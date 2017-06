» Întreruperi energie electrică de mâine

DOLJ

• Între orele 8.00 – 16.00, Băilești PTA 2 Băilești – circuit JT nr. 1.

• Între orele 9.00 – 17.00, Daneți PTA Locusteni – circuit JT nr. 2; Maglavit Maglavit, Hunia – integral, PT terți: PT Complex Vaci Maglavit, PT CAP Maglavit, PT Pompe Apă Maglavit, PT SA Hunia.

GORJ

• Între orele 9.00 – 15.30, Dănești PTCZ 113 – Ferma Botorogi – Avi Instant, sat Botorogi – parțial.

MEHEDINŢI

• Între orele 10.00 – 18.00, Drobeta Turnu Severin PTCZ 6 – blocurile IS 7 scara 1, IS 3a și IS 3B; PTCZ 250 – blocurile B 2 M. Averescu scara 1.

OLT

• Între orele 9.00 – 12.00, Vădastra PTA 6.134 CAP Vădastra.

• Între orele 12.00 – 15.00, Vădastra PTCZ SRP VI Vădastra.

• Între orele 16.00 – 20.00, Slatina PTCZ 21 Ecaterina Teodoroiu.