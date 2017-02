» Școlile, solicitate să extindă programul step by step

Programul educațional step by step, care presupune lucrul cu elevii pe grupe formate în jurul unor mese rotunde care înlocuiesc astfel băncile tradiționale, este propus pentru extindere începând cu anul școlar următor, atât la învățământul primar și gimnazial, cât și în grădinițe și creșe. Unitățile de învățământ trebuie să transmită solicitări către inspectoratele școlare până pe 15 februarie. Chiar dacă este implementat de mai mult de 17 ani, în prezent acest tip de predare este practicat în foarte puține unități școlare din Oltenia, fiecare județ având doar maximum trei unități de învățământ cu astfel de clase.

Alternativa educațio-nală step by step presupune un program zilnic al copiilor cuprins în intervalul orar 8.00 – 16.00, în care elevii parcurg programa educațională, au o masă caldă, fac activități de relaxare și pregătesc temele pentru ziua următoare dacă sunt la învățământul primar și gimnazial. La învățământul preșcolar, primar și gimnazial, grupele trebuie să aibă minimum 12 elevi și nu mai mult de 25, iar la creșe grupele trebuie să fie formate din șapte copii. Spațiul în care se organizează un astfel de program trebuie să fie de minimum 42 mp și să aibă mochetă și mobilier specific.

În Dolj, acest program a fost implementat inițial în șase unități școlare. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean spun însă că în acest an școlar acest tip de program este acum în mai puține unități școlare. „Step by step avem în acest an școlar Colegiul Național «Frații Buzești», la Liceul «Henri Coandă» și la Școala gimnazială «Mihai Viteazul». Pentru anul școlar următor, cu siguranță vom avea și în alte școli. Centralizăm solicitările până pe 15 februarie“, a precizat inspectorul școlar Nicoleta Lițoiu, purtător de cuvânt în cadrul ISJ Dolj. Unitățile de învățământ care vor solicita acest tip de program vor trimite și cadrele didactice desemnate la cursuri de perfecționare în vacanța de vară. La fiecare clasă vor fi două cadre didactice, care vor lucra împreună în intervalul orar 10.00 – 14.00.

În Olt, step by step „înghițit“ de after school

În județul Olt, acest program a fost implementat încă din 1998, dar cu toate acestea sunt doar trei unități școlare care au un astfel de program. Coordonatorul programului pe Olt spune că interesul a scăzut pentru că o bună parte din metodele aplicate la step by step au fost transpuse în programa de la învățământul tradițional. „Începutul a fost greu chiar și pentru noi, recunosc. Acea metodă de predare ne-a pus și pe noi la încercare. Astăzi se predă integrat și la clasele tradiționale, puține mai sunt diferențele din acest punct de vedere. Nici părinții nu știau foarte multe pe atunci și sunt sigur că nu pentru metoda de predare și-au adus copiii cei mai mulți dintre ei, ci pentru că acești copii stăteau la școală până după-amiaza, aveau doi învățători și totul era gratuit. Astăzi, există alternativa after school și, cum spuneam, multe dintre metodele de predare s-au adaptat și s-au generalizat și la clasele tradiționale. Însă efectul acelor metode aplicate atunci la clasele de step by step a fost fantastic. Țin minte că profesorii remarcau, la primele generații – elevi ajunși în clasa a V-a, a VI-a – altă atitudine, alt tip de interes. Erau mai deschiși, tot timpul curioși, nu acel gen de elev care nu are curajul să întrebe ceva. Și ne spuneau: «Copiii ăștia au altceva!». Acel «altceva» se datora modului în care li se predase, ținându-se cont de personalitatea fiecăruia, de interese, de aptitudini“, a explicat coordonatorul programului. În plus, școlile se confruntă cu lipsa de spațiu. Așa se face că în Olt programul step by step a rămas la Colegiul Național Vocațional „Nicolae Titulescu“ din Slatina, unde există o singură clasă, dar și la alte două școli din Caracal, respectiv Școala gimnazială „Nicolae Titulescu“ și Colegiul Național „Ioniță Asan“, care au în ofertă, an de an, câte o clasă. În unitățile preșcolare însă, unde grupele sunt oricum încadrate, ca și în sistemul step by step, cu două cadre didactice la grupă, o singură unitate din Slatina a optat și pentru această variantă. În ceea ce privește anul școlar următor, semnalele sunt că oferta nu se va extinde.

În Gorj, step by step doar la grădiniță

În județul Gorj, doar trei unități școlare au implementat programul step by step. Potrivit Georgetei Popescu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Gorj, este vorba de două grădinițe din municipiul Târgu Jiu și o grădiniță din municipiul Motru. În total este vorba doar de trei grupe de preșcolari la care se aplică prevederile programului step by step. „În judeţul Gorj funcţionează la nivelul a trei grupe de preşcolari. Acestea se află la Grădiniţa cu program prelungit nr. 8 din Târgu Jiu, la Grădiniţa «Mihai Eminescu» din Târgu Jiu, şi la Grădiniţa cu program prelungit din Motru. Cele trei grupe din programul amintit funcţionează încă din anul 2010. În prezent nu există nici un fel de solicitări. Nu şi-a manifestat nimeni disponibilitatea pentru a aplica acest program. Aşteptăm în continuare solicitări în baza noilor decizii de a extinde programul. Spaţii avem cu generozitate. Se poate rezolva şi problema infrastructurii, mobilier, materiale. Problema este cu personalul calificat. Din acest motiv nu sunt decât trei grupe de preşcolari. Personalul din învăţământ trebuie să urmeze cursuri pentru a putea înfiinţa astfel de grupe“, a declarat Georgeta Popescu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj.

În Vâlcea, Alternativa nu este folosită și la gimnaziu

Programul step by step este funcţional în judeţul Vâlcea încă din 2001. Școala gimnazială nr. 13 din Râmnicu Vâlcea a fost prima care a implementat, apoi au urmat în 2004 alte două unităţi din Râmnicu Vâlcea şi una din Drăgăşani la Școala gimnazială „Nicolae Bălcescu“.

În programul step by step de la Şcoala gimnazială nr. 13 sunt 253 de copii împărţiţi în 11 clase. Programul este de la 8.00 la 16.00, au două cadre didactice la clasă şi la prânz primesc o masă caldă. Meniul este ales împreună cu părinţii şi costă șapte lei pe zi. „Materiile predate și programa sunt la fel ca la învăţământul tradiţional, însă marele avantaj este acela că micuţii nu stau în bănci, nu au ghiozdane, nu au catalog şi se pot plimba liberi prin clasă“, susţine Ion Gherghinaru, directorul Şcolii gimnaziale nr.13 Râmnicu Vâlcea. Materialul didactic rămâne în școală, fiecare copil are un dulăpior în care îşi păstrează manualele, penarul şi toate lucrurile de care este nevoie în procesul de învăţământ. Calificativele standard în învăţământul tradiţional sunt înlocuite cu evaluarea pe competenţe: dobândite, în curs de dobândire şi nedobândite. Deocamdată, la ISJ Vâlcea nu au fost primite alte cereri pentru programul alternativ de educaţie step by step. Poate şi din cauza costurilor foarte mari pentru mobilierul special. „Dulăpioarele, mesele, scaunele, mocheta, tot ce trebuie într-o clasă costă undeva la peste 30.000 de lei“, a mai spus directorul Gherghinaru. La trecere în clasa a V-a, problema elevilor care au urmat un program alternativ de educaţie este aceea că trebuie să se obişnuiască și cu apariţia catedrei şi statul în bănci în timpul orei, deoarece acest program nu există și la gimnaziu. Pentru anul școlar următor, însă, unitățile școlare pot să prevadă un astfel de program.