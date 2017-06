» S-a trezit primăria: parcările de pe Calea Bucureşti, în reabilitare

După nenumărate articole apărute în Gazeta de Sud despre parcările ciuruite de pe Calea Bucureşti, Primăria Craiova a luat, în sfârşit, decizia să le refacă. De ieri, au apărut utilaje şi muncitori în zona parcărilor de pe această arteră, pe direcţia Universitate-Piaţa Mare, iar parcările au fost închise. Deocamdată au fost sparte segmentele din parcări care se degradaseră foarte mult. Muncitorii au lucrat, ieri, în zona cuprinsă între Universitate şi Piaţa Centrală, acolo unde între stradă şi parcări se formaseră adevărate şanţuri. „Este foarte bine că se refac aceste parcări, chiar este nevoie de mai multe locuri de parcare, mai ales în această zonă. Vă spun sincer, acum ceva timp am fost nevoit să parchez într-unul dintre locurile de pe Calea Bucureşti şi mi-am şi lovit maşina. În plus, mi se întâmplă de multe ori să vin pe Calea Bucureşti cu treburi şi nu am unde să las mașina. Ni se iau taxele şi impozitele, le plătim tot timpul ca să fim la zi, dar de cele mai multe ori nu avem unde să parcăm. Zilele trecute am staţionat pentru foarte scurt timp în zona Pieţei Centrale, unde nu trebuia, şi am luat amendă de 350 de lei. Este neapărată nevoie de mai multe locuri de parcare“, a declarat un craiovean. Refacerea locurilor de parcare de pe Calea București se face abia la mai mult de un an şi jumătate după ce strada a fost reabilitată, fără ca multe parcări să fie incluse în proiect. „S-a început repararea. A fost o problemă legată de Calea Bucureşti. Proiectul european nu a prevăzut toate parcările şi am ţinut în mod special să facem o pauză între lucrările proiectului de reabilitare a străzii Calea Bucureşti şi refacerea acestor parcări pentru a nu se confunda proiectele între ele. Nu am vrut să existe suprapuneri de devize, de suprafeţe. Am vrut să fie delimitat proiectul european de acordul-cadru. Au fost aduse deja borduri“, a declarat Mihail Genoiu, primarul Craiovei. Lucările de refacere a parcărilor vor fi făcute de firma Delta ACM, cea care s-a ocupat şi de reabilitarea Căii Bucureşti. Delta ACM a câştigat licitaţia acordului-cadru cu municipalitatea craioveană, în octombrie 2014. Întreg acordul-cadru are o valoare de 135.000.000 de lei şi se referă la reparaţiile străzilor, aleilor, trotuarelor şi parcărilor din întreg oraşul.

Vechile marcaje încă sunt vizibile

De foarte puţin timp, în zona marilor intersecţii de pe Calea Bucureşti marcajele care transformă cele două benzi de circulaţie în trei au fost schimbate. În intersecţia de la Piaţa Centrală, vechile marcaje încă sunt destul de vizibile, iar în intersecţia de la Rotonda s-a încercat ca acestea să se acopere cu o vopsea în nuanţa străzii, însă acestea sunt sesizabile. Mulţi dintre şoferi, obișnuiţi cu vechile marcaje, uită să le respecte pe cele noi, iar din această cauză pot să apară accidente. Săptămâna trecută, Sorin Gae, inspector în cadrul Poliției Rutiere Craiova și membru în Comisia de Sistematizare a Circulației din cadrul Primăriei Craiova, declara pentru GdS că se va informa Primăria Craiova cu privire la această problemă, însă municipalitatea nu s-a grăbit să o rezolve.