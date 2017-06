» Sute de absenți și doi eliminați la bacalaureat

Absolvenții de liceu au susținut ieri cea de a doua probă scrisă a examenului național de bacalaureat. În funcția de profil, candidații au susținut evaluarea la istorie sau la matematică. În Dolj, și la această probă au fost peste 200 de candidați care nu s-au mai prezentat. Au continuat și eliminările, fiind înregistrate de această dată două cazuri. Au fost însă și situații în care examenul s-a susținut în spital sau s-a prelungit timpul de rezolvare a subiectelor.

Emoții pentru liceeni ieri, la proba obligatorie a profilului, mai ales că mai mult de jumătate dintre candidați au susținut examenul la matematică.

„În județul Dolj, examenul a debutat, așa cum ne așteptam conform metodologiei, la ora 9. Am avut înscriși, în vederea susținerii acestei probe, 3.815 elevi, dintre care 1.391 au susținut examen la istorie, iar ceilalți la matematică. Pe secțiuni, am avut 731 de candidați de la matematică-informatică, 55 de la profilul pedagogic, 608 de la științele naturii și 1.030 de la profilul tehnologic. Centrele de examen cu cei mai mulți candidați sunt Colegiul «Nicolae Titulescu», care are aproape 400 de elevi, urmat de Colegiul Național «Frații Buzești» și Colegiul Național «Gheorghe Chițu»“, a precizat inspectorul școlar general Monica Sună, președintele comisiei județene de bacalaureat.

Și la această probă au lipsit mulți candidați. „Cei mai mulți absenți au fost la matematică – profilul tehnologic – 215, apoi la istorie – 27. De la matematică-informatică au lipsit șase candidați, de la pedagogic – un candidat și la științele naturii au lipsit patru candidați. Au fost și 280 de candidați care și-au echivalat această probă“, a mai precizat inspectorul școlar general.

Nu au lipsit nici eliminările. Potrivit președintelui comisiei județene de bacalaureat, doi candidați au avut telefoanele mobile asupra lor. Unul dintre elevii eliminați a fost la centrul de examen de la Colegiul de Industrie Alimentară, iar celălalt la centrul de examen de la Liceul „Matei Basarab“ din Craiova.

Situații speciale au fost și la această probă, un elev susținând examenul la Spitalul „Victor Babeș“ din Craiova, iar altul, de la Colegiul Tehnic Energetic, a primit aprobare pentru prelungirea timpului de rezolvare a subiectelor cu o oră.

Liceenii care au susținut examenul la matematică au spus că subiectele au fost accesibile. „Au fost subiecte ușoare din algebră, geometrie și analiză. Nu a picat polinomul și asta este trist pentru mine. Per ansamblu, a fost bine. Acum aștept proba la alegere, pe care o voi susține la informatică“, a spus Alina Maria Fecioru, candidată de la Colegiul Național „Elena Cuza“ din Craiova. „La subiectul al doilea am avut o cerință care mi s-a părut mai dificilă, dar m-am concentrat și zic eu că am rezolvat-o corect. Acum aștept următoarea probă la informatică“, a spus Cosmin Corboianu. La istorie, au fost candidați care au spus că cel mai dificil li s-a părut eseul, pentru că au avut de scris despre România postbelică. „La primele două subiecte au fost cerințe ușoare, am avut domnitorii și statul român modern. Subiectul trei a fost mai dificil, nu mă așteptam să pice România postbelică“, a spus Carina Știrbu.

Prima sesiune a examenului național de bacalaureat se încheie vineri, cu proba la alegere din aria profilului.