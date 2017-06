» Fierbătoarele pe roţi de la RAT, coşmarul craiovenilor

O călătorie cu un autobuz al SC RAT Craiova SRL, în timpul unei zile caniculare, este un adevărat coşmar. Fără să mai luăm în calcul aglomeraţia din mijloacele de transport în comun craiovene, mai ales la orele de vârf, condiţiile din acestea sunt mizere şi greu de suportat. Oamenii rezistă cu greu, fac saună fără să vrea şi ajung la destinaţie cu hainele ude. Cei care nu au altă soluţie decât mijloacele de transport trebuie să suporte umilinţa condiţiilor inumane la care sunt supuşi. Doar autobuzele Solaris, care circulă pe traseele E1 şi 9, au aer condiţionat, însă oamenii spun că acesta funcţionează, uneori, doar la insistenţele lor.

După o singură staţie parcursă cu un autobuz vechi al RAT, în care nici nu s-a auzit de aer condiţionat, simţi cum rămâi fără aer, iar mirosul de motorină se impregnează în haine. Îţi faci aer cu ce ai la îndemână, respiri greu, transpiri excesiv şi cobori din acesta cu dureri de cap. Când ajungi la destinaţie te simţi deja murdar, ca şi când ai fi petrecut o zi în căldură. Şi mai supărător este pentru şoferii autobuzelor, care stau ore în şir asudând în căldura toropitoare. De zeci de ani, nimeni nu s-a gândit la condiţiile pe care aceştia trebuie să le îndure la locul de muncă. „Încercăm să rezistăm, nu avem ce să facem. Stau la serviciu opt ore. Ni se dă apă, iar la capetele de linie ne mai dăm jos să mai luăm aer. Călătorii deschid geamurile sau folosesc evantaie. Sunt şofer de 27 de ani şi în fiecare vară este aceeaşi situaţie. În autobuzele cu aer condiţionat ştiu că ar trebui să meargă aerul tot timpul când sunt în mers, dar cred că merg cam patru ore în prima parte a zilei şi patru în cea de-a doua parte“, a spus un şofer al SC RAT Craiova SRL. „De dimineaţă este mai bine, dar după-amiază e rău de tot. Am pus draperii în autobuz ca să mă protejeze şi pe mine, şi pe călători. Ar fi mai bine să lucrez pe un autobuz cu aer condiţionat, dar ar trebui le dea pe acelea celor tineri. De 44 de ani sunt şofer şi e acelaşi lucru an de an. Nu avem ce face, nu vedeţi că fără bani nu suntem nimic. Cei de la conducere ne asigură apă, măcar atâta lucru“, a declarat alt şofer.

„Circulăm de zeci de ani cu aceleaşi autobuze şi tramvaie“

În Craiova încă se circulă cu autobuze de dinainte de Revoluţia din 1989, iar oamenii sunt revoltaţi de faptul că autorităţilor nu le pasă că de ani buni cetățenii plătesc bilete sau abonamente ca să circule mai rău decât în lumea a treia. „Eu sper că se va rezolva această problemă. Pentru cei care sunt cardiaci şi au şi alte probleme de sănătate este foarte greu să meargă în căldura asta. Este execrabil faptul că circulăm de zeci de ani cu aceleaşi autobuze şi tramvaie. La banii pe care îi încasează primăria, ar trebui să ne ofere nişte condiţii mai decente, dar aceştia sunt oamenii, cu ei defilăm“, a spus un craiovean care aştepta autobuzul în staţia de la Mall Electroputere.

În aproape nici o staţie nu există un loc special amenajat unde oamenii să se adăposteacă de soare. În autobuz, curentul ce se formează cu ajutorul geamurilor deschise nu ajunge niciodată la toată lumea, iar aerul devine sufocant. „E căldură mare, cele mai multe autobuze nu au aer condiţionat. Autorităţile nu se implică pentru noi, de oameni nu le pasă. În staţii nu există nici un acoperiş, nimic, ca să ne putem adăposti. Au spus că fac, au uitat. Ne e foarte greu, dar nu avem ce face“, a spus Marioara Marcu, o călătoare. „Eu suport căldura pentru că am umblat foarte mult prin soare, dar oricum e foarte cald în mijloacele de transport. Sunt foarte multe persoane care nu suportă să fie aşa cald, le creşte tensiunea, se simt rău. Ei nu vor să cumpere ceva pentru oameni, mai bine îşi bagă ei banii în buzunare“, a spus Andreea Nicolaescu.

„Mi s-a întâmplat să îmi vină rău în autobuzele astea“

Majoritatea autobuzelor craiovene sunt departe de a oferi condiţii decente de transport. Bătrânele mijloace de transport abia se mai ţin după zeci de ani petrecuţi zilnic pe străzile oraşului. Pentru autorităţi nu a fost o prioritate schimbarea parcului auto al SC RAT Craiova SRL. Călătorii din mijloacele de transport craiovene au nevoie de mult curaj atunci când se urcă în acestea, dar şi de apă, evantaie sau pălării. Imediat după ce şi-au compostat biletele, sunt fierţi în suc propriu până la destinaţie, iar autorităţile sunt nepăsătoare. „E îngrozitor, facem saună! N-am cuvinte, nu pot să exprim ceea ce simt atunci când văd această situaţie care nu se schimbă de atâţia ani din cauză că peştele de la cap se împute. Biletele şi abonamentele sunt scumpe, dar managementul e prost, organizarea e proastă. Mi s-a întâmplat să îmi vină rău în autobuzele astea în care e foarte cald. Am avut noroc că aveam apă la mine. Uneori nici în cele care au aer condiționat, şoferii nu-i dau drumul, dar când călătorii cer socoteală, îl pornesc“, a spus Maria Dima, altă călătoare. Nici angajatele de la tonetele de bilete nu o duc prea bine pentru că nici la ele conducerea nu s-a gândit să aibă condiţii de muncă decente. Sunt nevoite să stea ore în şir în gheretele în care e greu de respirat. „Avem ventilator, ca să ne putem descurca. Opt ore trebuie să stau aici. Ne este asigurată doar apa, în rest, trebuie să suportăm căldura“, a spus o vânzătoare de bilete.

Primăria a prevăzut în bugetul de anul acesta banii pentru cumpărarea a cinci autobuze noi, însă până acum nici unul dintre acestea nu a ajuns la Craiova.

GdS a solicitat un punct de vedere reprezentanţilor RAT în legătură cu condiţiile din autobuze, dar şi din tonetele de bilete, însă până la închiderea ediţiei nu am primit nici un răspuns.