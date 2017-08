» Stadionul din Craiova va fi administrat de primărie

Noul stadion din Craiova va fi administrat de o Direcție unde vor lucra până la 70 de persoane și nu de o firmă, așa cum s-a întâmplat fără succes în cazul Cluj Arena. Edilii locali nu vor să aibă soarta ardelenilor, de aceea cer derogare de la Ministerul Dezvoltării. Își va permite primăria să suporte costurile de administrare ale stadionului pe care îl va primi după finalizarea lucrărilor? Nu va avea de ales decât să caute bani. Deocamdată nu știe cât. Știe însă că va trebui să bage adânc mâna în buzunar pentru a cheltui circa 4.000.000 de lei pentru dotări. „Modalitatea de administrare la care ne-am gândit, și am făcut și o adresă la Ministerul Dezvoltării, este să existe o administrare la fel cu cea de la Water Park. În noiembrie 2015 a fost dată o ordonanță de guvern prin care s-a permis autorităților locale care au avut proiecte europene să angajeze personalul prins în proiectul european chiar dacă posturile erau blocate. Pe acest model am solicitat ministerului să ne facă o derogare, să ni se permită să facem angajări într-o direcție care să administreze strict stadionul. Celelalte variante sunt destul de complicate și greoaie, mai ales că ele te duc într-o situație asemănătoare cu cea de la Cluj, pentru că orice alt administrator înseamnă să aibă niște cheltuieli mult mai mari. Este nevoie undeva între 50 și 70 de angajați“, a spus primarul Craiovei, Mihail Genoiu. Întrebat cât costă întreținerea anuală a stadionului, el a precizat că aceste lucruri vor fi știute după predarea construcției. „Nu am avut posibilitatea să facem o estimare a costurilor de administrare, pentru că nu avem toate datele de la stadion. Probabil că, imediat după ce o să-l luăm în administrare, o să o putem face. De la proiectant am reușit să luăm anumite lucruri legate de dotările pe care trebuie să le asigurăm noi, pentru că nu sunt prinse în proiect. Este vorba de circa 3-4 milioane de lei pe care le asigurăm noi. Mă refer la sala de conferințe, la scaune și multe altele. Evaluarea costurilor de întreținere o vom putea face când vom primi cartea tehnică a construcției“, a spus el.