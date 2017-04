» Persoanele cu handicap din Craiova nu plătesc impozitul auto, dar suportă taxa de parcare

Scutite de plata impozitului auto şi a taxei de drum şi cu drept de parcare gratuită oriunde în ţară pe locurile special amenajate, persoanele cu handicap din Craiova, deţinătoare de maşini dotate special, nu sunt exceptate de la plata taxei de parcare pe domeniul public al municipiului, în valoare de 40 de lei pe an. Au, în schimb, gratuitate pe locurile de parcare cu plata prin SMS amenajate în centrul oraşului.

Craiovenii încadraţi într-un grad de handicap care deţin autovehicule dotate special nu mai pot parca pe domeniul public al orașului fără plata vinietei de 40 de lei, taxă instituită în Bănie prin Hotărâre de Consiliu Local (HCL). Chiar dacă posedă cardul-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap emis de autorităţile locale, care le dă dreptul să folosească în mod gratuit locurile de parcare special amenajate pe întreg teritoriul ţării, chiar dacă sunt scutite de plata taxei de drum (rovinieta) şi a impozitului auto, persoanele cu dizabilităţi care deţin un certificat de încadrare în grad de handicap nu mai sunt scutite de taxa de parcare din Craiova.

George Belu, un craiovean care deţine un autovehicul dotat special pentru persoanele cu handicap, posesor al cardului-legitimaţie de parcare, a primit în acest an de la Direcţia de Impozite şi Taxe (DIT) din cadrul Primăriei Craiova o înştiinţare privind obligaţia de a-şi plăti taxa anuală de parcare pe domeniul public (vinieta) în valoare de 40 de lei. Pentru că până acum nu mai plătise această taxă şi pentru că beneficiază, conform legii, de gratuitate privind impozitul auto şi rovinieta, craioveanul a cerut explicaţii primăriei. „Din moment ce beneficiez de un loc de parcare gratuit amenajat de municipalitate conform legii, deşi nu plătesc impozitul pe maşină şi nici taxa de drum, nu înţeleg de ce trebuie să plătesc acum taxa de parcare, de care am fost scutit anul trecut. M-am trezit cu o decizie de impunere privind taxa de parcare şi am cerut lămuri primăriei şi Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi“, a spus George Belu.

Parcare cu taxă pe domeniul public, dar gratuită pe locurile cu plata prin SMS

Primăria Craiova i-a răspuns acestuia că taxa de parcare şi cuantumul ei au fost stabilite prin HCL nr. 170/2016 privind aprobarea taxelor locale pe anul 2017 şi că decizia este în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, care a abrogat art. 26 din Legea nr. 488/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Articolul respectiv care a fost abrogat se referea, într-adevăr, la anumite facilităţi fiscale de care beneficiau persoanele cu handicap grav sau accentuat, printre care şi aceea privind scutirea de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataş şi mototriciclurilor, adaptate handicapului. Deci aici era vorba de taxa auto şi nu de taxa de parcare. Primăria precizează apoi și cadrul legal în baza căruia a luat această decizie. „Persoanele fizice sau juridice care pot beneficia de scutirea de la plata taxei de parcare sunt enumerate la art. 487 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, unde se menţionează că autorităţile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor instituite conform art. 486 următoarelor persoane fizice: veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război; persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare (persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri – n.r.) (…)“, a fost răspunsul primăriei.

Pentru a lămuri lucrurile trebuie făcută precizarea că prin articolul 486, la care mai face referire municipalitatea, se dă dreptul consiliilor locale sau judeţene să instituie taxe „pentru utilizarea temporară a locurilor publice“ şi să le calculeze „în conformitate cu procedurile aprobate de autorităţile deliberative interesate“. Şi cum la categoria scutiri nu sunt menţionate şi persoanele cu handicap, Primăria Craiova a considerat că acestea pot fi puse la plata taxei de parcare. „Vă comunicăm că persoanele cu handicap nu beneficiază de scutire de la plata taxei de parcare, deoarece nu se încadrează în nici una din categoriile de persoane fizice enumerate de art. 487 din Codul Fiscal“, a precizat primăria într-un răspuns transmis GdS. De altfel, autorităţile locale s-au folosit de aceste prevederi şi când au întocmit „Regulamentul privind aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor“, trecând la secţiunea „facilităţi şi gratuităţi pentru parcări publice pe bază de viniete“ doar categoriile menţionate la art. 487 din Codul Fiscal. Primăria oferă însă persoanelor cu handicap dreptul la parcare gratuită pe locurile unde va fi amenajată parcarea cu plata prin SMS. „Parcările pe domeniul public cu plată prin SMS, semnalizate cu indicatorul «Parcare cu Plată», pot fi utilizate gratuit de deţinătorii autovehiculelor dotate special pentru persoanele cu handicap, posesoare a cardului-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap, prin ocuparea unuia din locurile amenajate şi semnalizate în mod corespunzător“, se precizează în Regulament.

ANPD vorbeşte de parcare gratuită, dar pentru locurile special amenajate

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi (ANPD) din cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale vorbeşte de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap, dar se referă la locurile special amenajate în acest sens. „Potrivit art. 65 alin. (1) din Legea nr. 488/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, în spațiile de parcare de pe lângă clădirile de utilitate publică, precum și în cele organizate vor fi adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional cel puțin 4% din numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai puțin de două locuri, pentru parcarea gratuită a mijloacelor de transport pentru persoane cu handicap. Aceste persoane pot beneficia, la cerere, de un card-legitimație pentru locurile gratuite de parcare, eliberat de către autoritățile administrației publice locale. Autovehiculul care transportă o persoană cu handicap posesoare de card-legitimație beneficiază de parcare gratuită”, se menționează în răspunsul trimis craioveanului George Belu.

ANPD mai precizează că „în spatiile de parcare ale domeniului public și cât mai aproape de domiciliu, administratorul acestora repartizează locuri de parcare gratuită persoanelor cu handicap care au solicitat și au nevoie de astfel de parcare (la domiciliul lui George Belu există amenajat un astfel de loc – n.r.)“ și că „legitimația îndreptățește titularul la locurile de parcare special amenajate în România“. „Facem precizarea că de aceste locuri de parcare beneficiază toate persoanele cu dizabilități care dețin un certificat de încadrare în grad de handicap, indiferent de tipul de handicap, pe întreg teritoriul țării, și că nerespectarea dispozițiilor art. 65 se sancționează cu amendă de la 6.000 la 12.000 de lei“, explică ANPD. Cu alte cuvinte, primăria este sancționată dacă nu amenajează locuri de parcare pentru autovehiculele dotate special pentru persoanele cu handicap, proprietarul poate parca gratuit pe astfel de locuri, dar dacă își lasă mașina oriunde în altă parte pe domeniul public intră sub incidența HCL nr. 170 / 2016 și trebuie să aibă achitată taxa de parcare pe bază de vinietă, în valoare de 40 de lei, pe an.