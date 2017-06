» Salubritatea face anchetă la asociaţiile de proprietari

Considerând că este trasă pe sfoară de asociații în privința declarării proprietarilor care depun gunoiul la platformele de la blocuri, Salubritatea schimbă foaia. Societatea nu va mai accepta vechea procedură, prin care reprezentanții asociațiilor de proprietari din Craiova declarau lunar, pe proprie răspundere, numărul de persoane existente în asociațiile respective. Totodată, locatarii rău-platnici vor fi obligați să plătească taxa de gunoi la Impozite și Taxe.

Începând cu luna iulie, SC Salubritate Craiova SRL modifică procedura de declarare, de către reprezentanții asociațiilor, a persoanelor fizice plătitoare ale tarifului de colectare, transport și depozitare a deșeurilor. Depunerea, ridicarea și transportul deșeurilor sunt servicii care se plătesc pe persoană. „Reprezentanții legali ai asociațiilor de proprietari din Craiova vor depune la operatorul de salubritate declarații pe proprie răspundere referitoare la numărul de persoane existente în asociație, extrase din listele de plată aferente lunii anterioare solicitării. În situația în care numărul persoanelor declarate este mai mic decât cel înregistrat luna precedentă, vor fi atașate declarației, în copie, toate cererile de scădere, depuse și înregistrate la asociație. În situația în care va exista o scădere de peste 10%, raportat la numărul total de proprietari, se va face o verificare prin confruntarea datelor primite cu înregistrările existente la Serviciul Control și Monitorizare Asociații de Proprietari – Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari din cadrul primăriei“, a declarat Cristina Ghenea, purtătorul de cuvânt al SC Salubritate Craiova SRL.

Ca să fie sigură că nu ratează nici un locatar, pentru că au fost asociații care au declarat și cu 100 de proprietari mai puțin, Salubritatea, prin Serviciul Corp Control, demarează, începând din luna iulie 2017, o serie de verificări la asociațiile de proprietari din municipiul Craiova, acțiunile având ca scop identificarea numărului real de locatari plătitori ai serviciilor de colectare, transport și depozitare a deșeurilor.

Verificarea constă în confruntarea listelor de plată afișate la avizierul condominiilor cu datele transmise către operatorul de salubritate, în vederea întocmirii facturii lunare. „Controlul, derulat la câteva asociații de proprietari din Craiova, a relevat faptul că în perioada septembrie-decembrie 2016, în unele cazuri, există diferențe majore între numărul de persoane înscrise în listele de plată întocmite lunar și numărul de persoane declarat de aceste asociații către SC Salubritate Craiova SRL. Au existat situații în care numărul persoanelor declarate la operatorul de salubritate a fost cu 100 mai mic decât cel din listele de plată“, a precizat Cristina Ghenea.

Ce le-a mai atras atenția celor de la Salubritate a fost scăderea scriptică a numărului proprietarilor care depuneau deșeuri la platformă, dar totodată solicitarea reprezentanților asociațiilor de tomberoane suplimentare.

De cealaltă parte, unii dintre reprezentanții asociațiilor de proprietari din Craiova nu văd cu ochi buni această decizie. „În opinia mea, nu au temei legal să ceară copii după cererile de scădere făcute de locatari. În plus, verificarea listelor nu este relevantă deoarece unii proprietari au contracte separate cu Salubritatea“, spune Petru Becheru, președintele Asociației de proprietari Bloc „Romarta“.

„Numărul persoanelor plătitoare ale serviciului de colectare și transport deșeuri pe care îl prestăm pentru asociații a avut un trend descendent în ultimii ani, însă există asociații în care fluctuațiile au fost peste medie. În perioada următoare, vom invita la discuții reprezentanții tuturor asociațiilor din Craiova pentru a le explica motivele care au stat la baza acestei decizii“, a declarat Mihai Butari, director general al SC Salubritate Craiova SRL.

Între asociațiile care au primit înștiințări că se schimbă procedura de declarare sunt Asociația A6- 1 Mai, 11 Eroilor, 1 Cerna, 14 Eroilor, 3 Spania, 5 George Enescu, 122 Big, 26 Brazdă.

Rău-platnicii plătesc gunoiul la Impozite și Taxe

Proprietarii din asocia­țiile cu mari datorii vor plăti gunoiul la Direcția de Impozite și Taxe Craiova. Salubritatea a decis să rezilieze contractele cu șase asociații din Craiova, respectiv Asociația nr. 7- 1 Mai, Asociația nr. 14 – 1 Mai, Asociația nr. 12 Eroilor, Asociația 304+4B Valea Roșie, Asociația nr. 24 Craiovița Nouă și Asociația 159 D Craiovița. Cei 2.500 de proprietari trebuie să meargă la DIT să depună declarație de impunere, iar taxa de gunoi o vor plăti odată cu impozitul pe bunurile pe care le dețin.

„Am luat decizia de a rezilia contractele cu șase asociații, din anul 2016. Acestea aveau datorii cumulate de un milion și jumătate de lei. Am solicitat Serviciului Monitorizare Asociații lista cu blocurile în care sunt proprietari rău-platnici, apoi am mers în fiecare bloc și am împărțit notificări proprietarilor prin care le spuneam că trebuie să se impună la DIT, conform HCL nr. 424/2015 privind aplicarea taxei speciale de salubritate, care se aplică tuturor celor care nu au contract. Am dat notificări și declarații de impunere și în momentul de față suntem în proces de verificare“, a precizat Cristina Ghenea, în cadrul emisiunii „Viața la Bloc“ de la Alege Tv.