» Deşeuri colectate la grămadă

Din cele 200 de asociaţii de proprietari din oraş, doar în patru locatarii colectează selectiv deșeurile. Mai puţin de 2% din cele 2.500 de tone de gunoi ridicate lunar din oraş sunt colectate selectiv.

Situaţia în ceea ce priveşte colectarea deşeurilor în Drobeta Turnu Severin este de-a dreptul dramatică. Reprezentanţii fir­mei de salubritate din municipiu spun că încă de la preluarea serviciului de colectare a deşeurilor au încercat implementarea unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor. Numai că populaţia nu a fost receptivă, astfel că, la nivelul anului 2017, s-a ajuns ca din cele 2.500 de tone de deşeuri ridicate de la nivelul oraşului, doar aproape 2% să fie reciclate.

„În anul 2006, după preluarea serviciului de salubritate de la Drobeta Turnu Severin am înfiinţat acele ţarcuri, cum le spune populaţia, pe care noi le-am numit insule ecologice sau puncte de precolectare. Cu ajutorul unei firme am amplasat trei tipuri de recipiente. Este vorba de recipiente pentru colectarea deşeurilor menajere, altele pentru plastic, peturi şi folie şi încă unul pentru hârtie. Numai că din cele 200 de asociaţii de locatari din întreg oraşul, în doar patru am reuşit o colectare selectivă. Pot să vă spun că am încercat aceeaşi strategie în cazul caselor, chiar am oferit proprietarilor saci din plastic pentru a încerca să-i determinăm să colecteze selectiv, numai că rezultatul a fost zero. Deşi am apelat şi la numeroase campanii de conştientizare, atât la nivelul populaţiei, cât mai ales în şcoli, inclusiv prin organizarea de vizite la depozitul ecologic pe care îl deţinem, rezultatul nu a fost cel aşteptat“, a declarat Mirel Damian, directorul firmei de salubritate din Drobeta Turnu Severin.

Şi totuşi, un fel de colectare selectivă se face la Drobeta Turnu Severin, dar nu oficial. Cei care pun umărul la reciclare sunt oamenii fără venituri stabiliţi la periferia oraşului, care trăiesc de pe o zi pe alta și au ajuns să-şi câştige pâinea strângând de la punctele de precolectare ale firmei de salubritate cantităţi mari de peturi, carton, hârtie sau plastic pe care ulterior le vând unor firme ce şi-au deschis puncte de colectare a deşeurilor reciclabile în oraş. Această activitate este o şansă de supravieţuire a acestor oameni, însă aduce prejudicii firmei de salubritate, care este obligată de prevederile legale în domeniul mediului ca anual să crească gradul de colectare selectivă şi, în acelaşi timp, să raporteze scăderea cantităţii de deşeuri nereciclabile. Astfel, din cele circa 2.500 de tone de deşeuri ridicate lunar din oraş, firma de salubritate din Drobeta Turnu Severin colectează selectiv numai 15 tone de carton, opt tone de folie şi șase tone de peturi. Asta în timp ce o estimare neoficială făcută la nivelul întregului oraş spune că ar putea fi reciclate lunar 150 de tone de peturi şi circa 500 de tone de carton.

Reprezentanţii firmei de salubritate cred că stimularea populaţiei să colecteze selectiv poate fi o problemă de educaţie şi conştiinţă, dar nici în statele vestice nu a putut fi făcută fără aplicarea unor sancţiuni celor care nu colectează selectiv. În Germania sau în Austria, zonele de colectare a deşeurilor de la populaţie sunt supravegheate video și de ele se ocupă funcţionari ai instituţiilor responsabile cu protecţia mediului, iar pentru cei care sunt descoperiţi că nu respectă legea există sancţiuni destul de aspre, spun reprezentanţii firmei de salubritate din Drobeta Turnu Severin.