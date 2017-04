» Dascălul care a făcut grevă pentru anularea condițiilor specifice a învins școala

Aurel Dascălu, profesor de limba română în două școli din mediul rural, care a făcut grevă în fața Inspectoratului Școlar Județean Olt, cerând anularea condițiilor specifice restrictive impuse de școala unde dorește să ocupe mai multe ore de matematică, a primit răspunsul așteptat.

Profesorul din județul Olt predă de zece ani limba română, dar are şi alte două specializări – religie și matematică. Pentru că de la an la an numărul de elevi se micșorează, pentru a se asigura că nu va rămâne fără catedră, în acest an a vizat, la pretransfer, titular fiind, și ore de matematică la Școala din Poboru, școală în care predă, din toamna trecută, cu detașare, limba română. Doar că școala a impus pentru ocuparea orelor disponibile de matematică mai multe condiții, în baza metodologiei care prevede posibilitatea ca unitatea să impună condiții specifice. Printre acestea, vechime în specialitate de minimum doi ani și solicitarea întregii catedre de către un singur cadru didactic. Profesorul, care are specializarea matematică, însă nu a predat, a considerat că aceste condiții sunt restrictive și a făcut sesizări la Inspectoratul Școlar Județean, dar a sesizat și instanța de judecată, cerând anularea condițiilor.

După mai multe zile de grevă în fața sediului ISJ Olt (a stabilit ca zi de grevă ziua de miercuri, în intervalul 14.00-16.00), a făcut o pauză de o săptămână, după care și-a mutat protestul în fața sediului Ministerului Educației. „La minister n-am stat mai mult de o jumătate de oră, după o întreagă aventură și acolo, cu autorizarea protestului, fiind invitat la discuții. La discuții a participat și doamna inspector general, care se afla acolo dintr-un alt motiv, cred. Le-am expus situația, iar în momentul în care am menționat că școala a impus condiții specifice doar pentru acest post, discuțiile s-au încheiat. Mi-au dat dreptate și mi-au promis că vor transmite o notă către ISJ. Eu, la rândul meu, am fost de acord să suspend protestul“, a declarat profesorul.

În zilele următoare a început să primească mai multe comunicări, printre care și cea prin care era anunțat că în ședința ISJ Olt s-a hotărât anularea avizului pentru condițiile specifice impuse.

Printr-o decizie a Comisiei de Mobilitate a Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt s-a stabilit că „se aprobă retragerea avizului acordat condiţiilor specifice de ocupare a catedrei de matematică (16 ore) de la Şcoala Gimnazială Poboru, vacantă începând cu anul şcolar 2017-2018“, se arată în Hotărârea Comisiei de Mobilitate a ISJ Olt.

„De ce pentru directori s-a schimbat metodologia, iar pentru profesori nu se poate?“

Victoria personală înregistrată, este convins profesorul, a venit doar pe viciu de procedură. „Sunt convins că mi-au dat dreptate doar pentru că școala nu a făcut lucrurile cum trebuie, nu pentru că ar fi convinși că se impune renunțarea la condițiile specifice. Lupta mea, cumva, nu s-a încheiat. Voi face demersuri la CNCD (Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării – n.r.), pentru că de o eventuală decizie favorabilă se pot folosi și alți profesori în instanță. Voi continua și demersul în instanță pentru anularea deciziei prin care s-au impus condiții specifice. Cred că așa ar trebui să facem toți. M-au felicitat foarte mulți colegi, m-au încurajat, însă puțini sunt cei care ar porni, din păcate, într-un astfel de demers, deși aceste condiții specifice sunt contestate în toată țara. Nu înțeleg însă un lucru: de ce pentru directori s-a putut schimba metodologia și astăzi pot ocupa în continuare postul de director și cei care au picat concursul, iar pentru profesori nu se poate, noi trebuie să ne căutăm dreptatea în instanță“, a spus profesorul.

Orele de matematică pe care le solicită încă nu i-au fost acordate, procedura este în derulare. Nici nu este sigur că acest lucru se va întâmpla, până la urmă, dar consideră că pentru el este ultima șansă, dacă nu se schimbă metodologia.

„Am înțeles acum că profesoara care dorea acele ore în etapa următoare pretransferului va contesta ultima decizie. S-o facă, să se mai lupte și alții, să vadă ce înseamnă să te lupți pentru ce crezi că e drept“, spune profesorul, care are și temeri. „Nu spun că voi fi un profesor extraordinar, chiar nu știu cum va fi, pentru mine matematica a fost o pasiune, mi-am dorit specializarea poate mai mult decât limba română. Sunt însă un luptător, asta da, voi lupta întotdeauna pentru ceea ce cred că este corect și îmi voi învăța și copiii să facă la fel. Însă nici ei (conducerea școlii – n.r.) nu pot ști, pe de altă parte, că nu voi fi bun. Chiar am fost întrebat la minister cum cred că va fi într-o școală în care nu sunt dorit. Nu știu“, a mai spus profesorul.