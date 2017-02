» Reparaţii cu iz penal la Grădiniţa Izvoare

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dolj au deschis un dosar penal pentru abuz în serviciu şi delapidare pentru modul în care s-au făcut lucrările de reparaţii la grădinița din comuna doljeană Izvoare. Lucrările ar fi costat unitatea 240.000 de lei, iar după finalizarea acestora au început să apară mai multe probleme.

Comuna Izvoare a intrat în atenţia opiniei publice pentru faptul că toaletele şcolii au fost construite peste stradă de unitatea de învăţământ, în urmă cu aproximativ şapte ani, fără ca problema să fie rezolvată până acum. La nivelul comunităţii, însă, nu doar şcoala este subiect de discuţii, ci şi grădiniţa. Situată în apropiere de Primăria comunei Izvoare, grădiniţa este arătată cu degetul de localnici, care spun că banii plătiţi pentru lucrările de modernizare ar fi acoperit o construcţie nouă. Chiar dacă lucrările au fost finalizate în 2015, subiectul este de actualitate printre părinţi, mai ales că au aflat că poliţia face cercetări. „Nu numai toaletele sunt problema aici. Grădiniţa a înghiţit foarte mulţi bani şi acum parchetul este umflat, cade varul de pe pereţi, iar când plouă curge apă pe pereţi, pe lângă coşurile de fum. De ce nu spune nimeni că este dosar penal pentru ce s-a făcut acolo?“, a precizat mama unui elev din Izvoare. Reprezentanţii primăriei spun că nu au nici o implicare în respectivele lucrări şi că această problemă este moştenită de la vechea administraţie, condusă de primarul de atunci, Vergil Fulgu. „Parchetul este umflat, curge apă pe pereți. Din câte am înțeles s-a lucrat cu mulți oameni de prin sat, care nu sunt de meserie. Știu că a venit și Curtea de Conturi în control, iar acum primăria mai are de achitat către firma care a lucrat la grădiniță cam 70.000 de lei“, a declarat primarul actual din Izvoare, Ionel Voicu.

O singură încăpere folosită ca grădiniţă

Lucrările pentru modernizarea grădiniţei au fost făcute de firma de construcţii Bănie Construct SRL, iar investiţia respectivă era prezentată, la începutul anului şcolar 2015, ca o reuşită a administraţiei locale. „În acest an şcolar (2015- n.r.), am investit foarte mulţi bani, peste 380.000 de lei, în unităţile de învăţământ. Grădiniţa de la Izvoare a suferit reparaţii capitale, de la acoperiş până la parter“, spunea Vergil Fulgu, primarul comunei Izvoare de la vremea respectivă.

Clădirea modernizată are patru încăperi, însă doar o cameră are utilitatea de grădiniță pentru o grupă de copii. Altă încăpere este folosită drept sală de sport pentru învăţământul primar. Un afiş pus la intrarea în clădire arată că în respectiva clădire se ţin şi şedinţele de consiliu local, însă primarul spune că în ultimul timp a renunţat să mai organizeze aceste întâlniri acolo. Clădirea este deschisă doar atâta timp cât preşcolarii se află acolo. „De când s-a pus frigul, nu mai vin toţi copiii la grădiniţă. De dimineaţă au venit doar trei“, a spus o femeie care locuieşte vizavi de grădiniţă. Când vine vorba de accesul în unitatea de învăţământ după plecarea preşcolarilor, nici reprezentanţii şcolii şi nici cei ai administraţiei locale nu mai sunt dispuşi să deschidă clădirea.

Dosar penal pentru abuz în serviciu şi delapidare

Cu clădirea sub cheie, primarul actual, Ionel Voicu, spune că lucrările s-au făcut de mântuială și că acum grădinița se află într-o stare proastă. Pentru investiţiile din grădiniţă, polițiștii fac cercetări. „Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dolj efectuează cercetări în dosarul penal nr. 1536/P/2016, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Băilești, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu și delapidare“, se arată într-un răspuns al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj pentru GdS. Întrebaţi despre ancheta care se află în desfăşurare la poliţie, fostul edil şi fostul viceprimar au susţinut că au urmat instrucţiunile dirigintelui de şantier şi că totul a decurs normal. „De verificarea lucrărilor s-a ocupat cel mai mult viceprimarul de atunci, Virgil Cioponea. Eu nu sunt inginer constructor să mă pricep la cât ar trebui să coste materialele sau alte lucruri de care a mai fost nevoie. M-a îndrumat dirigintele de şantier. Lucrările au decurs normal. Eu nu m-am atins de nici un ban. Se poate face orice anchetă că eu nu am luat bani nici de o cafea“, a declarat fostul primar al comunei, Vergil Fulgu. Fostul viceprimar susţine că poate da garanţii doar pentru perioada în care a ocupat această funcţie. „Eu am verificat lucrările, totul a fost bine. Firma a făcut chiar mai mult decât trebuia. Lucrarea a fost câştigată prin licitaţie, iar valoarea proiectului a fost de aproximativ 240.000 de lei. Ce au mai făcut ei după aceea, nu mai ştiu. Eu am devenit consilier local, iar primarul nu a chemat consilierii la recepţie. Nu ştiu ca firma să fi lucrat cu muncitori din sat“, a spus Vergil Cioponea, fostul viceprimar. Situaţia banilor cheltuiţi pentru reparaţiile făcute în grădiniţă va fi lămurită, însă, de instituţiile abilitate, care continuă ancheta.

Probleme și cu centrala Școlii Gimnaziale Izvoare

Printre investiţiile făcute de administraţia de la Izvoare din 2015 se află şi montarea unei centrale termice la Şcoala Gimnazială Izvoare. Potrivit declaraţiilor lui Vergil Fulgu, aceasta a costat 90.000 de lei, plus TVA. Şi această investiţie are probleme, iar surse din Primăria Izvoare spun că centrala nu ar fi fost trecură prin inventar. În plus, în această iarnă, centrala termică nu a făcut faţă, iar clasele au fost încălzite cu ajutorul sobelor.