație, Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Dolj se află în imposibilitatea executării acestor lucrări și solicităm rezilierea pe cale amiabilă a contractului de vânzare-cumpărare (…) și repunerea părților în situația anterioară, inclusiv restituirea sumei achitate (avans – n.r.)“.

Vicii ascunse sau…?

Consilierii locali au aprobat în ședința de joi cererea PSD după ce Opoziția a contestat vehement acest lucru. „Pentru a lua o decizie corectă, am cerut în toate comisiile să ni se demonstreze că PSD a fost un partener serios al craiovenilor, pentru că au venit să cumpere o clădire a craiovenilor, și am cerut să vedem dacă au plătit ratele. Au făcut acest contract în ianuarie, au dat și avans, trebuia să fi plătit opt rate. Nu cred că, dacă discuți cu o bancă, nu plătești ratele, scapi așa ușor, dai casa înapoi și îți iei și avansul. Cred că rămâi și fără casă, și fără avans și mai plătești și alte comisioane. Ne poate demonstra cineva că PSD a plătit vreo rată?“, a întrebat consilierul PNL, Marian Vasile. Primul care i-a răspuns a fost consilierul PSD Marin Nicoli, cel care în 2015 spunea că PSD avea datoria să cumpere acel sediu pentru că în acea clădire s-a născut. De această dată, Nicoli a descoperit, ca și PSD, că respectiva clădire este veche. „Sigur că patimile politice din 22 decembrie până astăzi s-au manifestat dintotdeauna de la această tribună. PSD a optat pentru cumpărarea acelui sediu, pentru că nu avea un sediu cum aveau celelalte partide. Totuși, prin contract, s-a negociat de către executiv o clauză care permitea cumpărătorului să se pronunțe printr-o notificare dacă dorește să reunțe la contract. Executivul partidului, tocmai fiind serios, după ce a făcut analiza la bugetul necesar reabilitării, a constatat că imobilul este de patrimoniu cultural, că necesită un proiect special de reabilitare, iar costurile rezultate depășeau puterea financiară. Ca urmare, în mod corect și serios partidul a notificat Consiliul Local în termen. Ca urmare, toate efectele contractului au fost suspendate până când Consiliul Local se pronunță. Este vorba de un imobil puternic afectat la cutremur care, cu certitudine, va fi o problemă pentru proprietarul său“, a spus Nicoli.

În discuție a intervenit și directorul Direcției Patrimoniu din primărie, Ionuț Gâlea. „PSD era obligat, conform contractului, să achite în rate și nu să achite o folosință a imobilului. Conform contractului, clauza de plată prevedea ca în termen de 90 de zile de la data semnării să achite un avans de minimum 10%, iar ulterior după expirarea celor 90 de zile intrau la plată ratele contractuale. În termenul de 90 de zile a achitat 100.000 de lei, urmând ca din luna mai să înceapă plata ratelor. În cursul lunii mai, PSD a formulat o notificare prin care înțelege să rezoluționeze contractul de vânzare-cumpărare“, a spus el. Vasile a reacționat spunând că este o minciună. „Nu ne-a arătat nimeni documentele de plată. Ni s-au spus niște lucruri nedevărate. În contract, la modalitatea de plată nu scrie că PSD trebuia să plătească din mai, ci din ianuarie“, a replicat el.

Lidera pesediștilor pe probleme juridice, Bianca Predescu, a dat de înțeles că PSD Dolj a făcut de fapt o favoare primăriei, deoarece clădirea avea vicii ascunse, iar potrivit Codului Civil, PSD putea cere daune în acest sens. De precizat, că PSD Dolj nu a menționat nicăieri în cererea sa viciile ascunse, din document reieșind doar că și-a calculat greșit costurile de reabilitare. „Cumpărătorul arată că a făcut o inspecție cu ochiul și arată că a făcut o inspecție a imobilului pentru a descoperi viciile aparente și că nu are nici o pretenție față de vânzător cu privire la acestea. Aici este vorba despre vicii ascunse, adică chestiuni care privesc calitatea esențială a bunului, care nu puteau fi văzute cu ochiul liber. În momentul în care cumpărătorul a ajuns la structura de rezistență a observat foarte multe degradări. Este adevărat că această expertiză constat că nu o avem la dosar, dar, din discuțiile din comisie, am înțeles că există și că ea a fost făcută pe cheltuiala cumpărătorului“, a spus Predescu. Apoi a lansat voalat amenințarea. „Conform Codului Civil, pentru existența viciilor ascunse intervine o sancțiune mult mai gravă, dar în ceea ce privește raporturile dintre cumpărător și vânzător s-a ajuns la rezoluțiune pe cale amiabilă“, a spus ea.

Conform contractului de vânzare-cumpărare, articolul 4, alineatul 4, „vânzătorul (primăria – n.r.) îl garantează pe cumpărător împotriva oricăror vicii ascunse care ar face bunul impropriu întrebuințării la care este destinat sau care i-ar micșora în asemenea măsură întrebuințarea ori valoarea, încât, dacă le-ar fi cunoscut, cumpărătorul nu ar mai fi cumpărat sau ar fi dat un preț mai mic“. Potrivit articolului 1707 din Codul Civil, „Este ascuns acel viciu care, la data predării, nu putea fi descoperit, fără asistenţă de specialitate, de către un cumpărător prudent şi diligent. Garanţia este datorată dacă viciul sau cauza lui exista la data predării bunului. Vânzătorul nu datorează garanţie contra viciilor pe care cumpărătorul le cunoştea la încheierea contractului“. De asemenea, la articolul 1708, același Cod mai spune că „vânzătorul este obligat să garanteze contra viciilor ascunse, chiar şi atunci când nu le-a cunoscut“, iar la articolul 1712 Codul prevede că „atunci când nu cunoștea viciile bunului vândut, vânzătorul este obligat să restituie nu numai prețul plătit, ci și chetuielile făcute cu ocazia vânzării“. Au fost vicii ascunse la sediul PSD? PSD Dolj nu vorbește despre el.

Și dacă PSD…?

Și atunci de ce a renunțat partidul la o clădire în centrul Craiovei? Secretul ar putea sta în declarațiile primarului Mihail Genoiu. Acesta a răspuns acuzațiilor Opoziției. „Cererea de rezoluțiune a fost depusă în mai, iar neintroducerea pe ordinea de zi a fost o problemă de timp. Au fost alte lucruri mai stringente, a fost o perioadă în care am avut demisia primarului interimar, alegeri locale. Dacă ne ducem pe partea de oportunitate, vă aduc aminte cum s-au derulat lucrurile și vă spun și un caz asemănător. S-a invocat că nu se vând ANL-urile din cauza prețului mare, dar fiecare ANL este ocupat de un chiriaș. Și își face socotela: e mai rentabil să plătesc chiria sau rata la bancă? Și atunci adoptă varianta chiriei. Au fost scoase la vânzare trei spații: PNL, UNPR PSD. Este o problemă sesizată inclusiv de unul dintre colegii noștri de Consiliu: avem o problemă cu aceste evaluări. Avea dreptate. Spune directorul direcție Patrimoniu că are o problemă în a respinge o evaluare a unui evaluator selectat în urma unei licitații. Am atras atenția de atunci că toate evaluările au fost supraîncărate. UNPR și PNL au renunțat din capul locului, pentru că prețurile erau supraevaluate. PSD a fost obligat să accepte această variantă. O să vedeți că ne vom mai întâlni cu aceste probleme. Este o problemă de evaluare. Viicile pe care le-au constatat și care au crescut prețurile și valoarea transformării unui spațiu în unul funcțional sunt exagerat de mari“, a spus Genoiu. Apoi a venit explicația. Nu neg faptul că este o mare oportunitate preluarea acestui spațiu înapoi pentru că deja derulăm câteva proiecte în faze avansate pe axa monumente istorice, reabilitarea unor clădiri, iar această clădire se pretează foarte bine. Când au fost scoase la vânzare această oportunitate nu exista.