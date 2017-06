» A crescut numărul permiselor suspendate în Dolj

Numărul șoferilor care nu respectă regulile de circulație și trec pe culoarea roșie a semaforului, în special la trecerile de pieton, este tot mai mare, iar vinovații sunt amendați și li se suspendă permisului auto. „Nerespectarea culorii roșu a semaforului constituie abatere de natură contravențională, iar amenda aplicată de polițiști în astfel de cazuri este cuprinsă între 580 și 780 de lei. De asemenea, pentru astfel de abateri, legislația din domeniu prevede măsura complementară de suspendare a dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pe o perioadă de 30 de zile“, a declarat Cătălin Dochia, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dolj.

În primele patru luni ale anului trecut, polițiștii rutieri au reținut 160 de permise de conducere. Anul acesta, însă, în lunile ianuarie-aprilie 2017, numărul suspendărilor este aproape dublu. „În județul Dolj au fost suspendate 301 permise de conducere“, a susținut purtătorul de cuvânt.

Nemulțumiți de cei care trec pe roșu sunt și unii taximetriști, care se plâng de șoferii grăbiți și de cozile imense care se formează în intersecții. „Am întâlnit frecvent șoferi care nu respectă regulile de circulție și trec pe roșu, mai ales în zonele aglomerate. La Universitate, spre exemplu, la fiecare schimbare a semaforului, șoferii forțează trecerea. E coadă mare acolo. Ar trebui să fie mai prezenți controlorii de trafic și să nu mai stea la pândă“, consideră Gheorghe Grozavu, șofer de taxi din Craiova. În schimb, alți taximetriști susțin că atât șoferii, cât și pietonii sunt de vină în ceea ce privește traversarea neregulamentară. „Pe roșu nu am văzut să treacă șoferii, dar la trecerile de pietoni fără semafoare sunt șoferi care nu acordă prioritate. Eu zic că și șoferii, și pietonii se fac vinovați pentru că pe zebră ar trebui să se treacă în pas grăbit, nu cu ochii în telefon, așa cum fac mulți tineri“, a spus alt taximetrist craiovean, care a dorit să rămână anonim.

„O colegă era pe trecerea de pietoni când a fost călcată de o mașină și a murit“

Câțiva pietoni ne-au povestit experiențele lor neplăcute de la semafor. „Mi s-a întâmplat, nu de puţine ori, să trec pe zebră şi să aud claxoane din stânga şi din dreapta mea. Iniţial, am crezut că am făcut eu o greşeală sau că poate nu m-am asigurat că e culoarea verde, dar mai apoi am realizat că era domnul vitezoman, care nu mai avea răbdare să aştepte la semafor. Spre exemplu, acum vreo doi ani, eram pe la jumătatea trecerii de pietoni când m-am trezit aproape urcată pe capota unui şofer, care tot el era nervos că nu am grăbit eu pasul, deşi aveam prioritate. Un alt șofer, nervos că respectivul s-a luat de mine, s-a dat jos şi l-a întrebat pe cel în cauză când şi-a luat permisul. Anul trecut, una dintre colegele mele a avut mai puţin noroc decât mine. Era pe trecerea de pietoni, când a fost călcată de o mașină și a murit. Cred că şoferii sunt cei care ar trebui să conştientizeze că viaţa oamenilor din trafic, fie pietoni sau alţi şoferi, e responsabilitatea lor“, a povestit Alexandra Cîrstea.

„Mă asigur de două ori înainte să traversez, chiar dacă semaforul indică verde, pentru că nu știi niciodată de unde se ivește vreun șofer grăbit. Precauția mea se trage dintr-un eveniment foarte trist. O cunoștință și-a pierdut viața chiar pe trecerea de pietoni din cauza neatenției unui șofer“, a declarat Maria Ciobanu.

„În Craiova sunt foarte multe semafoare“

Dacă pietonii consideră că vinovați ar fi șoferii care nu opresc la culoarea roșu la timp sau deloc, unii conducători auto cred că principala cauză a posibilelor accidente este existența prea multor semafoare. „Aici, în Craiova, sunt foarte multe semafoare. Când vrei să ajungi într-un loc, după ce treci de un semafor, încerci să mărești viteza maşinii, dar te trezești cu alt semafor şi întâlneşti pietoni grăbiţi, care forţează culoarea galben a semaforului. Astfel, spaţiul de frânare se reduce instant şi există pericolul să nu poți opri maşina în condiţii de siguranţă și, implicit, pericolul lovirii. Locurile cel mai des afectate sunt intersecţia de la Universitate, trecerea de pietoni de la Agronomie şi sensul giratoriu de la stadionul cel nou, «Ion Oblemenco». Cred că ar trebui să existe mai puţine semafoare şi să se construiască mai multe sensuri giratorii, pentru că ajută mai mult la fluidizarea circulaţiei şi la traversarea în siguranţă“, a spus Marian Iosu.

Intersecții problemă

Un raport al IPJ Craiova, din primele trei luni ale anului 2017, arată care sunt cele mai aglomerate intersecții și locurile în care se produc cele mai multe accidente:

– intersecția bulevardului 1 Mai cu strada Dimitrie Gerota: 3 accidente (soldate cu 2 răniți grav și 2 răniți ușor)

– intersecția străzii Câmpia Islaz cu strada Bibescu: 3 accidente (5 răniți ușor)

– intersecția străzii V. Alecsandri cu strada Buciumului: 3 accidente (4 răniți ușor)

– intersecția Căii București cu strada Horia: 2 accidente (4 răniți ușor)

– intersecția străzii Bucovăț cu strada Râului: 2 accidente (un rănit grav și 2 răniți ușor).

Pe 31 mai, un alt accident a avut loc pe o trecere de pietoni de pe bulevardul Decebal (zona Bacriz), el fiind provocat de șoferul unui Opel Corsa, care nu a acordat prioritate unui bărbat, deși cel din urmă circula regulamentar. Victima a fost transportată la spital, în timp ce vinovatului i s-a întocmit dosar penal.

Teodora Argint, Florentina Puicoiu (jurnalism, I)