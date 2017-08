» Apartamentele din cartierul chinezesc se scumpesc

Rezilierea contractului de concesiune a terenului pe care chinezii de la Shandong se obligau să construiască 1.800 de apartamente și garsoniere scoate la iveală faptul că prețul de 400 de euro pe metrul pătrat fără TVA fluturat de autoritățile locale a fost nerealist. Actualul primar, Mihail Genoiu, a declarat ieri că noul preț va fi stabilit în urma unei evaluări, dar că va fi mai mare. Primăria nu a stabilit încă modalitatea prin care vor continua lucrările la cartierul neterminat, dar cea mai plauzibilă variantă este scoaterea la licitație și stabilirea unui constructor care să termine ce au început și apoi abandonat chinezii. Cu ce bani? Eh, aici este o problemă, căreia primăria încearcă să-i găsească rezolvarea, mai ales că este vorba de o investiție de câteva zeci de milioane de euro.

În prima zi a acestei luni, Primăria Craiova a anunțat că a denunțat contractul de concesiune a unei suprafețe de teren de circa două hectare de pe strada Caracal semnat cu firma Shandong Ningjian pe motiv că firma nu reușise să facă dovada faptului că avea în conturi banii necesari lucrărilor abandonate acum doi ani. Primăria păsuise Shandong în două rânduri, dar în cele din urmă, constrânsă de trecerea timpului și de obligația de a preda Ministerului Aparării 250 de apartamente, a determinat-o să ia taurul de coarne. A reziliat contractul și a primit pe proces-verbal, din partea chinezilor, atât blocurile începute, majoritatea în stadiul de fundație, cât și documentațiile arhitecturale, inclusiv proiectul tehnic al construcției.

Apoi a apărut dilema primăriei: ce face de acum încolo? Concesionează din nou terenul altei firme, deci o altă licitație, sau angajează, pe banii ei, un constructor să termine blocurile? Balanța înclină spre a doua variantă, care are și avantaje (timpul mai scurt), dar și dezavantaje (e nevoie de zeci de milioane de euro). „Sunt mai multe propuneri. Toate duc spre un lucru foarte precis, că investitorul ar trebui să fie primăria, pe modelul Spitalului „Filantropia“, unde s-a lucrat pe un schelet existent. Este puțin mai complicat, pentru că trebuie găsită și modalitatea de vânzare, trebuie văzut pe ce lege ne bazăm când vom face vânzarea acestor locuințe, cui ne adresăm, cum ne adresăm?“, a declarat primarul Mihail Genoiu. De unde ar putea veni acești bani? Din împrumuturi. Primăria a avut ieri o discuție cu reprezentanții Băncii Europene de Investiții pe Europa de Est. „Cel mai complicat este cu finanțarea, pentru că este o sumă destul de mare. Chiar dacă ne gândim să o rostogolim, adică să începem cu un pachet, să tronsonăm, să începem cu un pachet de blocuri pe care să le vindem, apoi să continuăm cu următorul, nu știu dacă ne permite timpul să facem așa. Atunci va trebui să avem o posibilitate de finanțare a acestei activități. În acest sens, astăzi (ieri – n.r.) avem o întâlnire cu echipa de conducere a Băncii Europene de Investiții pe Europa de Est, să vedem dacă poate finanța. Și aici s-ar putea să fie un impediment în discuția cu băncile, care în maximum trei ani, să nu zic doi, creditul se și rambursează, adică nu este pe termen lung, nu este o recuperare a investiției din administrare chirii“, a spus Genoiu.

Primarul prevede prețuri mai mari pe metrul pătrat

Mai este fostul cartier chinezesc unul social? Nu, a devenit unul rezidențial, ca oricare altul din Craiova. „Proiectul ANL ar fi o soluție, însă el este puțin diferit. Proiectul preluat de la chinezi nu este unul social, ci unul cu locuințe pentru toată lumea“, a spus Genoiu. El a recunoscut că prețul de 400 de euro pe metrul pătrat construit, vânturat până acum, nu mai este valabil. „Prețul pe metrul pătrat nu va mai rămâne același. Și dacă am dori să rămână, nu poate, pentru că primăria nu are voie să vândă niciodată decât în urma unei evaluări. Deci, și dacă vom avea o investiție proprie, în final tot o evaluare va fi cea care va da prețul de vânzare. Probabil prețul o să fie mai mare. Listele de așteptare vor fi refăcute în mod sigur“. În ciuda unei aparente lipse de logică (de unde știe primarul că prețul va fi mai mare după evaluare), declarația sa trădează faptul că nici primăria nu mai credea în neverosimilul preț de 400 de euro fără TVA. În final, Genoiu a precizat că nu poate spune sigur că se va merge pe o investiție a primăriei. „Nu am finalizat discuțiile, nu pot să spun că aceasta este modalitatea. Sunt discuții“, a concluzionat el.