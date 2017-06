» Grevistul din Olt și-a rezolvat problema cu ajutorul ministrului educației: „Mi-a transmis că s-a emis decizia, acum a fost posibil“

astazi, la proces in bucuresti

Aurel Dascălu, profesorul din județul Olt care se luptă de luni bune pentru opt ore de matematică, le-a obținut în sfârșit după ce, marți dimineață, a început un protest în fața sediului Ministerului Educației

Profesorul, care predă limba română în două școli de țară din județul Olt, a cerut, în această primăvară, opt ore de matematică în școala din localitatea natală (o a treia, în care predă în prezent, cu detașare, limba română). Acesta are și specializarea matematică (alături de limba română și religie), iar statutul de profesor titular îi permitea să solicite aceste ore în perioada de pretransfer. Aceleași ore, însă, făceau parte dintr-o catedră pregătită în trei școli pentru un alt cadru didactic, suplinitor, care ar fi dorit, astfel, să se titularizeze fără concurs, urmare a faptului că a predat acolo cu rezultate bune (în baza articolului 253 privind titularizarea). De aici a început o luptă surdă.

Școala Poboru, de la care Aurel Dascălu cerea cele opt ore de matematică, a impus pentru ocuparea lor criterii specifice, permise de lege. Una dintre acestea era ca profesorul să fi predat anterior matematica. Dascălu are specializare, dar nu a predat. A contestat, însă, decizia adoptării acestor condiții specifice, motivând atât probleme procedurale, cât și faptul că pentru alte posturi din școală nu s-au impus condiții specifice. După mai multe săptămâni de protest în fața sediului Inspectoratului Școlar Județean Olt, în care, uneori, a venit însoțit și de cei doi copii și de soția gravidă (care între timp a născut), profesorul și-a mutat protestul la București. Aici a primit câștig de cauză, ISJ Olt impunând școlii anularea condițiilor specifice. Orele, însă, nu le-a primit, pentru că, îl anunța tot ISJ Olt, ar exista un litigiu. Profesorul suplinitor contestase, de fapt, decizia anulării condițiilor specifice, iar problema ar trebui tranșată în instanță.

Pentru că s-a considerat nedreptățit, cadrul didactic a pornit un nou demers, obținând de la Primăria Capitalei dreptul de a protesta, din 20 iunie până în 21 iulie, în fața sediului Ministerului Educației Naționale (între orele 10.00-13.00), la guvern (13.00 – 16.00) și la parlament (16.00-20.00).

„Nu voi putea să stau în fiecare zi, sunt conștient de asta, e și foarte scump, dar poate nici nu va fi nevoie. Am deja probleme mari cu locul de parcare, sunt singur și e mai greu să mă descurc. Însă nu renunț, pentru că abuzurile sunt mari și continuă, deși inițial mi s-a dat dreptate. În plus, am colegi în toată țara care se confruntă cu probleme similare și care așteaptă să vadă rezultatul“, declara Aurel Dascălu înaintea începerii primei zile de protest.

N-a fost, însă, nevoie de mai mult. Un secretar de stat l-a invitat la discuții, profesorul a refuzat, ministrul l-a invitat și el, din nou a refuzat, după care din cadrul ministerului s-au purtat discuții cu responsabilii ISJ Olt, iar comisia județeană de mobilitate a rezolvat, ca prin minune, problema, după luni întregi de adrese și răspunsuri interpretabile. „Mi-a transmis că s-a emis decizia, acum a fost posibil, mi-au arătat-o deja pe telefon“, a comentat protestatarul, în jurul orei 13.00, oră la care și-a încheiat protestul, pentru ca după puțin timp să revină cu precizarea că a intrat chiar în posesia deciziei respective, care a fost transmisă de la ISJ Olt la MEN.

„S-a dat această decizie. Doamna inspector școlar general-adjunct Mariana Gheorghe ar putea să vă explice cum a fost posibilă această decizie astăzi, dumneaei este președinta comisiei de mobilitate din cadrul Inspectoratului“, a răspuns marți șefa ISJ Olt, prof. Felicia Man, la întrebarea cum de a fost posibilă soluționarea acestei probleme în nici două ore.

În cele din urmă, doamna inspector școlar general-adjunct Mariana Gheorghe a răspuns apelului telefonic, dar a precizat că se află în centrul de evaluare a lucrărilor de la evaluarea națională și nu poate vorbi. „Sunt cu reprezentantul ministerului, în centrul de evaluare, am ieșit doar pentru că nu am recunoscut numărul și nu știam cât este de urgent. Acum nu pot vorbi. Întrebați-l pe domnul Miu (inspector de resurse umane – n.r.)“, a comentat, scurt, Mariana Gheorghe.

„Asta este concluzia mea, că goarna este ultima soluție în România. Nici nu mă mai bucur de victorie, parcă nu mai cred în ea. Poate că ar trebui să existe mai mulți Dascălu în România care să semnaleze abuzurile și să lupte până la capăt!“, a fost concluzia protestatarului Aurel Dascălu, care își dorește nu doar victoria personală, ci schimbarea metodologiei de mișcare a personalului didactic, izvorâtoare de astfel de abuzuri, după cum consideră profesorul.