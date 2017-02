» Parcarea cu plata prin SMS și ridicările auto mai întârzie

Primăria Craiova nu va putea pune în aplicare prea curând hotărârea de Consiliu Local privind parcarea pe domeniul public cu plata prin SMS și nici hotărârea de guvern care reglementează ridicarea autovehiculelor parcate neregulamentar, intrată în vigoare pe 20 ianuarie. Autoritățile locale susțin că introducerea parcării cu plata prin SMS depinde de buget, în timp ce regulamentul privind ridicarea mașinilor trebuie supus mai întâi dezbaterii publice și trecut prin Consiliul Local. Cele două hotărâri ar putea fi puse în aplicare abia spre sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie, potrivit reprezentanților municipalității.

Craiovenii vor putea în continuare să parcheze mașinile în centrul orașului fără să fie taxați suplimentar sau să lase autoturismele la voia întâmplării fără grija că ar putea fi ridicate. Chiar dacă Hotărârea de Guvern nr. 965/2016, care modifică Regulamentul de aplicare a Codului Rutier și reglementează ridicarea autovehiculelor parcate neregulamentar a intrat în vigoare de pe 20 ianuarie, iar hotărârea de Consiliu Local privind aplicarea taxei pentru parcarea pe domeniul public al municipiului Craiova va începe să producă efecte în câteva zile, nici una dintre acestea nu va putea fi pusă în aplicare mai devreme de începutul lunii aprilie, conform estimărilor autorităților locale. În Craiova, a fost instituită parcarea pe domeniul public cu plata prin SMS, semnalizată cu indicator „Parcare cu Plată“ şi taxată cu 2 lei pe oră, şi parcarea ocazională pe domeniul public cu plata prin SMS, taxată cu 1 leu pe zi sau 12 lei pe lună, dar procedura de implementare este încă de durată și ține de mai mulți factori, de la buget până la starea vremii, potrivit oficialilor municipalității.

„La parcarea cu plată din zona centrală nu s-a primit încă viza de legalitate de la prefectură, dar nu acesta este motivul pentru care ea nu este funcțională. Cauza este legată de o procedură de achiziție a plății prin SMS, procedură care nu poate să înceapă decât după alocarea bugetului, iar acesta încă nu a fost aprobat. Între timp, s-au făcut planurile de marcare a locurilor de parcare cu plată, așa cum prevede legislația, inclusiv cu spațiile special amenajate pentru persoanele cu dizabilități, și urmează să fie transmise Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ pentru a le trasa. La fel se va întâmpla și cu indicatoarele inscripționate cu numărul de telefon unde se va trimite acel SMS, și care trebuie confecționate tot de RAADPFL. Problema este că marcajele se pot face numai atunci când va mai crește temperatura, așa că toate aceste lucruri, indicatoare, marcaje, procedura cu SMS-urile trebuie corelate într-un fel, pentru a deveni operațională toată activitatea“, a explicat, pentru GdS, primarul interimar al Craiovei, Mihail Genoiu.

Edilul a mai precizat că finalizarea acestei proceduri ține de apariția și aprobarea bugetului local și că parcarea cu plata prin SMS ar putea deveni funcțională la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie. Până atunci, cele 139 de locuri de parcare din centrul Craiovei unde va fi parcare cu plată (strada Romul, până la intersecţia cu strada Teatrului; strada A.I. Cuza, sectorul cuprins între intersecţia cu strada Unirii şi intersecţia cu strada Arieş; strada C.S. Nicolaescu Plopşor, sectorul cuprins între intersecţia cu strada A.I. Cuza şi intersecţia cu strada Olteţ) vor fi „la liber“.

Regulamentul de ridicare a mașinilor, supus dezbaterii publice

Primăria Craiova lucrează, în paralel, și la regulamentul privind ridicarea autovehiculelor parcate neregulamentar, așa cum este el prevăzut în Hotărârea de Guvern nr. 965/2016. Potrivit acesteia, ridicarea vehiculului care staţionează neregulamentar pe partea carosabilă este un serviciu public realizat pe durata a 24 de ore, de către administraţia publică locală (primărie), însă și aici mai sunt de parcurs unele etape. „În privința ridicării autoturismelor parcate neregulamentar, proiectul pentru regulamentul de ridicări auto este avansat și se află în verificare la direcția juridică, pentru că a fost finalizat din punct de vedere tehnic. Sperăm ca în câteva zile să-l avem și pe site-ul primăriei și să-l punem în dezbatere publică. Am ales varianta cea mai elaborată a regulamentului, tocmai pentru a putea fi consultată și dezbătută pentru a elimina toate situațiile neprevăzute pe care orice cetățean are dreptul să le constate. După ce vom avea acest proiect, el va fi trecut prin consiliul local pentru a fi aprobat, inclusiv cu delegarea unui operator care să se ocupe de ridicarea mașinilor. La acest moment, sunt încă discuții pentru a vedea cine se va ocupa de ridicare, pentru că poate fi vorba de Poliția Locală, RAADPFL sau Regia de transport auto, și pentru a se căuta cea mai bună modalitate. Din punctul meu de vedere, cea mai facilă variantă ar fi aceea ca operatorul să fie același care a fost (RAT Craiova – n.r.), pentru că are experiență, baza materială, angajații respectivi etc.“, a precizat Mihail Genoiu. Primarul interimar al Craiovei a mai susținut că parcarea cu plata prin SMS și regulamentul de ridicare a mașinilor parcate neregulamentar ar trebui corelate, pentru a ușura în acest fel misiunea Poliției Locale, cea care constată respectarea celor două hotărâri.