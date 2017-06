» Primarul din Teleşti a demisionat repede din funcţie, pentru a putea să candideze din nou, în 2020

Fostul primar al comunei Teleşti, Romulus Bîldea, a declarat că a demisionat repede din funcţie şi nu a mai aşteptat să primească în scris decizia instanţei supreme, întrucât doreşte ca peste trei ani să revină la primărie. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis definitiv că Romulus Bîldea nu mai poate ocupa fotoliul de primar, întrucât a fost declarat incompatibil de către Agenţia Naţională de Integritate. Primarul nu a mai aşteptat câteva săptămâni sau măcar până luni până să primească în scris decizia instanţei şi a demisionat imediat de la aflarea verdictului. Primarul nu mai are voie să ocupe timp de trei ani funcţii publice şi, astfel, speră ca până în 2020 să i se încheie interdicţia de trei ani şi să poată intra din nou în cursa pentru fotoliul de primar la Teleşti. Romulus Bîldea le transmite localnicilor că va reveni la primărie şi nu a dorit să tragă de timp, ci efectele deciziei magistraţilor să se aplice imediat. „Am pierdut procesul şi, ca atare, nu am mai aşteptat decizia Înaltei Curţi şi mi-am înaintat demisia către Consiliul Local şi Prefectura Gorj. Puteam să mai stau o lună, două. Este o decizie pe care am respectat-o imediat. Puteam să o lungesc până la doi ani, până la terminarea mandatului. Pentru ce?! Eu vreau să mă întorc peste trei ani la primărie“, a declarat Romulus Bîldea, fostul primar din Teleşti.

A fost declarat incompatibil de ANI

Romulus Bîldea a luat decizia de a demisiona, după ce, joi, a pierdut definitiv procesul cu ANI, instituție care îl declarase incompatibil în funcție. Potrivit ANI, edilul din Teleşti s-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât a deţinut, simultan, funcția de primar al comunei Telești și următoarele calități: reprezentant al comunei în AGA a SC TELEAQA SERV SRL (începând cu 22 decembrie 2009); reprezentant al comunei în AGA a SC CTC DESALUBRIS SRL (începând cu 26 iulie 2010). „S-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât a deținut, simultan, funcția de primar al comunei Telești și următoarele calități: comerciant persoană fizică în cadrul BÎLDEA ROMULUS PFA (20 octombrie 2010 – 17 iulie 2012); comerciant persoană fizică în cadrul Întreprinderii Individuale BÂLDEA FLORICA (17 iunie 2008 – 28 august 2013)“, potrivit Agenţiei Naţionale de Integritate.

Postul a fost deja vacantat

Şeful Serviciului Legalitatea Actelor din Prefectura Gorj, Liviu Diaconescu, a precizat că Romulus Bîldea a fost înlocuit din funcţie de către viceprimarul comunei. Consiliul Local a luat deja act de demisia primarului, iar prefectul de Gorj, Ciprian Florescu, a emis ordinul de încetare a mandatului. Liviu Diaconescu a mai declarat că Prefectura Gorj a transmis Ministerului Afacerilor Interne întreaga documentaţie privind vacantarea postului de primar la Teleşti, ca urmare a demisiei edilului. Astfel, există condiţiile legale pentru organizarea de alegeri parţiale. Numai guvernul poate lua o astfel de decizie, însă este posibil ca actualul viceprimar să rămână să asigure interimatul la Teleşti. „Domnul primar de la Leleşti, Bîldea Romulus, s-a adresa Instituţiei Prefectului cu o cerere de demisie. S-a adresat şi Consiliului Local, care s-a întrunit într-o şedinţă extraordinară şi a luat act de demisia primarului. Domnul prefect a emis ordinul de încetare a mandatului ca urmare a demisiei. Viceprimarul a preluat atribuţiile primarului. Noi am trimis documentaţia către Ministerul Afacerilor Interne şi către AEP. Atributul organizării alegerilor parţiale revine guvernului care va stabili data şi condiţiile în care acestea vor avea loc“, a menţionat Liviu Diaconescu.