» Fiica lui Genică Boerică, patru ani de închisoare

Magistrații Curții de Apel Craiova au hotărât marți să o condamne la patru ani de închisoare cu executare pentru spălare de bani pe Diana Boerică, una dintre fiicele omului de afaceri Genică Boerică. Alți șapte inculpați din acest dosar au primit pedepse între trei și cinci ani de închisoare, tot cu executare. Hotărârea Curții de Apel Craiova nu este definitivă și poate fi atacată cu apel la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Cei opt inculpați din acest dosar de evaziune fiscală și spălare de bani – Diana Boerică, Elena Drăgan, Ileana Moandă, Ionel Vlad, Aurel Prie, Dorin Cojocinescu, Radu Drăgan și Dan Dumitrașcu – au fost trimși în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova în noiembrie 2014.

Procurorii craioveni au reținut că „inculpaţii Prie Aurel, Drăgan Radu, Vlad Ionel, Moandă Ileana, Cojocinescu Dorin şi Boerică Diana, apropiaţi ai lui Genică Boerică, cea din urmă fiind fiica acestuia, au hotărât, în anul 2007, înfiinţarea SC MEDEIRA CONSTRUCT SRL, societate prin care s-a urmărit obţinerea, în mod ilicit, de creditare de la CEC Bank, pe baza facturii falsificate nr. 6984553/04.04.2007, cu privire la achiziția unor utilaje. După obţinerea fondurilor, de acestea urma să beneficieze, sub diferite forme, toţi cei implicaţi în activitatea infracţională. În vederea obţinerii fondurilor, a fost atrasă în activitatea infracţională şi inculpata Drăgan Elena, administrator la societatea de leasing SC IFN DH LEASING SA“. Astfel, IFN DH LEASING a indus în eroare CEC Bank cu ajutorul facturii false nr. 6984553/04.04.2007 (privind o serie de utilaje care nu existau în realitate) și a obținut un credit bancar în valoare de 8.425.867 de lei. Ulterior, IFN DH LEASING a virat suma de 9.912.786 de lei în conturile SC MEDEIRA CONSTRUCT SRL, iar o parte din această sumă a fost folosită la cumpărarea de terenuri şi alte bunuri, care apoi au fost înstrăinate către societăţi nou-înfiinţate de către inculpaţii Ileana Moandă, Dorin Cojocinescu şi Diana Boerică.

Anchetatorii au mai stabilit că aceștia din urmă au apelat la avocatul mehedințean Dan Dumitraşcu, care ar fi întocmit contracte false de cesiune de creanţă, în baza cărora creanţele SC MEDEIRA CONSTRUCT au fost cedate unor societăţi comerciale inexistente. În final, SC MEDEIRA CONSTRUCT nu a plătit impozit pe profit şi TVA către bugetul de stat pentru vânzarea bunurilor achiziţionate cu banii obţinuţi prin inducerea în eroare a CEC Bank, făcând declaraţii nereale cu privire la impozitul pe profit şi TVA de plată. De altfel, evidenţa contabilă a acestei societăţi a dispărut odată cu cesionarea sa fictivă către doi cetăţeni de origine irakiană, Okla Wasim şi Amaar A. Ghanam.

Toți inculpații, condamnați cu executare la Curtea de Apel Craiova

Dosarul a fost înregistrat pe 21 noiembrie 2014 pe rolul Curții de Apel Craiova, instanță care s-a pronunțat marți, 18 aprilie. Magistrații craioveni au constatat că o serie de infracțiuni s-au prescris și i-a condamnat pe inculpați pentru spălare de bani, evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Astfel, Diana Boerică, Radu Drăgan, Dan Dumitrașcu, Dorin Cojocinescu și Ileana Moandă au fost condamnați la câte patru ani de închisoare cu executare, iar Elena Drăgan a primit o pedeapsă de trei ani de închisoare. Cele mai mari pedepse, de patru ani și patru luni, respectiv de cinci ani de închisoare, au fost aplicate inculpaților Aurel Prie și Ionel Vlad.

Instanța a admis acțiunea civilă formulată de CEC Bank și i-a obligat pe inculpații Elena Drăgan, Aurel Prie, Radu Drăgan şi IFN DH LEASING să achite băncii suma de 9.006.165 de lei. De asemenea, Ionel Vlad a fost obligat să achite Finanţelor Publice Craiova sumele de 457.095 de lei (reprezentând impozit pe profit) şi 873.576 de lei (reprezentând TVA).

În final, instanța de judecată a menținut sechestrul pus în primăvara anului 2014 pe bunurile inculpaților.

Interesant este faptul că instanța a aplicat confiscarea extinsă asupra mai multor terenuri din Podari, Radovan și Craiova, vândute de către Ileana Moandă fiului său pe 17 martie 2014, la câteva zile după instituirea sechestrului de către procurorul de caz.

Diana Boerică, judecată în al doilea dosar

În decembrie 2016, pe rolul Curții de Apel Craiova a fost înregistrat dosarul cu numărul 2128/54/2016, dosar în care au fost trimiși în judecată inculpații Dan Dumitrașcu, Diana Boerică, Gheorghe Chirfot, Ileana Moandă, Gabriela Iordache, Răzvan Țugui, dar și SC Yuko Group SRL, SC New Ribon Incorporated SRL și SC Lord House SRL. În acest dosar, anchetatorii au reținut că „SC New Ribon Incorporated SRL, prin intermediul administratorului său, inculpatul Dumitraşcu Dragoş Dan, şi împuterniciţii acestuia, inculpaţii Boerică Diana şi Chirfot Gheorghe, în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, de a prejudicia bugetul de stat, în perioada anilor 2011-2012, a înregistrat în evidenţa sa contabilă achiziţii de servicii în sumă totală de 3.074.642 de lei, din care bază impozabilă 2.479.550 de lei şi TVA 595.092 de lei“. Procurorii craioveni au mai stabilit că, pentru aceste achiziții de servicii, SC New Ribon Incorporated nu a deţinut documente legale, și a dedus „în mod nejustificat TVA în sumă de 595.092 de lei, producând un prejudiciu bugetului de stat în sumă totală de 991.820 de lei“. În urma anchetei s-a mai constatat că în mod asemănător a procedat și SC Lord House Group SRL, prin intermediul administratorului său, inculpata Ileana Moandă.

Prie și Drăgan, condamnați și alături de Genică Boerică

După cum spuneam, Diana Boerică este una dintre fiicele omului de afaceri Genică Boerică. Acesta a fost condamnat definitiv (în lipsă) în noiembrie 2016 la patru ani și jumătate de închisoare într-un dosar de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. În cursul anului 2014, același Genică Boerică a fost condamnat definitiv, în alte două dosare penale, la zece, respectiv șase ani de închisoare. Boerică a fugit din țară înainte să fie condamnat, iar în prezent este dat în urmărire internațională prin Interpol.

Radu Drăgan și Aurel Prie au fost condamnați și în dosarul penal în care Boerică a primit cei șase ani de pușcărie. Astfel, Drăgan a primit o pedeapsă de doi ani de închisoare cu executare, iar Prie a fost condamnat la trei ani de închisoare.

Primul a fost eliberat condiționat din penitenciar în septembrie 2015, printr-o hotărâre a Tribunalului Mehedinți, iar Aurel Prie a fost eliberat în ianuarie 2016, printr-o hotărâre a Judecătoriei Găești.