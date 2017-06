» Legea irigaţiilor, modificată

Montarea detectoarelor de gaze este obligatorie încă din anul 2016, dar proprietarii le instalează doar atunci când le expiră verificările sau reviziile tehnice. Scapă de această cheltuială proprietarii care nu și-au montat geam termopan la apartament.

Fermierii sunt scutiţi de la plata apei şi energiei electrice pentru irigaţii, costurile fiind suportate de Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, conform modificărilor aduse Legii îmbunătăţirilor funciare. Reprezentanţii agenţiei anunţă că noile prevederi legale au intrat în vigoare zilele acestea. „Legea nr. 133/2017 pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare a intrat în vigoare, oferind Agenţiei cadrul legal pentru a putea iriga 800.000 ha teren agricol“, se arată într-un comunicat de presă al ANIF.

Cele mai importante modificări au fost aduse articolului 66, alineatul (2): „Cheltuielile aferente asigurării unui nivel optim al apei pentru irigaţii la staţiile de punere sub presiune şi alte puncte de livrare unde s-au încheiat contracte multianuale/sezoniere, respectiv costul apei şi costul energiei electrice pentru pomparea apei de irigaţii se suportă din bugetul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, în limita sumelor alocate din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu această destinaţie“.

Organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii sau federaţiile de organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii au obligaţia de a utiliza apă pentru irigaţii furnizată de către Agenţie, conform contractelor încheiate şi comenzilor de livrare a apei pentru irigaţii. „Prin această lege s-a creat cadrul juridic pentru acordarea apei gratuit fermierilor, facilitate acordată de statul român prin ANIF“, a declarat directorul general Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, Florin-Ionuţ Barbu.

16.000 de hectare, irigate în Dolj

La nivelul judeţului Dolj, vor fi irigate aproximativ 16.000 de hectare, potrivit datelor furnizate de Filiala Judeţeană Dunăre – Jiu a ANIF. Reprezentanţii Filialei speră însă ca pe parcursul acestui an suprafaţa să crească, în urma intrării în vigoare a Legii nr. 133/2017. „Până în prezent au fost încheiate contracte pentru 11.000 de hectare şi avem în derulare contracte pentru o suprafaţă de 5.000 de hectare. În final, suprafaţa irigată va fi de 16.000 de hectare din întreaga suprafaţă irigabilă a judeţului Dolj, care este de peste 200.000 de hectare. Eu sunt convins că, odată cu intrarea în vigoare a Legii 133, se va mări suprafaţa şi vom avea solicitări de la deţinătorii de teren“, a spus Adrian Constantin, şef serviciu plan exploatare în cadrul Filialei Judeţene Dunăre – Jiu a ANIF. În această perioadă, reprezentanţii acestei instituţii merg pe teren pentru a-i informa pe fermieri ce trebuie să facă pentru a se constitui în Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI). „Sfatul meu este ca oamenii să se îndrepte către noi. ANIF are potenţialul necesar să le furnizeze apă şi, dacă vor să facă producţii pe culturile pe care le înfiinţează, trebuie să le irige. Am făcut un periplu prin tot judeţul şi exact asta am încercat să le transmit agricultorilor. Întotdeauna am fost însoţit de un specialist care le-a explicat ce documente trebuie să depună pentru a înfiinţa o organizaţie a utilizatorilor de apă. Aceştia, prin încheierea unui contract cu ANIF, pot beneficia gratuit de apă pentru irigaţii. La nivelul judeţului sunt 30 de organizaţii înfiinţate mai demult, dar am înfiinţat şi altele noi pe alte suprafeţe. De asemenea, încercăm să facem un OUAI la Ghidici, unde de ani întregi nu s-a mai irigat, dar şi la Poiana Mare, la Rast, precum şi să le punem în funcţiune pe cele vechi la Dăbuleni, la Călăraşi“, a mai spus Adrian Constantin, şef serviciu plan exploatare în cadrul Filialei Judeţene Dunăre – Jiu a ANIF. Potrivit acestuia, în prezent se irigă cel mai mult în amenajarea Nedeia-Măceşu şi este foarte evidentă diferenţa între culturile care au fost irigate şi cele care nu au beneficiat de apă.

OUAI-urile înfiinţate şi cele care urmează să se înfiinţeze pot accesa fonduri europene prin submăsura 4.3. Sprijinul este nerambursabil şi se acordă 1.000.000 euro/ proiect pentru sistemele de irigaţii aferente staţiilor de punere sub presiune şi 1.500.000 euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigaţii aferente staţiilor de pompare şi repompare. „Să reabilitezi o staţie cu 1.000.000 de euro înseamnă destul de mult. Pot face o staţie de ultimă tehnologie. Am înţeles că, într-un viitor nu foarte îndepărtat, fermierii îşi pot achiziţiona tot subvenţionat şi echipament de udare. În judeţul Dolj putem să accesăm fonduri europene prin submăsura 4.3 pe 93.000 de hectare, deci s-ar putea reabilita infrastructura de irigaţii pe această suprafaţă. Noi, în paralel cu OUAI-urile care se înfiinţează, ne reabilităm infrastructura noastră, a ANIF. Am reabilitat staţia de la Nedeia, şi suntem în faza de proiectare pentru etapa a doua din Nedeia – Măceşu, staţiile de repompare până undeva la Segarcea, şi sper ca din toamnă să ne apucăm de lucru, deci capacităţile vor fi foarte bine determinate pe segmentul acesta de irigaţii“, a mai spus Adrian Constantin.

