» O mie de disponibilizări anunţate la CEO

Complexul Energetic Oltenia (CEO) şi-a propus în proiectul de buget pe acest an să disponibilizeze colectiv o mie de salariaţi. Proiectul de buget a fost prezentat sindicatelor, în cadrul unei şedinţe. Planul de disponibilizări colective prevedea iniţial 2.000 de concedieri colective în 2017, însă cifra a fost redusă la jumătate. Cele o mie de disponibilizări colective ar urma să se producă începând cu data de 1 mai. O parte a celor care vor părăsi compania sunt persoane care mai au un an sau doi până la pensionare şi vor beneficia de venit de completare. Mai există şi posibilitatea ca minerii şi energeticienii să depună cereri pentru plecări voluntare din companie, cu plata unui număr de salarii compensatorii. Administraţia Complexului Energetic Oltenia a mai anunţat sindicatele că rezultatul anului 2016 este unul negativ, fără să precizeze cuantumul pierderilor. Pentru acest an s-a propus o producţie de 21 de milioane de tone de cărbune şi de 14,5 TW.

Federaţia „Univers“, Sindicatul „Petrom“ şi Federaţia „Energetica“ ameninţă cu organizarea de proteste în perioada următoare. Potrivit unui comunicat de presă, liderii de sindicat îşi exprimă nemulţumirea faţă de proiectul de buget prezentat de conducerea CEO pentru anul 2017. Sindicaliştii solicită creşterea valorii tichetelor de masă la 15 lei, tichete de vacanţă pentru toţi salariaţii, majorarea primei de Cărciun la 750 de lei, adaos lunar de 350 de lei şi o cotă de combustibil la nivelul anului trecut. La rândul său, Nelu Roşca, vicepreşedintele Federaţiei Naţionale Mine Energie, a declarat că nu este de acord cu proiectul de buget prezentat de administraţie: „Nu dorim deloc disponibilizări. Sunt subunităţi cu deficit de personal. La producţia prognozată la lignit şi la energie cu cine să mai prestezi, dacă faci disponibilizări în continuare?! Creşterea la fondul de salarii este nesemnificativă, undeva la sub 5%. Vom cere medierea Ministerului Energiei, pentru a ajunge la un compromis“, a declarat Nelu Roşca, care este şi preşedinte al Sindicatului Liber Roşiuţa, din Bazinul Minier Motru.