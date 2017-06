» Cristian Toader Pasti pleacă de la conducerea Parcului Industrial de la Bumbeşti-Jiu

Social-democratul Cristian Toader Pasti a decis să renunţe la şefia Parcului Industrial de la Bumbeşti-Jiu. Societatea se află în subordinea Consiliului Judeţean Gorj. Este vorba de singurul parc industrial de la nivelul judeţului Gorj. Cristian Toader Pasti a declarat că se află de şapte ani la conducerea firmei respective. În prezent, prin modificarea unei legi care vizează regimul compatibilităţilor între funcţiile publice, Toader Pasti a devenit incompatibil şi va trebui să opteze între funcţia de consilier local în Târgu Jiu şi cea de director la Parcul Industrial de la Sadu. Interesant este că acesta a precizat că va renunţa la fotoliul de director, după şapte ani de la numirea în funcţie. De asemenea, dacă ar fi fost consilier judeţean, Toader Pasti nu ar fi fost incompatibil, motiv pentru care politicianul critică legea care îl obligă să opteze pentru una dintre cele două funcţii.

De ce pleacă de la Parcul Industrial

Consilierul local a mai spus că oricum luase decizia de mai multe luni să se retragă de la conducerea Parcului Industrial aflat în subordinea Consiliului Judeţean Gorj. „Am ocupat postul de director timp de şapte ani. Venise momentul să plec de acolo. Decizia era luată. Oricum, modificarea legii nu este făcută cum trebuie. De ce mi-au dat voie să candidez la Consiliul Local şi acum îmi spun că sunt incompatibil, după un an. Nu este normal. Eu chiar am fost pe listă şi la Consiliul Judeţean şi am renunţat pentru a nu fi incompatibil. Aşa era legea atunci. Acum dacă aş fi consilier judeţean nu aş mai fi incompatibil. Cine să mai înţeleagă? Adică Parcul Industrial e în subordinea CJ şi eu nu aş fi incompatibil dacă aş fi consilier judeţean? Adică aş putea să îmi votez singur bugetul, să aloc fonduri pentru investiţii şi nu ar fi în asta o incompatibilitate. Este acum că sunt consilier local. Nu ştiu. Probabil că o să fie modificată legea, dar eu nu am ce să fac decât să mă supun legii“, a declarat Cristian Toader Pasti, cel care a condus timp de şapte ani singurul parc industrial din Gorj. Cristian Toader Pasti este în cărţi să devină consilierul personal al lui Cosmin Popescu, preşedintele CJ Gorj.