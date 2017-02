» Războiul deșeurilor continuă la Orșova

În timp ce pe străzile oraşului grămezile de gunoi cresc cu fiecare zi care trece, primăria şi operatorul de salubritate sunt departe de a ajunge la un compromis.

Pe 18 februarie se împlineşte o lună de când, cu excepţia unei singure zile, deşeurile nu au mai fost ridicate de pe străzile Orşovei. Pe spaţiile de depozitare din apropierea blocurilor, de lângă locurile de joacă pentru copii sau cele din vecinătatea unor şcoli şi grădiniţe s-au format, în toată această perioadă, grămezi imense de gunoi. După o perioadă cu vânt, mii de pungi au fost spulberate şi împrăştiate pe străzi, iar peisajul din multe zone ale oraşului este dezolant. În acelaşi timp, temperaturile au crescut până spre zece grade Celsius, iar încălzirea vremii va transforma oraşul într-un focar de infecţie, cu consecinţe grave asupra sănătăţii populaţiei. În ciuda acestui context deloc favorabil, cele două părţi implicate în războiul deşeurilor la Orşova sunt departe de a găsi o soluţie care să detensioneze situaţia. Reprezentanţii Primăriei Orşova spun că, din cauza nerespectării contractului, au făcut demersuri să rezilieze înţelegerea cu actualul operator şi să înfiinţeze un serviciu local de salubritate. „Într-o şedinţă de consiliu local, noi am adoptat două hotărâri care privesc constituirea unei comisii de analiză a derulării contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare apă-canal, dar şi serviciului public de salubritate. Aceste comisii lucrează şi vor întocmi un raport. Nu vreau să mă antepronunţ, dar sunt motive clare ca în raportul acestei comisii să se constate faptul că operatorul SC Floricola nu respectă contractul şi că sunt motive legale şi temeinice ca acesta să fie reziliat şi, cu siguranţă, în următoarele şedinţe de cosiliul local se vor adopta aceste hotărâri de reziliere. De asemenea, s-a aprobat şi o hotărâre privind aprobarea modalităţii gestiunii directe a serviciului de utilităţi publice cu personalitate juridică în subordinea consiliului local. Deci urmează se se înfiinţeze în cadrul CL un serviciu care va gestiona atât salubritatea, cât şi apa şi canalul şi chiar transportul în comun. Probabil consiliul local mă va împuternici să demarez acţiunea de reziliere în instanţă a acestui contract, vom înfiinţa acest serviciu public, vom merge la ANRSC cu aceste hotărâri, atât de reziliere, cât şi de înfiinţare a serviciului şi vor fi obligaţi domnii de la ANRSC să-i anuleze licenţa operatorului şi să licenţieze serviciul nostru în a face activităţile necesare de salubrizare“, a delarat Marius Stoica, primarul Orşovei. Numai că această opţiune nu poate fi făcută peste noapte. Ea este una de durată, iar pe străzile Orşovei sunt acum mii de tone de deşeuri.

Operatorul: „Am depus plângeri la DNA, Parchet, Prefectură şi alte instituţii ale statului“

De partea cealaltă, operatorul se apără şi spune că acţiunile autorităţilor orşovene sunt un abuz. Constantin Popescu, directorul Floricola, susţine că se doreşte eliminarea firmei sale din gestionarea serviciului de salubritate, făcând uz de clauza de forţă majoră. Popescu mai spune că a bătut în retragere şi a propus autorităţilor şi o ajustare mai redusă a tarifelor şi nu dublarea lor, aşa cum a cerut iniţial, dar nu a primit nici un răspuns. „În urma situaţiei create, am fost invitaţi la prefectură, pentru a media acest litigiu, toate părţile interesate. Numai că primarul nu a binevoit să se ducă, a mandatat alte persoane fără să fie implicate în procesul acestui contract şi în urma acestei întâlniri noi am făcut un pas înapoi şi am făcut o ofertă de tarif pentru colectarea deşeurilor în care am implementat strict taxa de mediu şi am actualizat preţul. Pe 7 februarie am depus aceste documente la primărie. Din acel moment, în fiecare zi am trimis notificări la primărie în care am cerut punerea în discuţie pe masa consiliului local. Din acel moment, primarul a convocat de două ori şedinţe de consiliu local, în care nu s-a discutat absolut nici un cuvânt despre gunoiul din Orşova. Are alte lucruri în cap sub aparenţa că vrea să rezolve problema şi în aceste condiţii deşeurile au rămas în stradă. Se foloseşte de situaţia în care doreşte cu orice preţ să ajungă la declanşarea forţei majore, articolul 25 din contract, prin care încearcă să înceteze contractul. Vă declar clar că la Primăria Orşova s-a constituit un grup infracţional format din trei persoane, dirijate de o persoană din afară, care le dictează exact ce să facă pentru a elimina această societate din activităţile serviciului public de la Orşova. Eu nu am făcut decât să sesizez organele statului, DNA, Parchet, Prefectură, pentru a demasca acest aspect. Aceasta este singura modalitate de comunicare cu primăria, care refuză categoric implementarea taxei de mediu, care este de fapt o taxă aplicată de Guvernul României“, a declarat Constantin Popescu, administratorul operatorului de salubritate. Popescu mai spune că în aceste condiţii, fără o majorare a tarifului la care să fie adăugată măcar această taxă de salubritate impusă de stat, nici nu poate fi vorba de reluarea colectării deşeurilor.

Cine plăteşte noua taxă?

Aşadar, în condiţiile în care demersurile primăriei pentru înfiinţarea serviciului de salubritate nu pot fi făcute peste noapte, iar operatorul nu pare dispus să ridice deşeurile dacă nu obţine majorarea, cei peste 10.000 de locuitori ai Orşovei trebuie să mai îndure pentru cine ştie cât timp mizeria din faţa caselor şi mirosul tot mai puternic resimţit după încălzirea vremii. Cel puţin până acum, nici măcar autorităţile judeţului, reprezentanţii prefecturii sau cei ai gărzii de mediu nu au reuşit să detensioneze acest conflict, care poate avea consecinţe grave asupra populaţiei. În acest caz, Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată în 2014, merge pe principiul poluatorul plăteşte. „În conformitate cu principiul «poluatorul plătește», costurile operațiunilor de gestionare a deșeurilor se suportă de către producătorul de deșeuri sau, după caz, de deținătorul actual ori anterior al deșeurilor. La propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului, prin actul normativ care reglementează categoria de deșeuri se stabilesc cazurile în care costurile gestionării deșeurilor urmează să fie suportate în întregime sau parțial de către producătorul produsului, din care derivă deșeul respectiv și eventuala participare a distribuitorilor unui asemenea produs la aceste costuri“, se specifică în lege. Conform acesteia, în plata acestei taxe trebuie implicată şi populaţia, iar precedente există, deoarece la Drobeta Turnu Severin şi în alte oraşe din ţară consiliul local a acceptat deja propunerea de majorare a tarifului pentru colectarea deşeurilor la populaţie. La Orşova, această propunere a fost respinsă din start de primar, care nici nu a dorit să audă să propună consiliului local majorarea tarifului la gunoi într-un oraş în care populaţia este foarte săracă. Ce-i drept, operatorul a propus iniţial o dublare a acestui tarif, dublare care a părut nejustificată. Pe de altă parte, dacă ar fi făcut investiţii care să conducă la reciclarea unei cantităţi din deşeurile rezultate de la populaţie şi ar fi colectat selectiv o parte din acestea, operatorul şi-ar fi putut eficientiza activitatea prin depozitarea unei cantităţi reduse de deşeuri la groapa de gunoi şi prin valorificarea celor colectate selectiv. Numai că, în tot acest timp, operatorul de la Orşova s-a mulţumit să ridice gunoiul de la locatari şi să încaseze banii, în timp ce investiţiile în reciclare sunt aproape inexistente. Dincolo de toate aceste aspecte, războiul colectării deşeurilor de la Orşova rămâne, iar consecinţele asupra vieţii locuitorilor Orşovei sunt cum nu se poate de neplăcute.