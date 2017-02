» Ședință cu scandal la ISJ Dolj – Mai are Craiova nevoie de profesorul Dan Podeanu?

Soluționarea contes-tațiilor pentru prelungirea activității cadrelor didactice peste vârsta de pensionare a degenerat ieri într-un conflict aprins între participanții la Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Dolj. Nemulțumirile au fost expuse apoi și pe Facebook de unul dintre membrii de sindicat, care a precizat că în urma scandalului din Consiliul de Administrație au existat și victime colaterale, făcând referire la profesorul antrenor Dan Podeanu, care a ajuns pe lista respinșilor, după ce în vară a obținut medalia de aur la Jocurile Olimpice cu echipa de spadă a României.

În județul Dolj, 70 de cadre didactice nu au fost validate de Consiliul de Administrație (CA) al Inspectoratului Școlar Județean Dolj din 3 februarie pentru continuarea activității la catedră și în anul școlar următor. Multe din aceste cadre didactice au depus contestații în primele două zile ale acestei săptămâni. Ieri a fost ziua decisivă, Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Dolj întrunindu-se pentru soluționarea lor. Între participanții la ședință s-a aprins conflictul. Pe de o parte, unii au susținut în ședință că la contestații ar trebui să se țină cont de activitatea cadrului didactic, iar alții au spus că trebuie să se ia în calcul doar data la care s-a întrunit Consiliul de Administrație al școlii, în sensul că să se încadreze în calendarul prevăzut de metodologia pentru mobilitatea personalului didactic.

În cele din urmă, a rămas valabilă ultima variantă. Unul dintre reprezentanții sindicatelor chiar a părăsit sala, expunându-și nemulțumirea și pe contul personal de pe o rețea de socializare. „Atmosfera a fost tensionată, motiv pentru care, în semn de protest, m-am retras. Se pare că atmosfera din stradă se transferă în sala de ședințe, ceea ce este inadmisibil. Am constatat că din cele 61 de persoane respinse vineri, 26 aveau ședințele de CA din unitățile școlare ținute la termenul din calendar. Așadar, aceștia au fost validați, iar restul nu au primit aviz favorabil (este vorba de unitățile școlare care au ținut ședințele mai devreme – 33 de cazuri, iar în două situații prelungirea se cere pe o catedră care nu este conformă cu decizia de numire). Din punctul meu de vedere, consider că persoanele în cauză nu au nici o vină, iar verdictul trebuia sa fie altul. Dar…“, a scris Constantin Lungulescu, președintele SIP „Spiru Haret“.

Discuțiile au devenit aprinse pentru că printre cei care au depus contestație și au fost respinși se află și profesorul antrenor Dan Podeanu, care în vara anului trecut a condus echipa de spadă a României spre singura medalie de aur cucerită de țara noastră la Jocurile Olimpice de la Rio.

Cadrul didactic, care are catedra la Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trișcu“ din Craiova, a ajuns pe lista respinșilor pe motiv că la nivelul unității școlare Consiliul de Administrație s-a întrunit mai devreme decât prevedea calendarul de mobilitate.

Se pare că s-a ajuns la această decizie după discuții legate de un alt caz, al unui cadru didactic de istorie de la Calafat. „De la celălalt sindicat s-a cerut să se respecte calendarul. Solicitarea a venit ca o supărare că profesorului de la Calafat, care nu avea normă întreagă pe acea disciplină, nu i s-a dat prelungire. Dacă s-a cerut respectarea calendarului, membrii Consiliului de Administrație nu au mai votat pentru Dan Podeanu și pentru ceilalți aflați în aceeași situație de teama unor reclamații“, a precizat Constantin Lungulescu pentru GdS.

În replică, reprezentantul sindicatului FSLI, Constantin Rada, a negat acuzațiile și a criticat la rândul său CA-ul inspectoratului. „Dacă era să fie corect, și cel de la Calafat a făcut ceva pentru învățământ, dar nu a fost tema de discuție la acest consiliu, ci la cel de săptămâna trecută. Acum s-a cerut altceva: să se prelungească pentru profesorul Dan Podeanu. La contestații trebuia să analizeze activitatea lui și că el a respectat termenele, nu ce a făcut școala. Dacă lui Dan Podeanu nu i s-a prelungit, atunci ar trebui să se retragă la toți ceilalți profesori aprobarea de a continua activitatea peste vârsta de pensionare. Dar membrii Consiliului de Administrație nu au dorit și au votat luând în calcul doar data de întrunire a unui consiliu de administrație al școlii“, a spus Rada.

„Avem nevoie de Dan Podeanu și din toamnă“

Vestea că nu va primi aprobare pentru a-și continua activitatea și în toamnă a venit pentru Dan Podeanu la o zi după ce reputatul antrenor a împlinit 65 de ani. „Eu am făcut o solicitare să-mi continui activitatea și anul școlar următor, dar dacă nu s-a aprobat, asta este, nu se face gaură în cer. Am făcut și o contestație, am înțeles că nu s-a aprobat. Eu mă consideram îndreptățit să fiu și din toamnă profesor, dar nu este nici o nenorocire că nu mai continui. Ce pot face dacă cei de la ISJ au considerat că nu este cazul să continui?! Nu vreau ca numele meu să fie folosit în stânga și în dreapta. Cea mai fericită va fi soția mea, că voi sta cu ea mai mult acasă, după ce ani la rând am fost la competiții“, a spus Podeanu, care are în palmares zeci de medalii la cele mai importante competiții de scrimă.

Conducerea Liceului cu Program Sportiv „Petrache Trișcu“ a explicat de ce nu a reușit să se încadreze în termenele cerute de calendarul de mobilitate. „Noi nu puteam ține Consiliul de Administrație în cele două zile pentru că aveam profesori plecați la curs și antrenori la competiții în respectiva perioadă, și l-am întrunit pe 18 ianuarie. Avem nevoie în continuare de Dan Podeanu și de aceea ne-am și dat acordul. Sunt curios dacă în alte județe s-au întrunit exact în cele două zile“, a spus Geri Mitroi, directorul Liceului cu Program Sportiv „Petrache Trișcu“.

Managerul școlii susține însă că și în anul școlar următor, dacă dorește, profesorul Dan Podeanu își poate continua activitatea cu elevii sportivi, existând posibilitatea să fie încadrat pe post în regim de plata cu ora.

Revoltați sunt și alți dascăli respinși în urma contestațiilor. „Inspectoratul Școlar Județean Dolj nu a publicat motivele respingerii așa cum prevede metodologia. Din ce știm, Inspectoratul Școlar Județean Dolj dezaprobă faptul că directorii au convocat consiliile de administrație mai devreme, dar nu au făcut acest lucru cu rea-credință, ci din motive ce țineau de întrunirea acestor consilii. O parte din membri sunt navetiști și nu sunt prezenți oricând. Ideea este că școlile au trimis documentele la timp, iar data la care școala a dat aprobare este doar un detaliu“, a precizat Lenuța Afrem, educatoare la grădinița din cadrul Școlii nr. 1 Băilești. Unii dintre profesori spun că vor face contestație la Ministerul Educației pentru a primi derogare să-și poată continua activitatea.