» Elevii generației de aur – „Sunt nume de care veți mai auzi“

Nouă elevi din județul Olt au reușit să obțină 10 la ambele discipline de la evaluarea națională. Opt sunt din Slatina și unul din Caracal, iar performanța lor, spun profesorii și părinții, nu e deloc întâmplătoare. Toți au performat de-a lungul anilor de gimnaziu.

Școala Gimnazială „Eugen Ionescu“ din Slatina are în acest an cei mai mulți elevi de 10, patru. Sunt elevi olimpici, talentați, dar copii obișnuiți, care ies cu prietenii, se joacă, citesc, dar nu uită niciodată de școală.

Maria Tudosie este eleva abonată la rezultate deosebite la olimpiada națională de matematică. Clasa a VIII-a a fost, însă, singura în care a dat matematica pe limba română, deși pe mai departe va urma mate-info, la Colegiul Național „Ion Minulescu“ din Slatina. Spune că limba română i-a adus cele mai frumoase momente și că s-a pregătit pentru olimpiada națională (a reprezentat școala, de fapt, în acest an, la trei discipline – lectură, limba română și religie) fără să simtă efortul.

„A și muncit mult, deși nu este un copil care să stea toată ziua să lucreze. A avut darul scrisului, este un atu al ei. Citește foarte mult, din plăcere, dar iese și cu prietenii, are preocupări specifice vârstei. Rezultatul îl așteptam, dar nu ar fi fost, bineînțeles, o problemă dacă nu era 10. Știe să se autoevalueze, are experiența anilor de concursuri și ne-a spus clar în ce punct se află, așa că rezultatul nu ne-a surprins“, a declarat mama elevei, care, pentru a-i oferi fetei, dar și fratelui său mai mic, ocazia de a studia la o școală de top a luat hotărârea, alături de soț, să se mute în Slatina.

„Am avut bazele puse de doamnele învățătoare, dar trebuie să ne aducem și noi contribuția. Avem materia predată de profesori, avem temele, însă trebuie să progresăm și singuri. Dacă anul acesta, în special, nu făceam asta, nu știu dacă acum aș fi fost așa de fericită. Simțeam că subiectele sunt pe sufletul meu și că pot să intru la mate-info, la prima clasă, acolo unde îmi doresc, însă nota 10 ținea mult de ambiţie. Îmi doream să mă autodepășesc, pentru că la simulări am obținut și 9,80 și 9,90 la română“, spune tânăra, care acum va avea, în sfârșit, vara dorită. „Este un popas între clasele gimnaziale și liceu. Cred că o să-mi permit mai mult timp pentru mine, să ies cu prietenii, la piscină, lucruri pe care le facem toți, la vârsta asta. N-aș putea să mă pierd în cărți și să uit de prietenii mei. Îmi place să-mi împart timpul, nu știu cum am să reușesc, dar voi încerca. Lista de lectură am început-o deja, este destul de stufoasă, face parte din biblioteca Adevărul a mamei mele, care conține, cred, 100 de volume, și nu cred că am să pot să o termin toată, dar…. Am început cu «Golful Francezului», de Daphne du Maurier, și urmează multe altele“, a mai spus absolventa, care se vede, în viitor, făcând o carieră în diplomație. „Mi-aș dori o slujbă de tipul ambasadoare sau guvernatoare, să pot călători, și să-mi reprezint țara“, mai spune tânăra.

Olimpică la lingvistică, o disciplină care nu se studiază în gimnaziu

Colega de bancă a Mariei, Eliana Dan, a obținut, de asemenea, 10. A avut, în acest an școlar, alt rezultat de excepție – locul III la olimpiada de lingvistică, după performanțe deosebite, în anii trecuți, la fizică și chimie.

„Acum (la câteva ore de la anunțarea rezultatelor – n.r.) e la piscină, se bucură, se relaxează. A terminat cu 10. Anul ăsta a fost la olimpiada de lingvistică și a luat locul III pe țară. O disciplină care nu se studiază la școală“, a declarat mama Elianei. Eleva va merge, ca și colega ei de bancă, Maria Tudosie, la matematică-informatică, însă la Colegiul Național „Radu Greceanu“. Părinții o văd, după liceu, studentă la Farmacie, în Franța. Fata, mai spune mama, nu prea se vede în România, indiferent de domeniul pe care și-l va alege.

Daria Cârstea, altă elevă de 10, și-a uimit profesorii, cu atât mai mult cu cât nu a fost, spre deosebire de colegii ei, o împătimită a concursurilor școlare, deși rezultatele în anii de gimnaziu au fost deosebite.

„Un copil cu aptitudini muzicale, o fire sensibilă, cântă la pian, care nu s-a concentrat pe participarea la concursuri, dar a fost un copil de 10. A fost o surpriză plăcută, iar 10 mai puteau obține cel puțin alți cinci elevi ai clasei“, a spus diriginta Dana Pletoiu.

Olimpică la limba franceză

Bianca Andreea Păunescu, elevă la o clasă vecină, olimpică, la rândul ei, anul trecut, la limba franceză și premiată, de-a lungul anilor de gimnaziu, și la alte discipline, este și ea mândria școlii. „Ei sunt generația de aur. E foarte greu să atingi coarda sensibilă a evaluatorului și să obții nota 10 la limba română. Cinci elevi din clasa noastră au făcut-o. Îi văd realizați, sunt nume de care cu siguranță veți mai auzi. Nu neapărat în țară, pentru că, în clasa noastră, am avut patru olimpici. Nu știu ce ar putea face Robert Vădăstreanu, olimpic la matematică, informatică și robotică, în România, cine l-ar plăti pe el așa cum merită. Se vor realiza cu siguranță, chiar dacă departe de țară“, a mai spus diriginta Dana Pletoiu.

Liceul cu Program Sportiv, doi elevi de 10

O școală care, de ani buni, încurcă planurile școlilor cu vechi renume în oraș este Liceul cu Program Sportiv Slatina. Are doi elevi cu media 10, colegi de clasă.

Alexandru Costin Dabu este singurul elev din Olt cu o astfel de performanță în acest an. „E un copil special pentru mine, pentru că e al meu, dar un copil absolut normal. A făcut cândva karate, se mai ducea la box, încearcă, așa cum fac toți copiii. A învățat normal, nu a fost nici genul de copil care să stea numai învățând. E meritul domnilor profesori, asta în mod deosebit, și al doamnei învățătoare. Și al lui, evident. S-au implicat foarte mult domnii profesori, mergea și la concursuri. Le-aș spune părinților să aibă mare încredere în cadrele didactice de la LPS, și nu numai de la LPS. Din fericire, avem pentru copiii noștri profesori foarte buni. Copiii din provincie încă se ridică la nivelul celor din Capitală. Probabil că a fost și momentul lui, este un copil deștept, a mai dovedit pe parcurs, știe să se concentreze. Un copil de 10, dar un copil normal. Iese cu prietenii, are o viață normală și nu exagerează, poate câteodată noi exagerăm că le cerem prea mult“, a declarat mama adolescentului, Mihaela Dabu.

Raisa Mladin, colega lui, de asemenea o elevă de 10, spune, în schimb, că nu are foarte mulți prieteni și că a învățat, poate, mai mult decât colegii ei. Vrea să dea admitere la matematică-informatică, la CN „Ion Minulescu“, iar mai departe, la Arhitectură. „Nu există tradiție în familie, dar îmi place. Cred că am și ceva talent la desen, îmi place mult și geometria în spațiu…“, spune adolescenta, care se relaxează citind sau petrecând timpul, mai rar, alături de prieteni, nu foarte mulți.

Dirigintele celor doi elevi, Raisa Mladin și Alexandru Dabu, profesorul de matematică Dorin Popa, spune că elevii încheie în forță, de fapt, opt ani de muncă. „Cel mai mare merit al lor a fost constanța. Și mediile cu care încheie gimnaziul sunt de 10, au participat an de an la concursuri. Sunt niște copii normali, care au împăcat și una, și alta. Au învățat pentru că așa au vrut ei, nu pentru că i-ar fi forțat cineva“, a declarat profesoru Dorin Popa.

Alți trei elevi – Roxana Maria Mioc (olimpică al fizică) – Colegiul Național „Ion Minulescu“ Slatina, Elena Delia Doinea – Colegiul Național Vocațional „Nicolae Titulescu“ Slatina, Delia Georgiana Constantinescu – Școala Gimnazială nr. 2 Caracal – copii de nota 10, au reușit, prin rezultatul lor, să-și facă mândri profesorii și părinții.