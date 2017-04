» Ce sume vor primi fermierii ca sprijin cuplat în sectorul vegetal

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a stabilit cuantumul schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal aferent cererilor de plată din Campania 2016. Cei mai mulţi bani, respectiv 6.300 de euro/hectar, vor fi primiţi de fermierii care deţin culturi în sere.

Executivul a stabilit cuantumurile schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal aferente cererilor de plată din campania 2016. Astfel, cei care au mizat pe cultura de soia, spre exemplu, vor primi 232,3495 euro/ha. Sprijinul cuplat pentru mazăre boabe pentru industrializare este de 48,0660 euro/ha, iar pentru fasolea boabe pentru industrializare – 190 euro/ha. Cei mai mulţi bani, respectiv 6.300 de euro/hectar, vor primi fermierii care deţin culturi în sere. Totodată, cei care au mizat pe lucernă vor primi 65 de euro pe hectar, faţă de campania 2015, când au primit 500 de euro pe hectar! „Schema de sprijin cuplat atât în sector vegetal, cât şi zootehnic se accesează şi se plăteşte începând din 2015 şi face parte din ciclul politicilor agricole comune 2014-2020. Regulamentul european lasă la latitudinea statului membru să acorde acest sprijin cuplat pentru acele culturi agricole pe care le consideră importante pe domeniile de activitate. În sectorul vegetal au fost introduse ca şi culturi agricole pentru care se plăteşte sprijin cuplat acele culturi care prezintă o anumită importanţă de natură economică, socială sau de mediu şi am în vedere acele culturi destinate industriei alimentare româneşti. E vorba de fasole sau mazăre boabe, fructe, dar şi de spaţiile protejate destinate producerii de legume în stare proaspătă sau pentru industrializare. În anul anterior, cuantumurile plătite fermierilor au fost unele care au întrecut aproape toate celelalte scheme de sprijin. Uneori, cumulat, ele nu se ridicau la nivelul acestui sprijin cuplat. De exemplu, la lucernă am plătit în campania 2015 aproximativ 500 de euro pe hectar. Acest cuantum a scăzut în campania 2016 la numai 65 de euro. În schimb, a crescut, de exemplu, cuantumul la tomatele destinate industrializării de la aproximativ 1.300 euro pe hectar în campania 2015 la 1.410 euro pe hectar în 2016. Important este că, începând cu campania 2015 – 2020, pentru schemele directe, cuantumurile se stabilesc anual prin hotărâre de guvern. Practic, anual se stabilesc plafoanele de plăţi pentru fiecare schemă şi se raportează la hectarele eligibile sau la numărul de animale eligibile şi aşa rezultă aceste diferenţe de la o campanie la alta. Cu cât cresc numărul de animale sau hectarele eligibile, poate scădea şi cuantumul de la un an la altul“ , a spus Constantin Negrea, directorul APIA Gorj.

Pentru 2017, puteţi solicita sprijinul cuplat până în 2018

Cei care au solicitat sprijin pentru castraveţi pentru industrializare vor primi 510 euro/ha, iar pentru cartofi timpurii, semitimpurii şi de vară pentru industrializare, sprijinul este de 710 euro/ha. Sprijinul cuplat pentru prune pentru industrializare este de 310 euro/ha, pentru mere pentru industrializare, de 80,7207 euro/ha, pentru cireşe şi vişine pentru industrializare – 147,6863 euro/ha, iar pentru caise şi zarzăre pentru industrializare, de 310 euro/ha. „Prin prisma condiţiilor de eligibilitate care trebuie îndeplinite, se califică numai anumiţi fermieri. În sectorul vegetal este vorba, în primul rând, de faptul că trebuie să facă dovada că au un contract de livrare a producţiei obţinute către o unitate sau un operator de procesare sau de valorificare. În al doilea rând, trebuie să facă dovada că au utilizat sămânţă cerificată. Nu în ultimul rând, pentru această schemă se stabileşte prin act normativ un nivel minim al producţiei realizate şi valorificate, iar fermierii trebuie să facă dovada că au obţinut şi valorificat această producţie. (…) Pentru campania din 2016 sunt câteva modificări în sector vegetal. O primă modificare se referă la structurarea culturilor pe grupe. De exemplu, fasolea pentru boabe şi mazăre au fost grupate în leguminoase destinate industrializării şi acesta este un lucru important pentru că grupei de culturi i se stabilesc aceste cerinţe de eligibilitate, şi nu fiecărei culturi în parte. Legumele cultivate în spaţii protejate, care includ tomatele, ardeii, varza, castraveţii, vinetele care se consumă în stare proaspătă sau industrializate au fost grupate, precum şi fructele destinate industrializării, mere, prune, cireşe, vişine, caise, zarzăre, dar şi culturile de cartofi pentru industrializare. Termenul până la care se pot depune documente este până la 31 martie a anului următor anului de cerere. Practic, pentru campania 2016 s-a încheiat la 31 martie 2017, iar pentru campania 2017 au posibilitatea să depună până la 31 martie 2018“, a mai spus Constantin Negrea.

Potrivit acestuia, APIA Gorj deja a început autorizarea la plată a fermierilor care trebuie să primească sprijin cuplat în sector vegetal. Plățile pentru ajutoarele naționale tranzitorii și pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul vegetal se fac în lei, la cursul de schimb de 4,4537 lei pentru un euro.