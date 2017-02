» Un singur bloc a angajat un expert să-i testeze rezistența la cutremur

La o jumătate de an de când Primăria Craiova a transmis craiovenilor adrese prin care le impune acestora să-și expertizeze tehnic imobilele construite înainte de anul 1978 inclusiv, asociațiile de proprietari nu se înghesuie să facă aceste expertize. Din cele peste 400 de asociații de proprietari, una singură a contactat un specialist și a demarat procedura de expertizare pentru un singur bloc din cele 13 câte sunt în asociație.

Este vorba de blocul F6 din cadrul Asociației de proprietari nr. 12 Brazda lui Novac. „Eu sunt unul dintre experții atestați din Craiova și până la acest moment la mine a apelat o singură asociație. Voi face expertiza pentru un bloc turn din Brazda lui Novac. Am înțeles că a avut probleme cu tencuiala, dar acesta este un alt aspect“, a declarat Gheorghe Gavrilă, expert. Demararea expertizării mult mai repede decât la alte blocuri se datorează producerii unui incident în toamna anului trecut, când tencuiala căzută de pe bloc a făcut praf autoturismul unui proprietar. „După acel eveniment, când a picat tencuiala pe mașina unuia dintre proprietari, am decis la nivelul asociației să facem acea expertiză seismică. Numai că ne-am restrâns la expertizarea părților comune ale blocului, fiindcă proprietarii nu sunt de acord cu expertizarea proprietăților individuale. Am contactat un expert și acesta urmează să vină să facă expertiza, să stabilim costurile lucrării. Pentru restul blocurilor nu s-a stabilit nimic, proprietarii sunt reticenți“, a spus Lavinia Doru, președintele Asociației de proprietari nr. 12 Brazda lui Novac.

Majoritatea asociațiilor se plâng fie că proprietarii nu sunt de acord cu aceste expertize, fie că nu au sumele necesare susținerii acestei proceduri. „Nu am contactat un expert, trebuie să discutăm mai înainte cu proprietarii. Oamenii abia își plătesc întreținerea, de unde să mai plătească și expertiza? Totuși, am stabilit pe ordinea de zi a Adunării Generale să discutăm despre acest aspect. Ce facem cu proprietarii care sunt plecați din țară, cu cei care au datorii?“, se întreabă Gheorghe Mateescu, președintele Asociației 4 AS Craiovița Nouă. Acest fapt este confirmat și de președintele Uniunii Asociațiilor de Proprietari (UAP) Craiova. „Din câte cunosc, nu am auzit ca vreo asociație din Craiova să fi făcut demersurile necesare demarării procedurii expertizării seismice a blocurilor. Oamenii nu sunt încă edificați“, a spus Ion Pătrulescu.

Totuși, nu există la această dată nici o autoritate care să țină evidența demersurilor făcute de către asociații.

Redistribuirea adreselor către proprietarii care nu au fost găsiți anul trecut

Totodată, Primăria Craiova a trecut recent la redistribuirea înștiințărilor că­tre proprietarii și administra­torii spațiilor publice cu altă des­tinație situate la parter, la subsol sau la alte niveluri ale construcțiilor cu destinație de locuință supraetajată cu peste P+3 etaje, construite înainte de anul 1978. „Nu am discutat cu proprietarii până la acest moment despre modul în care vom face aceste expertize. Discuțiile le vom purta în cadrul Adunării Generale. Am observat că primăria a început redistribuirea adreselor către proprietarii pe care noi nu i-am găsit. Au reușit să-i contacteze și să le dea acele adrese“, a spus Dănuț Petre, președintele Asociației de proprietari nr. 25 Brazda lui Novac. Este cazul proprietarilor care nu au fost găsiți anul trecut, când au fost transmise pentru prima dată adresele de către administrația locală. Aceștia află acum că au obligația să expertizeze tehnic structura de rezistență a întregii construcții în termen de doi ani de la primirea adresei. După realizarea expertizei, proprietarul are la dispoziție doi ani pentru realizarea proiectului de consolidare și încă doi ani pentru lucrările de consolidare. Totodată, proprietarul este responsabil să avertizeze asupra riscului pe care îl prezintă respectiva clădire. El trebuie să afișeze panouri de înștiințare la intrarea în clădirea înscrisă într-o clasă de risc seismic, în termen de 60 de zile de la data primirii raportului de expertiză tehnică. Proprietarii sunt obligați, în baza Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 (modificată prin Legea nr. 282/2015) privind măsurile pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, ca, în termen de doi ani, să expertizeze locuințele pentru a vedea în ce clasă de risc seismic se încadrează, iar în cele din urmă să ia măsuri de consolidare pentru a reduce riscul de prăbușire în cazul unui cutremur. Toate cheltuielile cu expertizele și lucrările necesare consolidării vor fi suportate de către proprietari, care în caz contrar răspund de eventualele pagube în momentul producerii unui cutremur.

Rezultatele se transmit la primărie

Concluziile raportului de expertiză tehnică şi încadrarea construcţiei în clasă de risc seismic se vor transmite către autorităţile administraţiei publice locale competente, precum şi către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în termen de 30 de zile de la data primirii raportului de expertiză tehnică, în vederea asigurării, în condiţiile legii, a monitorizării acţiunilor pentru reducerea riscului seismic, respectiv înscrierii în partea I a Cărţii funciare a imobilului a clasei de risc seismic în care a fost încadrată construcţia existentă.