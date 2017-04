» 4.653 de hotărâri în 25 de ani de activitate a CJ Dolj

La Consiliul Județean (CJ) Dolj s-a marcat ieri, printr-o ședință solemnă, aniversarea a 25 de ani de la reînființarea instituției. La eveniment au fost prezenți foști și actuali consilieri județeni, persoane care au ocupat funcții de vicepreședinte al CJ după anul 1992 și reprezentanți ai instituțiilor subordonate. A lipsit motivat primul președinte al Consiliului Județean Dolj (perioada 1992 – 1996), Tudor Rădulescu, dar a fost prezent celălalt președinte, Ion Voiculescu, care s-a aflat în fruntea CJ timp de două mandate (1996 – 2000 și 2000 – 2004). „Pentru că am ajuns la o cifră rotundă, 25 de ani de la reînființarea Consiliului Județean Dolj, instituție care a fost înființată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza în anul 1864 și care a avut o întrerupere în perioada comunistă, ne-am gândit că este cazul să-i onorăm pe toți cei care, de-a lungul timpului, și vorbim aici de peste 250 de consilieri județeni din toate legislaturile, și-au adus contribuția la tot ceea ce înseamnă astăzi consiliul județean“, a precizat, în deschidere, Ion Prioteasa, președintele CJ Dolj din 2004 și până în prezent.

Cel mai în măsură să vorbească despre activitatea instituției a fost secretarul Gheorghe Barbărasă, care ocupă această funcție din 1992 și prin fața căruia au trecut toate hotărârile Consiliului Județean Dolj de la reînființare până în prezent. De altfel, acesta a și evocat câteva episoade din activitatea instituției, amintind faptul că din cele peste 4.500 de hotărâri adoptate de consiliu, doar una s-a dovedit nelegală, și asta în urma unei decizii a instanței. „Eu sunt aici de la reînființarea instituției, iar din această funcție a trebuit să veghez la respectarea legalității tuturor hotărârilor. Dacă în 1992, în primul mandat, existau 31, 32 de hotărâri pe an, s-a ajuns la 347 de hotărâri, în 2016, sau la 357 de hotărâri, în 2015. În total, CJ Dolj a adoptat, după revoluție, 4.653 de hotărâri, ceea ce presupune un volum mare de muncă. Dintre acestea, una singură a fost nelegală, și spun asta pentru că instanța a apreciat că era nelegală. În relația noastră, a consiliului județean, cu prefectura, un prefect de altfel dintre cei mai buni (Marian Jean Marinescu – n.r.), dar un pic zelos, a considerat o hotărâre că fiind nelegală. Noi am considerat că e legală, s-a mers în instanță și instanța a decis că e nelegală. Nu era mare lucru, era hotărârea de înființare a Parcului Industrial“, a dezvăluit secretarul CJ Dolj. Gheorghe Barbărasă a mai amintit de un singur moment în istoria de 25 de ani a CJ când „toți consilierii au fost împotriva secretarului“. „În consiliul județean, de regulă, majoritatea e de o părere, minoritatea de altă părere, dar o singură dată toți au fost împotriva secretarului. Și atunci era vorba de bani. Era o reglementare care nu prevedea plata unei indemnizații pentru ședințele de comisii, pe care alte județe o plăteau, dar eu am considerat că nu era legală. Și am avut dreptate“, a spus Barbărasă.

Fostul președinte Ion Voiculescu a venit în fața celor prezenți cu un sfat pentru „colegii mai tineri“: „Puneți-vă întotdeauna în postura omului care bate la ușă, pentru că nu bate de drag, ci pentru că are o nevoie, și gândiți-vă că mâine, poimâine poate ajungeți și dumneavoastră în aceeași situație. Și, în plus, nu uitați că atunci când ne așezăm pe un scaun, numit sau ales, vine vremea când trebuie să ne sculăm, iar până atunci să faci în așa fel încât să nu roșești în fața nimănui“.

La finalul ceremoniei, fiecare dintre cei prezenți a primit câte o diplomă aniversară, iar celor care s-au aflat în conducerea instituției de-a lungul timpului li s-a oferit și câte o plachetă.