» DN 67 Scoarţa a intrat în reparaţii

Drumarii gorjeni au început de ieri lucrări de reparaţii şi igienizare pe DN 67, în zona comunei Scoarţa. Este vorba de realizarea de lucrări de completare a acostamentului erodat de ape în această primăvară. De asemenea, se ridică deşeurile de pe marginea şoselei şi este verificată şi reparată semnalizarea rutieră. „Am intervenit şi în Câmpu Mare pe acelaşi drum. Acolo am cosit pe marginea drumului şi am igienizat. La Scoarţa sunt necesare lucrări de reparaţii la acostament. Facem umpluturi, cilindrări, verificăm semnalizarea. Am urcat şi pe Transalpina luni dimineaţă. După revizie şi după ce au mai fost luate câteva pietre de pe carosabil, au îndreptat câteva semne rutiere îndoite de vântul puternic din ultimele zile. Avem grijă mare de Transalpina pentru că este luată cu asalt de turişti, mai ales că a început şi vacanţa copiilor. Sunt foarte multe maşini care tranzitează în fiecare zi Transalpina. Şi mulţi motociclişti din Europa vin pe Transalpina. Vrem să se circule în condiţii bune şi să nu avem parte de evenimente“, a declarat Ion Tudor, şeful Drumurilor Naţionale Târgu Jiu.