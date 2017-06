» Subiecte ușoare la evaluarea națională

A început evaluarea națională pentru absolvenții de gimnaziu. Ieri s-a desfășurat proba scrisă la limba și literatura română. În județul Dolj au fost aproximativ 4.200 de elevi care au susținut examenul în școlile în care au studiat. Cei mai mulți candidați au fost în centrele de examen din mediul urban. În mediul rural au fost și centre de examen în care candidații se puteau număra pe degetele de la o mână. La nivelul județului au fost înregistrate și două situații speciale, în care examenul s-a reluat începând cu ora 13.00.

Mii de absolvenți de gimnaziu au revenit ieri în bănci încă de la ora 8.00 pentru a susține proba scrisă la limba și literatura română. În județul Dolj s-au prezentat majoritatea candidaților înscriși. „Evaluarea națională a debutat cu proba scrisă la limba și literatura română, unde am avut 4.357 de elevi, dintre care nu s-au prezentat 153 de elevi. Centrele de examen cu cei mai mulți candidați au fost colegiile din Craiova, dar și școlile din Filiași, iar la polul opus s-au situat școlile din mediul rural, unde sunt copii mai puțini. La Școala Gimnazială din Radovan, de exemplu, au fost prezenți cinci elevi. În mediul rural sunt și situații în care sunt grupe de 20 de absolvenți, dar la evaluare s-au înscris mai puțini“, a precizat inspectorul școlar Nicoleta Lițoiu, purtător de cuvânt în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Dolj. La un centru de examen din județ, evaluarea s-a reluat pentru doi candidați, care din motive medicale nu s-au prezentat să susțină proba dimineața. „Am avut și două cazuri speciale. Doi elevi au solicitat subiecte de rezervă la Școala Gimnazială Bistreț. A fost făcută adresă către Ministerul Educației Naționale, care a și aprobat proba scrisă pentru cei doi elevi, care au susținut evaluarea începând cu ora 13.00“, a mai precizat inspectorul școlar Nicoleta Lițoiu.

Profesor de limba română: „Cerințele au fost formulate clar“

Indiferent de ora la care a început, examenul a durat două ore. Odată ce au ieșit din săli, elevii au declarat că subiectele nu au fost foarte dificile. Textele date au fost la prima vedere. „La prima parte a fost poezia «Ploaia» scrisă de Magda Isanos, pe marginea căreia s-au formulat mai multe cerințe, cum ar fi să găsim sinonimele la câteva cuvinte din text, de identificat cuvinte cu diftongi, să explicăm rolul cratimei. În partea a doua am avut un text nonliterar și cerința a fost să analizăm niște cuvinte din text, să le scriem funcțiile sintactice și valorile morfologice și apoi să analizăm niște propoziții. Astfel de exerciții au fost lucrate intens la clasă încă de la începutul anului școlar. Am avut și două compuneri, una în care să argumentăm apartenența la genul liric a textului de la prima parte și altă compunere în care să descriem o întâmplare dintr-o întrecere sportivă“, a precizat elevul Rareș Miculescu, de la Școala Gimnazială „Sfântul Dumitru“ din Craiova.

„Au fost subiecte de nivel mediu. Am răspuns bine la multe cerințe, mă aștept să iau o notă mare“, a spus Lucas Petrișor Vulpe, alt candidat. „M-am pregătit de la începutul anului școlar. A fost destul de ușor pentru mine, mai ales că a picat genul liric. Ca și cerință la care am stat mai mult pe gânduri a fost aceea la care trebuia să construim o frază din două propoziții în care să existe o propoziție subordonată atributivă, introdusă prin conjuncția subordonatoare «să». Am reușit să o rezolv și pe aceasta. A fost doar un blocaj de moment“, a spus Briana Etegan, altă candidată.

Și cadrele didactice de specialitate au apreciat că subiectele au fost de nivel mediu. „Varianta de subiecte de la proba scrisă de limba și literatura română seamănă cu cea din sesiunea specială pentru elevii olimpici. Cerințele au vizat materia claselor V-VIII, și, pentru a le rezolva, elevii trebuie să aibă cunoștințe de literatură, dar și cunoștințe de gramatică, de vocabular, fonetică, și de sintaxă și morfologie. După părerea mea, și un elev care are media 5 sau 6 în catalog poate obține o notă de cinci la această probă, mai ales că, spre deosebire de anii anteriori, subiectele de anul acesta sunt formulate clar“, a precizat Gela Enea, profesor de limba și literatura română la Liceul de Arte „Marin Sorescu“ din Craiova.

Mâine, elevii vor susține proba scrisă la matematică. Pentru acest examen, astăzi începând cu ora 9.00, la Inspectoratul Școlar Județean Dolj se va desfășura tragerea la sorți pentru a se stabili profesorii care vor participa la evaluarea lucrărilor. Primele rezultate ale evaluării naționale vor fi publicate pe 26 iunie, iar în ziua respectivă elevii vor avea la dispoziție câteva ore pentru a depune contestații.