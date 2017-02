» Vâlcea: Accident soldat cu trei răniţi la Ghioroiu

Un accident rutier, soldat cu rănirea a trei persoane, s-a produs astăzi pe DJ 651, pe raza comunei vâlcene Ghioroiu.

Potrivit unui comunicat al IPJ Vâlcea, poliţiştii la faţa la locului au constatat faptul că S.I., de 50 de ani, din oraşul Bălceşti, în timp ce se deplasa pe direcţia Bălceşti – Ghioroiu, pe raza comunei la km. 4+20 de metri, s-a angajat în depăşirea unui alt autoturism, condus de T.V., de 70 de ani, din comuna Diculeşti, care, a efectuat viraj la stânga fără să se asigure şi a acroşat autoturismul aflat în depăşire. În urma coliziunii, S.I. a pierdut controlul volanului şi s-a răsturnat pe plafon, în şanţul din partea dreaptă a sensului de deplasare. În urma producerii accidentului, a rezultat rănirea conducătorului auto S.I., fiind diagnosticat cu TCC cranian şi toracic şi a altor doi pasageri din acelaşi autoturism.

Ambii conducători auto au fost testaţi cu aparatul alcooltest rezultatul fiind 0,00 % mg/L alcool pur in aerul expirat, urmând a se recolta şi probe biologice de sânge. În cauză, poliţiştii efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii de vătămare corporală din culpă, sub supravegherea procurorului de caz.