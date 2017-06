» Craiovenii scapă de detectoarele de gaze dacă nu au geam termopan

Montarea detectoarelor de gaze este obligatorie încă din anul 2016, dar proprietarii le instalează doar atunci când le expiră verificările sau reviziile tehnice. Scapă de această cheltuială cei care nu și-au montat geam termopan la apartament.

Știm cu toții că, începând cu anul 2016, proprietarii sunt obligați să-și monteze detectoare de gaze, chiar dacă locuințele lor sunt încă racordate la sistemele centralizate de distribuție a energiei termice, iar ei au doar un aragaz acasă. Ordinul ANRE nr. 179/2015 a repus pe tapet această obligativitate care era prevăzută tot într-un ordin din anul 2009, dar care nu prevede vreo sancțiune pentru locatarii care nu le montează. Drept urmare, montarea sistemului de detectare a scurgerilor de gaze rămâne la latitudinea asociațiilor de proprietari, pentru că legea nu prevede o dată-limită până la care locatarii trebuie să le pună, dar și la latitudinea firmelor care fac verificările. Asociațiile sunt strânse cu ușa, când trebuie să facă totuși verificările (care se fac la doi ani) și reviziile tehnice periodice (care se fac la zece ani) la instalațiile de gaze din bloc și respectiv din apartament. Cu această ocazie, firmele care fac verificările pot să constate că instalațiile nu funcționează în siguranță, fără montarea acestor detectoare, și să înștiințeze proprietarii de această necesitate. Conform Ordinului nr. 179/2015 emis de către ANRE, clientul final (locatarul) are obligaţia să asigure respectarea condiţiilor tehnice pentru funcţionarea în siguranţă a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale.

Aceste condiţii de siguranță sunt detaliate în Ordinul nr. 5/2009 al ANRE (Norme tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale) și prevăd obligativitatea montării de detectoare automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel puţin 2% metan (CH4) în aer, în încăperi cu geamuri de o grosime mai mare de 4 mm sau care sunt de construcție specială. Detectoarele de gaze acționează asupra robinetului de închidere a conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi şi elimină în acest fel producerea vreunui accident. „Este adevărat că prevederile legale nu dau o dată până la care se montează aceste detectoare, dar, cu ocazia verificărilor, noi constatăm dacă se impune sau nu acest lucru. În cazul proprietarilor care și-au montat tâmplărie PVC cu geam termopan, montarea detectoarelor este obligatorie. Sunt excluși proprietarii care au rămas cu vechea tâmplărie, dar numărul lor este foarte mic. Am întâlnit și persoane care au refuzat să le montăm acele electrovalve și detectoare. Dacă locatarii refuză, noi avem posibilitatea să anunțăm Distrigaz, care sistează furnizarea gazelor naturale în întreg blocul“, a afirmat Ion Cauc, reprezentantul unei firme de verificare a instalaţiei de gaze naturale.

Asociațiile montează detectoare când fac revizia sau verificarea gazelor

Verificarea se face la cel mult doi ani, contra cost, cu o firmă autorizată de ANRE, iar revizia la zece ani. Imediat după apariția ordinului, asociațiile de proprietari din Craiova nu s-au grăbit să-și monteze aceste detectoare. Numai că la momentul la care le-a expirat verificarea instalațiilor de gaze au fost nevoite să monteze în fiecare apartament aceste sisteme. Prin urmare, sunt în Craiova blocuri în care s-au montat încă din cursul anului trecut aceste detectoare de gaze. „Am fost înștiințați la asociație de către Distrigaz că trebuie să ne facem revizia tehnică, pentru că au trecut cei zece ani. Ne-au spus că există un ordin care ne obligă să avem proiect la fiecare instalație de gaze atunci când facem revizia și, în plus, să ne punem fiecare detector de gaze. Noi am contactat o firmă autorizată și, pe lângă revizie, montăm la fiecare apartament și acest senzor de depistare a scăpărilor de gaze. Am vorbit cu proprietarii și au fost de acord. Un astfel de detector ne costă 80 de lei, la care se adaugă proiectul, în valoare de 35 de lei, și revizia tehnică – 380 de lei, așa a fost pachetul pentru care am făcut contractul“, spunea în urmă cu un an Vasile Crăciun, președintele Asociației de proprietari nr. 135 Craiovița Nouă.

Alte asociații au ajuns abia acum să monteze detectoarele, pentru că la acest moment le-a expirat revizia sau verificarea tehnică. „În această lună ne expiră verificarea tehnică la gaze. Urmează să facem alta cu o firmă autorizată și totodată trebuie să montăm detectoarele pentru scăpări de gaze. Suma pe care proprietarii trebuie să o plătească este de 264 de lei/apartament. În acest preț intră verificarea, proiectul și detectorul cu acea supapă (electroventil – n.r.) care închide gazul în cazul unui incident. Lucrările le facem cu o firmă autorizată în domeniu. Plata se face în trei rate și este trecută pe lista de plată“, spune Tudor Viziru, președintele Asociației de proprietari nr. 7 Rovine.

Funcționare

Detectorul de gaze se instalează în încăperea în care funcţionează aragazul şi este racordat la o sursă de energie electrică. În momentul în care există scăpări de gaze, senzorul începe să scoată un zgomot puternic şi comandă unui electroventil instalat pe ţeava de gaze şi alimentat şi el cu energie electrică oprirea automată a gazului. Consumatorul trebuie apoi să repornească manual electroventilul, ca să aibă din nou gaze.