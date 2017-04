» Primăria le-a rambursat craiovenilor 40.000 de lei încasați necuvenit

După ce le-a încasat ilegal bani sub forma impozitelor pe locuințe, fără să le acorde tuturor craiovenilor reducerile de 10%, 30% sau 50% din valoarea impozabilă, prevăzute de legislația fiscală, acum primăria restituie oamenilor banii încasați fără temei legal.

Primăria Craiova le-a restituit craiovenilor aproximativ 40.000 de lei încasați necuvenit prin intermediul Direcției de Impozite și Taxe (DIT), pentru că municipalitatea nu a aplicat reducerile de impozite stabilite prin Codul fiscal, în funcție de anul construirii blocurilor. Unii craioveni care s-au simțit nedreptățiți și care locuiesc în blocuri mai vechi de 30 de ani au cerut primăriei recalcularea impozitelor pe proprietate și restituirea banilor încasați în plus, după ce GdS a dezvăluit greșelile făcute de municipalitate. Din estimările GdS, primăria a încasat anual circa 1,5 milioane de euro în plus de la craioveni, însă le-a restituit deja circa 9.000 de euro (aproape 40.000 de lei). „Sumele încasate în plus la plata impozitului pe clădire și restituite până la 31.03.2017 au fost în cuantum de 39.965 de lei“, se arată în răspunsul primăriei către GdS.

Municipalitatea le-a încasat, ani de-a rândul, bani în plus craiovenilor sub forma impozitelor pe locuințe, din cauză că nu a aplicat o prevedere din Codul fiscal potrivit căreia se acordă o reducere de 10%, 30% sau 50% din valoarea impozabilă a clădirii, dacă acel imobil are o vechime de peste 30, 50, 100 de ani, inclusiv. GdS a descoperit, anul trecut, că Primăria Craiova, prin intermediul DIT, avea în evidențele fiscale alți ani ai construirii blocurilor, de dată mai recentă decât anul real în care au fost ridicate efectiv locuințele, astfel că părea că majoritatea blocurilor din urbe ar fi fost făcute în ultimii 15-20 de ani. Cu alte cuvinte, pe baza unor date greșite despre anul real al construirii blocurilor, municipalitatea nu le acorda multor craioveni reducerile de impozite (ale valorii impozabile).

1.238 de scări de bloc au demonstrat vechimea reală a imobilelor

După mai multe articole publicate în GdS, craiovenii au mers să își ceară de la DIT banii încasați necuvenit pe ultimii cinci ani, iar potrivit Codului de procedură fiscală, municipalitatea este obligată să restituie sumele respective doar în cazul în care cetățenii cer rambursarea lor. De asemenea, primăria a făcut demersuri să afle anul real al construirii blocurilor, pentru a rectifica, din oficiu, situația și pentru a acorda reducerile de impozite stabilite de lege. Până la sfârșitul lunii martie, primăria rectificase anul construirii pentru mai multe scări de bloc, ceea ce face ca unii craioveni să beneficieze de anul acesta de reducerea impozitului, fie abia de la anul să li se aplice reducerile, dacă au locuința construită în urmă cu mai bine de 30 de ani. „Până la data prezentei, în baza răspunsurilor primite de la asociațiile de proprietari, s-a introdus în evidența fiscală anul de construcție pentru 1.238 de poziții (scări de bloc)“, au precizat reprezentanții Primăriei Craiova, la solicitarea GdS.

Potrivit articolului 168 din Codul de procedură fiscală, administrația locală trebuie să restituie, la cererea cetățenilor, orice sume încasate necuvenit. Tot ce trebuie să facă persoanele nedreptățite este să depună o cerere la Registratura de la DIT Craiova, la sediul de la Piața Centrală, prin care să solicite recalcularea impozitului pe proprietate și acordarea reducerii în funcție de vechimea blocului sau a casei și să ceară restituirea sumelor încasate necuvenit de primărie din acest impozit pe ultimii cinci ani (cât este perioada de prescriere). Cetățenii trebuie să atașeze o copie după orice document care atestă anul real al construirii blocului..